Tại sao trong thang máy luôn có gương?

Khi đi thang máy - dù là trong khu dân cư, tòa nhà văn phòng hay trung tâm mua sắm, mọi người đều có thói quen nhìn vào gương để chỉnh trang vẻ ngoài. Hành động này quen thuộc tới mức, nhiều người cho rằng, gương được lắp trong thang máy chỉ để phục vụ mục đích đó của mọi người,

Tuy nhiên, việc lắp gương trong thang máy còn mang nhiều lợi ích quan trọng hơn rất nhiều.

Hỗ trợ người khuyết tật

Đây là lý do mang tính nhân văn sâu sắc. Việc lắp gương trong thang máy là quy định bắt buộc tại một số quốc gia như Nhật Bản, Mỹ hay các tiêu chuẩn xây dựng công cộng quốc tế.

Việc lắp gương trong thang máy để hỗ trợ người khuyết tật, đặc biệt là những người sử dụng xe lăn.

Khi người đi xe lăn di chuyển vào trong cabin thang máy, họ thường tiến thẳng mặt về phía trong. Do không gian cabin khá chật hẹp, họ không thể xoay ngược chiếc xe lăn 180 độ để hướng mặt ra cửa được.

Khi thang máy đến tầng cần xuống, họ buộc phải lùi xe trong trạng thái “mù” phía sau. Điều này rất dễ gây va chạm vào người đi cùng, làm kẹt bánh xe hoặc đâm vào vách cửa.

Chiếc gương đối diện cửa cabin hoạt động như một gương chiếu hậu. Người ngồi xe lăn chỉ cần nhìn vào gương là có thể thấy rõ khoảng trống phía sau, biết khi nào cửa mở hoàn toàn và có chướng ngại vật nào không để lùi xe ra ngoài một cách chủ động và an toàn.

Đối với những người khuyết tật về khả năng nghe - nói, họ thường giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ ký hiệu (thủ ngữ). Trong một cabin thang máy đông đúc, việc quay người lại để đối diện nhau rất khó khăn. Chiếc gương lớn trong thang máy giúp họ có thể nhìn thấy tay và biểu cảm khuôn mặt của người đồng hành qua hình ảnh phản chiếu, từ đó việc giao tiếp không bị gián đoạn ngay cả khi đang đứng quay lưng lại với nhau.

Giảm hội chứng sợ không gian hẹp

Hội chứng sợ không gian hẹp (tên khoa học là Claustrophobia) là một dạng rối loạn lo âu khiến người mắc có cảm giác hoảng loạn, ngột ngạt và sợ hãi tột độ khi phải ở trong những không gian tù túng, đóng kín. Cabin thang máy chính là cơn ác mộng điển hình.

Không gian hẹp trong thang máy khiến nhiều người sợ hãi.

Việc lắp gương chính là giải pháp tâm lý học thị giác cực kỳ hiệu quả để xoa dịu hội chứng này. Cabin thang máy thực tế chỉ có diện tích vài mét vuông với 4 bức tường inox kim loại bao quanh. Khi lắp một tấm gương lớn, gương sẽ phản chiếu lại toàn bộ không gian, đánh lừa bộ não rằng diện tích cabin rộng gấp đôi so với thực tế. Việc nhìn thấy một khoảng không mở rộng (dù chỉ là hình ảnh phản chiếu) giúp giảm cảm giác bị “giam cầm” hay bóp nghẹt về mặt không gian.

Những người sợ không gian hẹp rất nhạy cảm với bóng tối và sự tù túng. Gương có khả năng phản chiếu ánh sáng từ hệ thống đèn trần, làm cho cabin trở nên sáng sủa hơn rất nhiều. Không gian sáng sủa luôn mang lại cảm giác an toàn, minh bạch, giúp làm giảm nồng độ hormone cortisol (gây căng thẳng) trong não bộ.

Khi đứng trong một chiếc hộp kín không có cửa sổ, mắt chúng ta sẽ bị chạm vách tường ở khoảng cách rất gần, kích thích cảm giác ngột ngạt. Tấm gương tạo ra chiều sâu thị giác, cho phép mắt người nhìn được ra một “khoảng cách xa hơn”. Điều này tạo cảm giác cabin có sự thông thoáng, giúp hành khách cảm thấy như mình luôn có một lối thoát và không bị cô lập.

Khi cơn hoảng loạn chực chờ ập đến, việc nhìn vào gương giúp người bệnh đối diện với chính mình. Họ có thể nhìn vào hình ảnh của bản thân để tự trấn an, điều chỉnh lại tư thế đứng, tập trung vào hơi thở sâu để điều hòa nhịp tim. Thay vì nhìn chăm chằm vào bức tường vô cảm hoặc nhìn vào người lạ xung quanh (điều dễ làm tăng sự ngột ngạt), chiếc gương là một điểm tập trung thị giác lý tưởng.

Đánh lừa cảm giác về thời gian

Vào thời kỳ bùng nổ của các tòa nhà cao tầng (đầu thế kỷ 20), ngành công nghiệp thang máy đối mặt với một làn sóng phàn nàn dữ dội từ khách hàng. Người đi thang máy liên tục tức giận và khiếu nại rằng thang máy di chuyển quá chậm, khiến họ mất thời gian chờ đợi.

Ban đầu, các kỹ sư đau đầu tìm cách cải tiến động cơ, nâng cấp hệ thống cơ khí để thang máy chạy nhanh hơn. Tuy nhiên, việc này đòi hỏi chi phí khổng lồ và công nghệ thời đó cũng đã chạm giới hạn an toàn.

Một nhà nghiên cứu tâm lý học đã nhận ra bản chất của vấn đề: Thang máy không thực sự chậm, mà do người đi thang máy... quá rảnh rỗi. Khi bước vào một cái hộp inox trống rỗng, không có việc gì làm, con người sẽ có xu hướng tập trung hoàn toàn vào thời gian. Họ nhìn chằm chằm vào vách tường, đếm từng giây, và sự sốt ruột bị đẩy lên đỉnh điểm.

Khi bộ não quá chú ý đến thời gian, bạn sẽ có cảm giác thời gian trôi chậm đi gấp nhiều lần. Thay vì sửa máy móc, người ta quyết định sửa đổi hành vi của con người bằng cách lắp những tấm gương lớn.

Những tấm gương nhỏ nhưng lại giúp các công ty tiết kiệm hàng triệu USD nâng cấp kỹ thuật.

Chiếc gương hoạt động như một công cụ gây nhiễu sự chú ý cực kỳ hoàn hảo. Theo bản năng, khi đối diện với gương, con người sẽ ngay lập tức bị thu hút bởi hình ảnh của chính mình. Họ bắt đầu vuốt lại mái tóc, chỉnh lại cổ áo, thắt lại cà vạt, tô thêm vệt son hoặc tự ngắm nghía bản thân. Ngay cả khi không ngắm vuốt, mắt họ cũng sẽ bận rộn quan sát những người xung quanh hoặc không gian phản chiếu qua gương.

Bộ não bị đánh lừa và hoàn toàn “quên” đi việc đếm thời gian. Khi bạn vừa kịp chỉnh xong bộ trang phục hay liếc nhìn xong xung quanh, cửa thang máy đã mở. Hành trình di chuyển có cảm giác ngắn lại chỉ còn một nửa, dù tốc độ thực tế của thang máy không hề thay đổi.

Những tấm gương nhỏ nhưng lại giúp các công ty tiết kiệm hàng triệu USD nâng cấp kỹ thuật, vừa giải quyết triệt để sự khó chịu của khách hàng một cách vô cùng thông minh.

Tăng cường an ninh

Bên cạnh camera giám sát kỹ thuật số, chiếc gương lắp trong thang máy chính là một “hệ thống an ninh vật lý thụ động” cực kỳ lợi hại. Nó hoạt động như một công cụ bảo vệ trực quan, giúp tăng cường an ninh và phòng chống tội phạm.

Cabin thang máy là một không gian công cộng chật hẹp, nơi những người xa lạ buộc phải đứng sát rạt nhau. Theo phản xạ tự nhiên, chúng ta thường đứng quay mặt ra cửa và quay lưng lại với những người phía sau. Bạn hoàn toàn “bị mù” phía sau lưng. Bạn không thể biết người đứng sau đang làm gì, có áp sát mình quá mức hay đang có hành vi bất thường nào không.

Chiếc gương đối diện sẽ phản chiếu lại toàn bộ không gian phía sau. Nó cung cấp cho bạn một tầm nhìn toàn cảnh 360 độ. Chỉ cần một cái liếc mắt nhẹ, bạn có thể giám sát được hành vi, cử động tay và khoảng cách của tất cả những người đang đứng phía sau mình mà không cần phải quay đầu lại gây thô lỗ.

Các kẻ gian thường lợi dụng lúc thang máy đông đúc, chen lấn ở các tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại hoặc bệnh viện để ra tay móc túi, rạch giỏ xách. Khi đó, chiếc gương làm cho mọi hành động của đôi bàn tay trở nên lộ thiên. Kẻ gian biết rằng bất kỳ ai trong cabin, hoặc chính nạn nhân, đều có thể nhìn thấy hành vi của chúng qua gương phản chiếu. Sự “mất đi góc tối” này làm giảm đáng kể cơ hội ra tay và khiến tội phạm chùn bước.

Việc lắp gương trong thang máy mang lại nhiều lợi ích.

Thang máy vắng người vào ban đêm hoặc các góc tối luôn tiềm ẩn nguy cơ quấy rối tình dục hoặc tấn công bạo lực. Tội phạm luôn muốn thực hiện hành vi một cách bí mật. Sự xuất hiện của chiếc gương tạo ra một áp lực tâm lý rằng “có người đang nhìn”. Kẻ xấu khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương sẽ bị đánh thức cảm giác tội lỗi hoặc sợ bị nhận diện, từ đó từ bỏ ý định.

Nếu nhận thấy qua gương có người đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt bất thường hoặc có xu hướng tiến lại gần, bạn sẽ lập tức cảnh giác để chủ động né tránh, chuẩn bị nút bấm khẩn cấp hoặc bước ra ngoài ngay khi cửa mở.

Thang máy thường là mục tiêu của các hành vi vẽ bậy, cào xước vách inox, hoặc phá hoại các nút bấm. Việc lắp gương (hoặc vách inox gương bóng) khiến những kẻ có ý định phá hoại cảm thấy mình đang bị “theo dõi” bởi chính hình ảnh của mình, giúp giữ gìn vệ sinh và độ bền cho không gian chung.