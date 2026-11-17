Học sinh chơi cờ, đọc sách trên những chiếc bàn từ lốp xe.

Biến lốp xe cũ thành sân chơi cho trẻ

Tại xã Đăk Ui (Quảng Ngãi) nhiều chiếc lốp xe sau khi hỏng thường bị vứt bỏ, đọng nước hoặc đem đốt, gây ô nhiễm môi trường. Nhận thấy đây là loại chất thải khó phân hủy nhưng vẫn có thể tái sử dụng, đoàn viên, thanh niên trong xã đã tìm cách biến những vật liệu bỏ đi thành đồ chơi cho trẻ.

Đoàn xã Đăk Ui vận động các cơ sở sửa chữa ô tô, xe máy quyên góp lốp xe hỏng. Sau một thời gian, 50 chiếc lốp được thu gom. Đoàn viên thanh niên phân công, người đi phân loại, gia công, sơn vẽ.

Tùy kích thước, hình dáng, từng chiếc lốp được lựa chọn cho những mục đích khác nhau. Lốp ô tô cỡ lớn được tận dụng làm xích đu, bồn hoa; lốp xe máy nhỏ hơn dùng để chế tạo bập bênh, hàng rào và các chi tiết của đồ chơi. Từ màu đen đơn điệu, những chiếc lốp được sơn lại bằng nhiều gam màu tươi sáng, điểm thêm các họa tiết ngộ nghĩnh, gần gũi hơn với trẻ nhỏ.

Không chỉ chú trọng hình thức, các đoàn viên kiểm tra kỹ từng sản phẩm trước khi đưa vào sử dụng. Những phần sắc nhọn được loại bỏ, các bộ phận của xích đu, bập bênh được cố định chắc chắn. Lốp xe cũng được đục lỗ để thoát nước, hạn chế nước mưa tù đọng, bảo đảm vệ sinh.

Hoàn thành, các sản phẩm được Đoàn xã Đăk Ui trao tặng cho các trường mầm non trên địa bàn, góp thêm thiết bị vui chơi cho trẻ.

Chị Lê Thị Hiền, Bí thư Đoàn xã Đăk Ui, cho biết lốp xe được vận động từ nhiều cơ sở nên kích cỡ, chủng loại không đồng nhất. Vì vậy, đoàn viên phải phân loại, tính toán trước khi gia công để tận dụng hiệu quả vật liệu, đồng thời bảo đảm phù hợp với từng thiết kế.

Khi sân trường được làm từ những vật liệu bỏ đi

Những chiếc lốp xe được "biến hóa" thành bồn rửa tay khiến học sinh thích thú.

Cách làm ở Đăk Ui cũng được tiếp nối tại xã Ngok Bay (Quảng Ngãi), nơi những vật liệu cũ được tận dụng để tạo thêm không gian vui chơi, trải nghiệm cho học sinh.

Trường Mầm non Hoa Pơ Lang (xã Ngọk Bay) tạo hơn 80 sản phẩm trang trí và đồ dùng phục vụ trẻ bằng lốp xe với hình ảnh những chú gấu, búp bê ngộ nghĩnh cùng hệ thống bồn rửa tay sinh động. Những sân chơi như vậy cũng mở ra cơ hội để giáo viên và học sinh cùng tham gia vào quá trình tạo dựng không gian học tập.

Tại Trường Tiểu học Thực hành Sư phạm Ngụy Như Kon Tum (phường Kon Tum), những chiếc lốp xe cũ đang có một đời sống mới ngay trong sân trường.

Nhiều ngày qua, giờ ra chơi của học sinh nhà trường trở nên ý nghĩa hơn khi có những chiếc bàn được ghép từ chiếc lốp xe cũ đặt dưới gốc cây. Mỗi ngày Phan Hữu Thiên Khang và Trần Kiên đều chơi cờ vua ở góc sân quen thuộc này.

“Dưới bóng cây mát, với những vật dụng gần gũi với môi trường em cảm thấy rất thoải mái, vui vẻ”, Thiên Khang bộc bạch.

Theo cô Lê Thị Hồng Liên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thực hành Sư phạm Ngụy Như Kon Tum, nhà trường bắt đầu đưa lốp xe cũ vào trang trí, xây dựng cảnh quan từ năm học 2021- 2022. Qua tìm hiểu, giáo viên nhận thấy nhiều gara ô tô có số lượng lớn lốp xe đã qua sử dụng nhưng không còn nhu cầu sử dụng nên chủ động xin về, tận dụng làm các vật dụng phục vụ học sinh.

Từ những chiếc lốp được thu gom, thầy cô sáng tạo thành bàn, ghế, đệm tựa quanh các gốc cây. Một số khác được treo lên thân cây, trang trí cùng những thông điệp về bảo vệ môi trường, đạo đức và văn hóa học đường. Đặc biệt, hơn 150 chiếc lốp được sử dụng để xây dựng khu vận động ngoài trời với hàng rào, bập bênh, trò chơi trốn tìm, nhảy lốp...

Mục đích của việc tận dụng lốp xe không chỉ là làm đẹp cảnh quan hay tạo thêm sân chơi. Từ những vật liệu tái chế, giáo viên có thể khơi gợi khả năng sáng tạo, giúp học sinh tiếp cận những bài học thực tế về tiết kiệm, tái sử dụng đồ vật và bảo vệ môi trường. Đây cũng là cách lồng ghép giáo dục STEM vào hoạt động học tập, trải nghiệm.

Để sân chơi học sinh không dừng ở hình thức, điều cần thiết không phải công trình cầu kỳ mà là những không gian phù hợp với nhu cầu của trẻ, được làm an toàn và được sử dụng thường xuyên. Khi một chiếc lốp cũ có thể trở thành chiếc xích đu, bàn cờ hay dụng cụ vận động, sân trường cũng có thể trở thành nơi học sinh học thêm những bài học giản dị về sáng tạo, tiết kiệm và trách nhiệm với môi trường.