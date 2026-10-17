Lợi ích trị mụn của nghệ tươi

Theo cổng thông tin của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, nghệ là 1 loại cây thân thảo lâu năm thuộc họ gừng, thân rễ của nghệ nằm dưới mặt đất. Phần lớn nghệ được dùng ở dạng củ hoặc bột nghệ và tinh bột nghệ.

Theo nghiên cứu thì củ nghệ có chứa đến 300 thành phần dưỡng chất, tiêu biểu như: Curcumin, vitamin E, vitamin K, canxi, sắt, kẽm, kali... Những dưỡng chất có trong củ nghệ rất tốt sức khỏe như: Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giảm triệu chứng trầm cảm, chống viêm và kháng khuẩn, chữa bệnh dạ dày, hỗ trợ điều trị ung thư, hỗ trợ điều trị tiểu đường và giảm cân...

Ngoài ra, củ nghệ còn có tác dụng rất tốt cho làn da như giúp tăng cường sức khỏe cho da, dưỡng trắng da, trị sẹo và đặc biệt là giúp trị mụn, trị thâm mụn rất hiệu quả.

Dùng tinh bột nghệ với liều lượng và cách kết hợp phù hợp có thể giúp nuôi dưỡng làn da từ bên trong, hỗ trợ da sáng khỏe và mịn màng hơn.

Trong các thành phần của nghệ thì curcumin là thành phần điều trị mụn quan trọng và tốt nhất. Curcumin có đặc tính kháng khuẩn và tiêu viêm vô cùng mạnh mẽ. Vì thế, hoạt chất này có khả năng tiêu diệt triệt để vi khuẩn gây mụn, tiêu diệt ổ mụn viêm tận gốc và ngăn ngừa hình thành mụn, giúp xóa thâm sau mụn...Từ đó, những nốt mụn sẽ xẹp dần và biến mất triệt để, trả lại làn da mịn màng cho bạn.

Tại sao uống tinh bột nghệ có thể giúp đẹp da?

Cũng theo VTC News, tinh bột nghệ được chế biến từ củ nghệ tươi sau khi loại bỏ tạp chất, phơi khô và xay mịn. Sản phẩm thường gồm ba loại: Tinh bột nghệ vàng, đỏ và đen, trong đó tinh bột nghệ vàng được sử dụng phổ biến nhất trong chăm sóc da.

Nghệ chứa hoạt chất curcumin có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm và hỗ trợ tái tạo da. Thành phần này giúp kích thích sản sinh collagen, cải thiện độ đàn hồi, làm mờ thâm nám, giảm mụn và hỗ trợ làm dịu các vấn đề da liễu thường gặp.

Mặt nạ từ bột nghệ được ưa dùng

Mặt nạ bột nghệ với dầu oliu

Thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, dầu oliu chứa các chất vitamin E, vitamin A, vitamin K, vitamin D có tác dụng dưỡng trắng da, trị mụn hiệu quả. Trong dầu oliu chứa 73% chất béo không bão hòa đơn, 14% chất béo bão hòa. Hàm lượng acid béo omega-3 và vitamin E giúp nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp, cung cấp độ ẩm, giảm sự thô ráp. Cùng với khả năng chống oxy hóa, dầu oliu giúp tái sinh và phục hồi làn da bị tổn thương hiệu quả, đem lại cho bạn làn da hồng hào, căng mịn và mịn màng.

Công thức làm đẹp da bằng mặt nạ từ bột nghệ và dầu oliu sẽ giúp làm đẹp da tự nhiên được khá nhiều người ưa thích.

Nghệ chứa hoạt chất curcumin có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm và hỗ trợ tái tạo da.

Cách làm: Trộn đều bột nghệ với dầu oliu theo tỉ lệ 1:1/2. Rửa sạch mặt rồi thoa đều hỗn hợp lên da mặt, để nguyên và thư giãn khoảng 20 phút. Sau đó rửa sạch mặt bằng nước ấm và thực hiện bước chăm sóc da tiếp theo. Kiên trì thực hiện trong 4 tuần, mỗi tuần 3 lần sẽ thấy sự thay đổi rõ rệt đối với làn da.

Mặt nạ bột nghệ và sữa chua không đường

Sữa chua cung cấp các vitamin B2, B5, B12 giúp dưỡng ẩm và chữa lành da. Sữa chua cũng cung cấp nhiều canxi, hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào da mới. Kẽm trong sữa chua có tác dụng chống viêm và bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Acid lactic trong sữa chua cũng giúp loại bỏ các tế bào da khô và chết, mang lại cho bạn làn da mịn màng.

Sự kết hợp giữa bột nghệ và sữa chua là phương pháp làm đẹp da rất được yêu thích và dễ làm.

Cách làm: Trộn đều 1 thìa bột nghệ + ¼ cốc sữa chua không đường. Có thể thêm 1 thìa cà phê nước cốt chanh và 1 thìa cà phê mật ong để tăng thêm hiệu quả.

Rửa sạch mặt rồi thoa đều hỗn hợp lên da mặt, để nguyên và thư giãn khoảng 20 phút. Sau đó rửa sạch mặt bằng nước mát và thực hiện bước chăm sóc da tiếp theo. Sử dụng 2 lần mỗi tuần, trong khoảng 3 tuần sẽ thấy hiệu quả.