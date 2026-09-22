Tái sử dụng nhiều vật liệu cũ, ngôi nhà cải tạo giữ lại ký ức nhiều thế hệ

Bài toán của lần cải tạo không chỉ nằm ở việc đáp ứng nhu cầu sử dụng hiện tại. Ngôi nhà còn là nơi gắn với ký ức của nhiều thế hệ trong gia đình, vì vậy những thành phần quen thuộc được cân nhắc giữ lại thay vì thay thế đồng loạt bằng vật liệu mới.

Sau cải tạo, tầng trệt được tổ chức phù hợp với sinh hoạt hàng ngày của người mẹ lớn tuổi. Đây đồng thời là không gian chung để con cháu trở về trong những dịp sum họp, thờ tự và vui chơi. Cách bố trí vì thế phải đáp ứng hai trạng thái khá khác nhau: đủ thuận tiện, gần gũi cho một người sử dụng thường xuyên nhưng vẫn có khả năng đón nhiều thành viên khi gia đình tụ họp.

Những dấu vết của ngôi nhà cũ tiếp tục hiện diện trong không gian mới. Các khung cửa được tái sử dụng, mái hiên lớn tạo khoảng chuyển tiếp giữa trong và ngoài, trong khi sân lát gạch đỏ kết hợp cây xanh gợi lại hình ảnh quen thuộc của một ngôi nhà quê.

Việc giữ vật liệu cũ cũng khiến phần cải tạo không tách rời hoàn toàn khỏi những gì đã tồn tại trước đó. Yếu tố mới được bổ sung để đáp ứng nhu cầu sử dụng, còn những thành phần có thể tiếp tục dùng được trở thành cầu nối giữa hai giai đoạn của ngôi nhà.

Sau lần cải tạo và mở rộng, công trình có thêm không gian cho cuộc sống hiện tại nhưng vẫn giữ được những dấu vết quen thuộc với gia đình. Khung cửa, mái hiên hay sân gạch vì thế không đơn thuần là những chi tiết kiến trúc được tái sử dụng, mà còn giúp các thế hệ nhận ra hình ảnh của ngôi nhà cũ trong nơi ở mới.