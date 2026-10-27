Tại sao xe điện Ferrari Luce có giá thấp hơn tại Mỹ?

Ferrari Luce có giá khởi điểm 560.800 USD tại Mỹ. Mức giá này thấp hơn khoảng 80.000 USD so với dự đoán ban đầu, dựa trên giá bán tại châu Âu là 550.000 Euro, tương đương khoảng 640.000 USD theo tỷ giá quy đổi được sử dụng trong các ước tính trước đó.

Giá Ferrari Luce tại Mỹ thấp hơn châu Âu?

Dù thấp hơn kỳ vọng, mẫu xe điện này vẫn thuộc nhóm sedan đắt đỏ nhất thị trường. Giá khởi điểm này cao hơn gần 100.000 USD so với Ferrari Purosangue, mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng cần không gian sử dụng rộng rãi hơn, trang bị động cơ V12 và có giá khoảng 438.610 USD tại Mỹ.

Mẫu xe điện đầu tiên của Ferrari có giá khởi điểm 560.800 USD tại Mỹ, thấp hơn khoảng 80.000 USD so với mức giá công bố tại thị trường châu Âu. Tuy nhiên, mức chênh lệch này sẽ thế nào khi mẫu siêu xe này về tay chủ sở hữu?

Thoạt nhìn, mức giá thấp hơn tại Mỹ có vẻ bất thường, bởi xe nhập khẩu vào thị trường này còn phải chịu thuế quan và các chi phí nhập khẩu từ Italy. Tuy nhiên, sự khác biệt trong cách công bố giá giữa hai thị trường giúp lý giải phần nào vấn đề.

Theo Electrek, giá xe tại châu Âu thường đã bao gồm thuế, trong khi giá bán tại Mỹ thường chưa tính thuế bán hàng. Tại Italy, thuế giá trị gia tăng (VAT) là 22%. Nếu mức giá 550.000 Euro tại châu Âu đã bao gồm VAT, giá trước thuế của Luce sẽ vào khoảng 450.800 Euro, tương đương khoảng 506.000 USD.

Sau khi tính thêm mức thuế cao nhất tại California, để sở hữu mẫu xe điện hiệu năng cao này, người tiêu dùng tại Mỹ phải bỏ ra khoảng 617.000 USD. Con số này vẫn thấp hơn so với mức 640.000 USD tại châu Âu.

Như vậy, giá khởi điểm 560.800 USD tại Mỹ thực tế cao hơn khoảng 54.800 USD so với mức giá trước thuế quy đổi từ châu Âu. Khi tính cả thuế, khoảng cách giữa hai thị trường sẽ thu hẹp. Tại bang California, thuế bán hàng đối với ôtô mới ở mức cơ bản 7,5%, trong khi chính quyền địa phương có thể thu thêm tối đa 2,5%.

Với mức thuế tổng cộng khoảng 10% trong trường hợp áp dụng mức tối đa này, một chiếc Luce có giá 560.800 USD có thể phát sinh khoảng 56.000 USD tiền thuế, nâng tổng chi phí lên khoảng 616.800 USD. Con số này vẫn thấp hơn mức giá quy đổi khoảng 640.000 USD tại châu Âu, nếu so sánh trên cùng cơ sở giá đã gồm thuế.

Đây không phải con số cuối cùng để sở hữu Ferrari Luce

Giá khởi điểm chưa phản ánh toàn bộ số tiền khách hàng phải chi để sở hữu mẫu EV này. Thuế, phí đại lý và các trang bị tùy chọn đều có thể làm tổng chi phí tăng đáng kể. Các mẫu Ferrari hiện có cho thấy chi phí cá nhân hóa có thể lên đến hàng chục nghìn USD.

Tuy nhiên, không một nhà sưu tập nào chịu mua một chiếc Ferrari "tiêu chuẩn". Với hàng loạt những tùy chọn cá nhân hóa đắt đỏ, chi phí cuối cùng có thể đội thêm hàng trăm nghìn USD.

Những lớp sơn đặc biệt và các tùy chọn hoàn thiện riêng cũng thường có giá lên đến hàng chục nghìn USD. Vì vậy, Ferrari Luce nhiều khả năng cũng phải đối mặt với mức chi phí bổ sung đáng kể nếu khách hàng muốn cá nhân hóa chiếc xe theo sở thích.

Chưa có con số cụ thể về tổng chi phí của một chiếc Luce sau khi bổ sung các tùy chọn. Với giá khởi điểm đã vượt nửa triệu USD, khách hàng có thể phải trả cao hơn đáng kể so với mức giá niêm yết ban đầu.

Là mẫu EV đầu tiên của thương hiệu, Ferrari Luce sử dụng 4 động cơ điện độc lập tại từng bánh trên nền tảng 800 V, công suất tối đa 1.050 mã lực và mô-men xoắn cực đại 990 Nm.

Ferrari Luce vì thế không chỉ thu hút sự chú ý bởi việc chuyển sang hệ truyền động thuần điện, mà còn bởi mức giá và cách hãng định vị một mẫu sedan điện khác biệt trong danh mục sản phẩm. Dù thiết kế vẫn gây nhiều tranh luận trái chiều, Ferrari cho biết nhu cầu thị trường dành cho mẫu EV này rất tích cực.

Thu Uyên