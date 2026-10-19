Tại sao những lõi giấy vệ sinh giá 2000 đồng đang bán rất chạy trên thị trường đồ cũ?

Gần đây, một câu hỏi đang lan truyền trên các mạng xã hội và nền tảng trực tuyến Hàn Quốc: "Ai là người mua những lõi giấy vệ sinh đã qua sử dụng trên các sàn thương mại đồ cũ, và tại sao họ lại làm vậy?".

Trên thực tế, không khó để bắt gặp các bài đăng rao bán lõi giấy vệ sinh trên những nền tảng mua bán đồ cũ phổ biến như Karrot (Danggeun) hay Bungaejangter. Trong một bài đăng gần đây hiện đã có người đặt mua người bán chào bán 100 chiếc lõi giấy vệ sinh "sạch" với giá 9.000 won (khoảng hơn 175.000 đồng).

Không chỉ dừng lại ở lõi giấy vệ sinh, các loại lõi giấy dùng cho khăn giấy nhà bếp hay những ống giấy (vật dụng hình trụ làm bằng giấy) với kích thước khác nhau cũng được rao bán. Đáng chú ý, người bán thường nhấn mạnh vào chất lượng của những món đồ này, mô tả chúng là "sạch sẽ và ở trong tình trạng tốt".

Lý do các lõi giấy vệ sinh được trao đổi theo cách này là vì chúng có thể được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau từ các dự án thủ công của trẻ em cho đến đồ chơi cho thú cưng.

Nhờ có hình dạng hình trụ, lõi giấy vệ sinh có thể được dùng để tạo nên nhiều mô hình khác nhau, chẳng hạn như các con vật, tên lửa hoặc ống nhòm. Chúng đặc biệt được các giáo viên tại các cơ sở trông trẻ, trường mẫu giáo cũng như các bậc phụ huynh săn đón để phục vụ cho các hoạt động thủ công. Khi cần một số lượng lớn lõi giấy cùng lúc, việc tìm kiếm thông qua các giao dịch trao đổi lại thường thuận tiện hơn nhiều so với việc tự thu gom từng chiếc tại nhà.

Chúng cũng có thể được tận dụng làm đồ chơi cho thú cưng. Bằng cách đặt đồ ăn thưởng vào bên trong lõi giấy rồi gập hai đầu lại, bạn có thể tạo ra một món đồ chơi đơn giản, giúp cún cưng thực hiện các bài tập "đánh hơi", sử dụng khứu giác để tìm kiếm phần thưởng được giấu bên trong. Một số chủ nuôi thú cưng thậm chí còn chia sẻ trên mạng xã hội rằng, cún cưng của họ thường thích chơi với lõi giấy vệ sinh hơn là những món đồ chơi đắt tiền mua từ cửa hàng.

Các túi đá giữ nhiệt cũng đã trở thành một mặt hàng phổ biến trong các hoạt động tặng miễn phí hoặc trao đổi. Lý do là vì mọi người thường xuyên cần đến chúng, chẳng hạn như khi chia sẻ thực phẩm với người khác hoặc chuẩn bị cho một chuyến cắm trại cuối tuần. Hơn nữa, nhiều loại túi đá hiện nay chỉ chứa nước bên trong, giúp việc tái sử dụng trở nên vô cùng dễ dàng.

Khi biết đến điều này, cư dân mạng đã để lại những bình luận như: Đây là một cách tuyệt vời để bảo vệ môi trường; Một 'nền kinh tế sáng tạo' đúng nghĩa!; Tôi rất thích việc các món đồ được tái sử dụng; Chắc tôi cũng phải gom lại rồi đăng lên tặng hoặc trao đổi thôi; Tôi muốn thu gom một ít rồi chuyển cho người cần, dễ thương thật!...

Một chuyên gia giải thích về hiện tượng này rằng: "Người tiêu dùng thường cảm thấy hài lòng khi có thể tạo ra giá trị mới từ những món đồ vốn dĩ sẽ bị vứt bỏ. Điều này không nằm ở lợi ích kinh tế, mà thiên về 'cảm giác tự hiệu quả' (self-efficacy), tức là cảm giác về năng lực bản thân có được từ chính quá trình đảm bảo rằng một món đồ sẽ đến tay người thực sự cần nó".

Ngay cả những vật dụng tầm thường như lõi giấy vệ sinh cũng có thể trở thành nguồn tài nguyên hữu ích cho người khác, đồng thời mang lại một khoản thu nhập nhỏ cho người bán. Những hình thức trao đổi độc đáo như vậy đang thu hút sự chú ý như một cách thông minh để thực hành cả việc tái sử dụng tài nguyên lẫn lối sống tiết kiệm.