Trong thế giới Grand Theft Auto (GTA), người chơi có thể dễ dàng bắt gặp những chiếc siêu xe mang thiết kế gợi nhớ đến Ferrari, Lamborghini hay Porsche. Tuy nhiên, thay vì sử dụng tên gọi và logo chính thức, Rockstar Games đặt cho chúng những thương hiệu hoàn toàn khác, chẳng hạn Grotti, Pegassi hay Pfister. Đây không phải lựa chọn ngẫu nhiên, mà xuất phát từ nhiều lý do liên quan đến pháp lý, chi phí bản quyền và quyền tự do sáng tạo.

Tránh để thương hiệu xe gắn liền với bạo lực

Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất là các hãng xe không muốn thương hiệu của mình xuất hiện trong những tình huống bạo lực và hỗn loạn đặc trưng của GTA.

Trong thế giới hỗn loạn và đầy bạo lực của Grand Theft Auto, việc Rockstar Games thuyết phục các hãng xe ngoài đời thực cấp phép sử dụng thương hiệu và hình ảnh sản phẩm không phải là điều dễ dàng.

Trong trò chơi, phương tiện không đơn thuần được sử dụng để di chuyển. Người chơi có thể đánh cắp xe, đâm vào các phương tiện khác, sử dụng súng khi đang lái xe, phá hủy ôtô bằng súng phóng tên lửa hoặc thậm chí dùng xe để tấn công người đi bộ.

Đối với các nhà sản xuất ôtô, việc logo và tên thương hiệu xuất hiện trong những tình huống như vậy có thể ảnh hưởng đến hình ảnh doanh nghiệp. Những mẫu xe vốn được xây dựng với hình ảnh sang trọng, cao cấp hoặc đề cao tính an toàn có nguy cơ bị liên tưởng đến các hành vi phạm pháp và bạo lực.

Mở rộng mức độ phá hủy và tùy biến xe trong GTA

Một vấn đề khác nằm ở cách Rockstar Games xây dựng hệ thống phương tiện. GTA cho phép người chơi phá hủy xe với mức độ chi tiết, từ thân vỏ móp méo, cửa xe biến dạng cho đến những chiếc ôtô bị phá hủy hoàn toàn.

Khả năng sáng tạo và tùy biến phương tiện là một trong những yếu tố được người chơi yêu thích ở dòng game Grand Theft Auto. Với GTA 6, Rockstar được kỳ vọng sẽ mở rộng hơn nữa các lựa chọn cá nhân hóa, cho phép game thủ tự do tạo nên những chiếc xe mang đậm dấu ấn riêng.

Trong khi đó, nhiều nhà sản xuất thường đặt ra những yêu cầu nghiêm ngặt về cách phương tiện của họ được thể hiện trong các hợp đồng cấp phép. Họ có thể không muốn sản phẩm xuất hiện với hình ảnh hư hỏng nghiêm trọng hoặc bị biến đổi quá mức so với thiết kế ban đầu.

GTA cũng cho phép thay đổi ngoại hình và hiệu suất xe theo nhiều cách khác nhau, bao gồm lắp đèn neon, thay đổi hệ thống treo, bổ sung các chi tiết ngoại thất kỳ dị hay trang bị hệ thống thủy lực kiểu lowrider.

Trong GTA 5, người chơi đã có thể tùy biến thoải mái thông qua hãng độ hư cấu Los Santos Customs. Với GTA 6, Rockstar Games đã mở rộng khả năng tùy biến xe với nhiều hãng độ hơn như Rideout Customs hay One-Eyed Willie's...

Nếu sử dụng xe mang thương hiệu thật, Rockstar Games có thể phải xin phép nhà sản xuất đối với những thay đổi nhất định hoặc chấp nhận các giới hạn trong quá trình thiết kế. Bằng cách sử dụng thương hiệu hư cấu, nhà phát triển có thể tự do biến đổi một chiếc xe mang phong cách Ferrari hay Lamborghini mà không cần tuân theo những yêu cầu hình ảnh từ hãng xe.

Tạo ra một thế giới lấy cảm hứng từ thực tế

GTA vốn được xây dựng như một tác phẩm châm biếm mạnh mẽ về văn hóa Mỹ, chủ nghĩa tiêu dùng và đời sống xã hội hiện đại. Vì vậy, việc tạo ra những thương hiệu giả thay vì sử dụng tên doanh nghiệp có thật cũng là một phần trong bản sắc của trò chơi.

Grotti là thương hiệu hư cấu dựa trên Ferrari, vốn đã xuất hiện từ phần game GTA San Andreas. Thay vì thương hiệu ngựa chồm, Rockstar Games đã sử dụng hình ảnh... con thỏ cho hãng siêu xe này.

Cách tiếp cận này không chỉ áp dụng với ngành công nghiệp ôtô. Trong GTA, người chơi có thể bắt gặp Sprunk - thương hiệu nước giải khát gợi nhớ đến Sprite, hay Burger Shot - chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh mang nhiều nét tương đồng với Burger King.

Ngành công nghiệp ôtô cũng được Rockstar Games xây dựng theo cách tương tự. Một số thương hiệu hư cấu nổi bật có thể kể đến như Grotti (Ferrari), Pfister (Porsche), Übermacht (BMW), Pegassi (Lamborghini) hay Principe (Ducati). Những cái tên này vừa giúp người chơi dễ dàng nhận ra nguồn cảm hứng ngoài đời thực, vừa duy trì được thế giới thương hiệu riêng của GTA.

Thiết kế "Frankenstein" để tránh phụ thuộc vào xe thật

Một trong những cách thú vị nhất Rockstar Games sử dụng để xây dựng thế giới ôtô trong GTA là phương pháp thiết kế kết hợp, thường được ví như "Frankenstein". Thay vì sao chép hoàn toàn một mẫu xe ngoài đời thực, các nhà thiết kế kết hợp những đặc điểm từ 2 hoặc 3 phương tiện khác nhau. Chúng có thể lấy cụm đèn pha từ một mẫu xe, đường nét thân xe từ mẫu khác và phần đuôi hoặc tỷ lệ tổng thể từ một thiết kế hoàn toàn khác.

Pegassi Zentorno xuất hiện lần đầu trong GTA 5, và tiếp tục có mặt trong GTA Online. Chiếc xe được phát triển trên Lamborghini Sesto Elemento, trong khi phần đầu xe lấy cảm hứng từ Veneno, cột C lấy từ Egoista, cản sau từ Aventador và cửa gió hình lục giác từ Aventador J...

Sau đó, Rockstar Games thay đổi logo, tên gọi và những chi tiết nhận diện để tạo thành một mẫu xe mới. Kết quả là phương tiện trong game vẫn mang dáng dấp quen thuộc, giúp người chơi nhận ra nguồn cảm hứng, nhưng không phải bản sao trực tiếp của một chiếc xe cụ thể. Cách làm này cũng giúp Rockstar duy trì sự linh hoạt trong sáng tạo, đặc biệt khi thiết kế những mẫu xe phục vụ các nhiệm vụ hoặc bối cảnh đặc thù trong trò chơi.

Nhìn chung, việc không sử dụng thương hiệu ôtô có thật là lựa chọn mang lại nhiều lợi ích cho Rockstar Games. Nhà phát triển vừa tránh được những rào cản về cấp phép và chi phí, vừa không phải thỏa hiệp với các hãng xe về mức độ phá hủy hay tùy biến phương tiện.

Việc không sử dụng các thương hiệu có thật ngoài đời giúp Rockstar Games tránh được những thách thức về chi phí và giấy phép, đồng thời cho phép nhà phát triển có khả năng mở rộng phạm vi sáng tạo.

Quan trọng hơn, những thương hiệu như Grotti, Pfister, Übermacht hay Pegassi đã trở thành một phần không thể thiếu trong bản sắc GTA. Chúng không chỉ là những phiên bản thay thế của các hãng xe ngoài đời thực, mà còn góp phần tạo nên một thế giới mở mang tính châm biếm, nơi Rockstar có thể tự do sáng tạo mà không bị giới hạn bởi những quy chuẩn của ngành công nghiệp ôtô.