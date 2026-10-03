Tại sao nước uống luôn được đặt ở phía cuối cửa hàng tiện lợi hay siêu thị?

Nếu từng vào cửa hàng tiện lợi chỉ để mua một chai nước, bạn có thể nhận thấy tủ đồ uống lạnh thường được đặt khá sâu bên trong thay vì ngay cạnh cửa. Muốn lấy một chai nước, khách đôi khi phải đi qua nhiều dãy hàng khác. Cách bố trí này không hoàn toàn ngẫu nhiên mà liên quan đến cả vận hành cửa hàng và hành vi mua sắm.

Tủ lạnh không thể đặt ở bất kỳ đâu

Khác với kệ hàng thông thường, tủ đồ uống lạnh cần nguồn điện, hệ thống làm lạnh và khoảng không gian nhất định để nhân viên bổ sung sản phẩm. Đồ uống cũng thường được nhập với số lượng lớn và phải liên tục chuyển từ kho ra khu vực bán hàng.

Vì vậy, tủ lạnh thường được bố trí ở nơi thuận tiện cho việc nhận hàng, bảo quản và bổ sung sản phẩm. Nếu đặt gần khu vực kho hoặc lối nhập hàng, nhân viên có thể rút ngắn quãng đường vận chuyển, đồng thời việc kiểm tra và sắp xếp hàng cũng dễ dàng hơn.

Khác với kệ hàng thông thường, tủ đồ uống lạnh cần nguồn điện, hệ thống làm lạnh và khoảng không gian nhất định để nhân viên bổ sung sản phẩm. Ảnh minh họa.

Nước uống có thể trở thành “điểm đến” của khách

Nước là một trong những mặt hàng mà khách thường biết rõ mình cần gì trước khi bước vào cửa hàng. Người mua thường không mất quá nhiều thời gian cân nhắc mà chỉ muốn nhanh chóng đến tủ lạnh, lấy sản phẩm rồi thanh toán.

Chính vì vậy, khu vực đồ uống có thể được xem như một “điểm đến”. Khi tủ nước nằm ở phía trong, khách phải đi qua những khu vực khác trước khi đến nơi. Trên đường đi, họ có thể nhìn thấy bánh, snack, đồ ăn nhanh, cà phê hoặc các sản phẩm đang được khuyến mãi.

Khách hàng không nhất thiết sẽ mua thêm, nhưng việc sản phẩm xuất hiện trước mắt đã tạo thêm cơ hội để họ chú ý và phát sinh nhu cầu.

Cách sắp xếp hàng hóa ảnh hưởng đến hành trình mua sắm

Trong bán lẻ, vị trí của sản phẩm có vai trò nhất định. Những món hàng được đặt ở nơi dễ nhìn thấy thường có nhiều cơ hội thu hút sự chú ý hơn.

Một người ban đầu chỉ định mua chai nước có thể vô tình nhìn thấy một món ăn nhẹ hấp dẫn trên đường đến tủ lạnh. Nếu sản phẩm phù hợp với nhu cầu hoặc đang có chương trình giảm giá, họ có thể quyết định mua thêm.

Đây không phải lúc nào cũng là một “chiêu” bán hàng. Cùng một cách bố trí có thể đồng thời giải quyết bài toán vận hành và tạo ra luồng di chuyển thuận tiện cho cửa hàng.

Từng mét vuông đều được tính toán

Cửa hàng tiện lợi thường có diện tích hạn chế nhưng phải trưng bày rất nhiều nhóm sản phẩm. Bởi vậy, vị trí của từng kệ hàng, tủ lạnh, quầy thanh toán hay lối đi đều cần được cân nhắc.

Đặt tủ nước ở phía cuối có thể giúp tận dụng không gian phía trong, đồng thời giữ khu vực cửa ra vào thông thoáng. Với một số cửa hàng, đây còn là cách tổ chức luồng khách đi qua nhiều khu vực thay vì tập trung ngay ở cửa.

Tuy nhiên, không phải cửa hàng tiện lợi nào cũng đặt đồ uống ở phía sau. Một số nơi bố trí nước lạnh gần cửa hoặc quầy thanh toán để phục vụ khách muốn mua nhanh. Cách sắp xếp phụ thuộc vào diện tích, thiết kế mặt bằng và mô hình kinh doanh của từng cửa hàng.

Từng mét vuông đều được tính toán. Ảnh minh họa.

Không nên chỉ nghĩ rằng cửa hàng muốn khách mua thêm

Nếu chỉ nhìn từ góc độ người mua, việc phải đi gần hết cửa hàng để lấy một chai nước có thể khiến người ta nghĩ rằng đây là cách để khách nhìn thấy nhiều sản phẩm hơn. Điều này có thể đúng trong một số trường hợp, nhưng chưa phải lời giải thích duy nhất.

Với đồ uống lạnh, yếu tố hậu cần rất quan trọng. Tủ lạnh cần điện, cần không gian hoạt động và phải thuận tiện cho việc bổ sung hàng. Vị trí phía sau đôi khi đơn giản là nơi phù hợp nhất với kho, lối giao nhận và cách vận hành của cửa hàng.

Vì thế, lần tới khi bước vào cửa hàng tiện lợi chỉ để mua một chai nước, hãy thử để ý đường đi của mình. Có thể bạn sẽ nhận ra rằng trước khi đến được tủ lạnh, mình đã đi qua rất nhiều sản phẩm khác.

Đằng sau cách bố trí tưởng như đơn giản ấy là sự kết hợp giữa bảo quản hàng hóa, vận hành, tận dụng mặt bằng và thiết kế hành trình mua sắm. Một chai nước vì thế không chỉ là món hàng khách tìm kiếm, mà còn có thể trở thành “điểm đến” được tính toán trong toàn bộ không gian cửa hàng.