Tại sao video 'bỏ ống hút ra, thêm một bông cúc vào' lại 'viral'

Trong bối cảnh tranh cãi xoay quanh phát biểu của bà Choo Mi Ae - Thống đốc tỉnh Gyeonggi, người đã ví ngân sách dành cho lực lượng cứu hỏa là "ống hút tài chính gây phiền toái" trong phiên chất vấn tại Quốc hội Hàn Quốc vào ngày 13/10, dẫn đến làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ các hội cứu hỏa và chính giới, một đoạn video do một lính cứu hỏa đương nhiệm đăng tải đã thu hút sự chú ý lớn. Trong video này, thay vì dùng ống hút, anh đã đặt một bông hoa cúc để tưởng niệm những người lính cứu hỏa đã hy sinh.

Theo thông tin từ YouTube vào ngày 21/10, đoạn video dài 1 phút 8 giây, với tiêu đề "Ống hút" đã được đăng tải vào ngày hôm trước trên kênh "Chú lính cứu hỏa" (Firefighter Uncle). Kênh này do Na Gyeong-jin, một lính cứu hỏa (mang cấp bậc sobang-gyo, cấp bậc thứ hai từ dưới lên trong hệ thống phân hạng của lực lượng phòng cháy chữa cháy Hàn Quốc) đang công tác tại Trạm Cứu hỏa Jincheon (thuộc Sở Cứu hỏa tỉnh Bắc Chungcheong), điều hành.

Video bắt đầu bằng hình ảnh một chiếc ống hút màu vàng đặt trong cốc nước. Sau đó, lính cứu hỏa Na, trên ngực có đeo dải băng tang xuất hiện, tay cầm một bông hoa cúc. Anh lấy chiếc ống hút ra khỏi cốc và thay vào đó bằng bông hoa này.

Ở cuối video, dòng thông điệp "Cầu mong cố Trung úy Cứu hỏa Kim Jin-seok được an nghỉ" hiện ra. Trong phần mô tả của video, lính cứu hỏa Na viết: "Tôi xin cầu nguyện cho linh hồn của cố Trung úy Cứu hỏa Kim Jin-seok, người đã hoàn thành nhiệm vụ đến giây phút cuối cùng để bảo vệ tính mạng và sự an toàn của người dân tại hiện trường một vụ cháy nhà máy ở Bucheon, tỉnh Gyeonggi. Tôi cũng mong tất cả các đồng nghiệp, cả cấp trên lẫn cấp dưới, những người đã trực tiếp chiến đấu tại hiện trường vụ cháy đó, sẽ sớm bình phục".

Tính đến 13h ngày 21/10, video này đã đạt 250.000 lượt xem (tức là chỉ sau chưa đầy một ngày). Nhiều người xem đã bày tỏ niềm tiếc thương và sự ủng hộ thông qua các bình luận như: "Hy vọng chúng ta có thể trở thành một xã hội thực sự tôn trọng những người lính cứu hỏa" và "Cầu mong người đã khuất được an nghỉ".

Việc công bố video này thu hút sự chú ý đặc biệt trong bối cảnh đang có nhiều tranh cãi xoay quanh phát ngôn của Thống đốc Choo Mi Ae về việc ngân sách dành cho lực lượng cứu hỏa là một "gánh nặng tài chính gây phiền toái" trong phiên chất vấn ngày 13/10. Đến ngày 20/10, Thống đốc Choo Mi Ae đã gặp gỡ đại diện công đoàn lính cứu hỏa tại trụ sở chính quyền tỉnh Gyeonggi và trực tiếp gửi lời xin lỗi vì đã sử dụng những ngôn từ không phù hợp như vậy.