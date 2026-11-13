Tại sao xe SUV dễ bị lật hơn khi va chạm?

Xe SUV có trọng tâm cao hơn so với xe sedan, điều này làm tăng nguy cơ lật khi xe thực hiện các cú đánh lái gấp, chuyển hướng đột ngột hoặc vào cua với tốc độ cao. Trọng tâm cao tạo ra đòn bẩy lớn khiến xe dễ bị nghiêng và mất cân bằng, đặc biệt với những mẫu xe có chiều cao lớn và chiều rộng bánh xe hạn chế.

Ảnh thử nghiệm va chạm Toyota Land Cruiser minh họa nguy cơ lật xe của SUV. Ảnh: Motor1

Không chỉ do cách lái xe hung hăng, nhiều vụ lật xe xảy ra khi SUV rời khỏi mặt đường và chạm phải các chướng ngại vật như lề đường, bờ mềm hay địa hình gồ ghề. Những yếu tố này có thể gây ra hiện tượng lật xe do bị vướng hoặc trượt ngã.

Các yếu tố thiết kế như chiều cao trọng tâm, chiều rộng bánh xe, phân bổ trọng lượng, hệ thống treo và đặc biệt là hệ thống kiểm soát ổn định điện tử (ESC) đều ảnh hưởng đến nguy cơ lật xe. ESC đã được chứng minh giúp giảm hơn 13% số vụ lật xe nói chung và giảm đến 50% trong các tình huống mất kiểm soát.

Năm 2024, các vụ tai nạn lật xe chiếm tới 33% số ca tử vong trong xe SUV, trong khi con số này ở xe con chỉ là 20%. Điều này cho thấy mức độ rủi ro cao hơn rõ rệt đối với người ngồi trên xe SUV trong các tình huống va chạm nghiêm trọng.

Người lái có thể giảm thiểu nguy cơ lật xe bằng cách tránh các thao tác đánh lái đột ngột, giảm tốc độ khi vào cua, sắp xếp hàng hóa thấp trong xe để hạ thấp trọng tâm và luôn thắt dây an toàn. Việc kiểm tra xếp hạng an toàn và các tính năng hỗ trợ của từng mẫu SUV cũng rất quan trọng thay vì mặc định tất cả đều có cùng mức độ nguy cơ.

Nhờ các cải tiến về cấu trúc khung xe, hệ thống túi khí rèm bên và hệ thống giữ chặt hành khách, các mẫu SUV hiện đại đã an toàn hơn trước đây. Tuy nhiên, việc hiểu rõ đặc điểm vận hành và giới hạn vật lý của xe vẫn là yếu tố then chốt để phòng tránh tai nạn lật.

Tổng thể, vật lý vận hành và thiết kế xe SUV tạo ra những thách thức riêng về an toàn khi va chạm hoặc mất kiểm soát. Công nghệ hỗ trợ và ý thức lái xe cẩn trọng là giải pháp thiết yếu để giảm thiểu rủi ro này.