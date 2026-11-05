Tại sao những người đam mê vẫn chấp nhận rủi ro lái xe cũ, không an toàn

Dù xe cổ không có các hệ thống an toàn hiện đại và nguy cơ tai nạn chết người cao hơn 80% so với xe mới, nhiều người vẫn lựa chọn lái xe cũ vì cảm xúc và trải nghiệm đặc biệt mà xe hiện đại không thể mang lại.

Chiếc xe cổ mang lại trải nghiệm lái độc đáo, dù không có các trang bị an toàn hiện đại. Ảnh: Jalopnik

Câu nói “họ không sản xuất xe như trước đây nữa” vẫn đúng với nhiều lĩnh vực, đặc biệt là ô tô. Xe hiện đại vượt trội về mọi mặt từ tốc độ, sức mạnh, độ an toàn, sự yên tĩnh đến tiện nghi và hiệu suất nhiên liệu. Những chiếc SUV ngày nay nhanh và mạnh hơn nhiều mẫu xe thể thao của vài thập kỷ trước, đồng thời trang bị hệ thống an toàn và tiện ích vượt trội mà xe cổ không thể sánh bằng.

Xe cổ thiếu các hệ thống an toàn bắt buộc hiện nay như cấu trúc va chạm, túi khí hay các công nghệ hỗ trợ lái. Việc lái xe cũ trong giao thông hiện đại đòi hỏi sự liều lĩnh và may mắn vì nguy cơ tai nạn cao hơn nhiều so với xe mới. Một nghiên cứu của Bộ Giao thông Mỹ cho thấy tai nạn với xe trên 20 năm tuổi có khả năng gây tử vong cao hơn khoảng 80% so với xe mới.

Vậy tại sao người ta vẫn chọn lái xe cũ dù rủi ro lớn? Có nhiều lý do, trong đó hai nguyên nhân chính là tìm kiếm cảm giác mạnh và mong muốn thuộc về một nhóm riêng biệt. Ngoài ra còn có các yếu tố như hoài niệm, thiết kế, tài chính, truyền thống, di sản và sự tinh xảo trong chế tác, nhưng phần lớn văn hóa xe cổ xoay quanh hai động lực chính này.

Xe cổ mang lại cảm giác kết nối đặc biệt mà xe hiện đại không có. Người mê xe thích thú với quá trình xây dựng mối quan hệ với chiếc xe, cảm nhận sự tự do và phong cách sống thảnh thơi mà xe mới khó mang lại. So với xe thể thao hiện đại, xe cổ có nét nghệ thuật và cảm xúc sâu sắc hơn, tạo nên trải nghiệm lái độc đáo.

Những người yêu xe cổ thường có xu hướng tìm kiếm cảm giác mới lạ và mãnh liệt, không phải vì nguy hiểm mà vì sự kích thích. Nhà tâm lý học Marvin Zuckerman mô tả đặc điểm này là “tính cách tìm kiếm cảm giác”, sẵn sàng chấp nhận rủi ro thể chất, xã hội, pháp lý và tài chính để trải nghiệm cảm xúc đa dạng và mãnh liệt. Lái xe cổ là một trải nghiệm như vậy, vừa mới lạ vừa có thể đi kèm rủi ro.

Cuộc sống vốn dĩ có rủi ro và không ai sống sót mãi mãi. Người mê xe cổ chấp nhận nguy cơ khi lái xe vì họ xem đó là một phần của cuộc sống trọn vẹn. Nhiều nguy cơ ngoài tầm kiểm soát như bệnh tật hay tai nạn hàng ngày cũng tồn tại, nên việc tránh né hoàn toàn là không hợp lý. Họ chọn vượt qua nỗi sợ để tận hưởng niềm đam mê.

Ngoài ra, người chơi xe cổ thường tự coi mình là nhóm không theo lối mòn. Việc sở hữu và duy trì một chiếc xe cổ đòi hỏi kiến thức, kỹ năng và sự kiên nhẫn, tạo nên niềm tự hào riêng biệt. Trong khi nhiều người chọn xe mới phổ biến, họ lại lái những mẫu xe như Triumph Spitfires hay Shelby Mustangs, thể hiện cá tính và phong cách sống khác biệt.

Một khía cạnh ít được nhắc đến là cảm giác thuộc về cộng đồng. Tham gia câu lạc bộ xe cổ hay diễn đàn trực tuyến giúp người chơi xe xác định bản thân và kết nối với những người cùng đam mê. Sự gắn bó này tạo nên một bộ phận xã hội riêng biệt, nơi niềm đam mê chung là sợi dây liên kết bền chặt.

Tóm lại, dù xe cổ có nhiều hạn chế về an toàn và tiện nghi, người mê xe vẫn chấp nhận rủi ro để tận hưởng cảm giác lái độc đáo và sự kết nối cộng đồng mà xe hiện đại không thể thay thế.