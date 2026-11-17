Tác giả: PGS.TS.BS Nguyễn Thị Bay

Lão hóa thành công

Sách của PGS.TS.BS Nguyễn Thị Bay đưa kiến thức về lão hóa từ phạm vi chuyên ngành đến gần hơn với độc giả đại chúng. Kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền, sách giải thích quá trình lão hóa, chăm sóc cơ thể và xây dựng lối sống chủ động, hướng đến việc duy trì sức khỏe thể chất, sự minh mẫn và kết nối xã hội trong tuổi già.

Tại sao PGS.TS Nguyễn Thị Bay gọi cơ thể con người là 'tiểu vũ trụ'?

“Lão hoá thành công” mô tả cơ thể con người là sự kết tinh của tinh - khí - thần, chịu sự chi phối của Âm - Dương, Ngũ hành và các yếu tố thiên - địa - nhân.

Sức khỏe con người phụ thuộc vào sự hài hòa giữa cơ thể với các quy luật tự nhiên. Ảnh: New York Times.

Theo quan niệm Y học cổ truyền, con người được hình thành và sinh ra không chỉ như kết quả vật lý đơn thuần, mà là sự hội tụ của nhiều yếu tố vũ trụ, tự nhiên và tinh thần.

Theo quan niệm này, sự sống bắt đầu từ sự phối hợp của tinh cha và huyết mẹ. Tinh cha gọi là Nguyên tinh, là phần tinh khí được tàng trữ ở Thận. Huyết mẹ là một phần của khí huyết và âm dịch của người mẹ.

Khi Nguyên tinh và Huyết gặp nhau trong điều kiện thuận lợi (Âm - Dương hòa hợp), thai nhi bắt đầu hình thành. Đây là biểu hiện của sự hài hòa Âm - Dương, nền tảng của sự sống. Sự phát triển của bào thai và sức khỏe con người phụ thuộc vào sự cân bằng của Âm và Dương cũng như sự tương sinh và tương khắc của Ngũ hành.

Cơ thể con người là tiểu vũ trụ, trong đó các cơ quan và chức năng tương ứng với các hành trong Ngũ hành. Con người là sự kết hợp của Thiên khí - là khí từ trời (thời tiết, môi trường, khí hậu), Địa khí - là khí từ đất (thổ nhưỡng, môi trường sống), Nhân khí - là tinh khí của cha mẹ.

Khi ba loại khí này hòa hợp sẽ sinh ra một cơ thể khỏe mạnh và phát triển thuận lợi. Nếu một trong ba khí này rối loạn thì có thể gây ra bệnh tật hoặc ảnh hưởng đến sự hình thành của thai nhi.

Một con người không chỉ có thể xác, mà là sự kết tinh của tinh - khí - thần, sự hòa hợp giữa Âm - Dương, ngũ hành và ba loại khí thiên - địa - nhân. Việc tạo thành một sinh mệnh là cả một quá trình tinh vi, hài hòa giữa con người và vũ trụ.

Vì vậy, nếu các yếu tố như Khí - Huyết (Dương - Âm) của toàn cơ thể cũng như của 12 khí quan không còn điều hòa, các cơ quan và hệ thống trong cơ thể sẽ bị suy giảm hoặc rối loạn chức năng, từ đó tạo thành bệnh tật làm tăng tốc quá trình lão hóa.

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Bay