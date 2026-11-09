Tại sao nhiều nơi ở nước Mỹ cấm người dân phơi quần áo?

Ở nhiều quốc gia, phơi quần áo ngoài trời là thói quen phổ biến vì tận dụng được ánh nắng tự nhiên, tiết kiệm điện và hỗ trợ làm khô, hạn chế vi khuẩn. Thế nhưng, khi đến Mỹ sinh sống hoặc du lịch, không ít người bất ngờ khi biết rằng việc căng dây phơi đồ ngoài sân vườn hay ban công bị hạn chế tại rất nhiều khu dân cư.

Theo ước tính của Hiệp hội Chủ nhà Mỹ, hơn một nửa số khu dân cư tại nước này áp dụng quy định nghiêm ngặt về việc treo quần áo ngoài trời. Những hạn chế này không chỉ đến từ chính quyền các bang mà còn được ban hành và giám sát bởi các hiệp hội, ban quản lý khu dân cư.

Quyền lực của ban quản lý khu dân cư

Để hiểu tại sao lệnh cấm lại có hiệu lực mạnh mẽ đến vậy, cần xem xét mô hình quản lý nhà ở đặc thù tại Mỹ mang tên Hiệp hội Chủ nhà (Homeowners Association - HOA). Đây là tổ chức tư nhân do cư dân bầu ra nhằm quản lý và duy trì trật tự trong các khu dân cư biệt thự hoặc chung cư.

Quyền lực của ban quản lý khu dân cư. Ảnh: iStock.

Khi mua nhà trong khu dân cư có HOA (Hiệp hội chủ nhà), người sở hữu thường phải ký cam kết chấp hành các quy định chung của cộng đồng. Những quy định này có thể bao gồm nhiều vấn đề, từ màu sắc tường nhà, độ cao của cỏ trong sân, vị trí đỗ xe cho đến việc cư dân có được phép phơi quần áo ngoài trời hay không.

Nếu không tuân thủ, chủ nhà có thể bị áp dụng các khoản phạt đáng kể, thậm chí đối mặt với nguy cơ bị kiện. Với mạng lưới hoạt động rộng khắp nước Mỹ, HOA trở thành một trong những cơ chế quan trọng giúp duy trì các quy định hạn chế việc sử dụng dây phơi quần áo ngoài trời trong nhiều thập kỷ.

Trước áp lực về biến đổi khí hậu và chi phí năng lượng gia tăng, phong trào “Right to Dry” (quyền được phơi đồ) đã lan rộng khắp nước Mỹ. Tính đến nay, đã có hơn 20 bang thông qua các đạo luật mới nhằm bảo vệ quyền phơi quần áo ngoài trời của người dân, ngăn chặn các HOA đưa ra quy định cấm đoán vô lý.

Cuộc tranh luận giữa một bên là mỹ quan, giá trị bất động sản và một bên là lối sống xanh, tiết kiệm năng lượng vẫn đang tiếp diễn sôi nổi trên khắp nước Mỹ.

Bảo vệ giá trị bất động sản

Nguyên nhân lớn nhất khiến nhiều khu dân cư tại Mỹ áp dụng lệnh cấm phơi quần áo ngoài trời được cho là xuất phát từ lợi ích kinh tế và việc bảo vệ giá trị bất động sản.

Với người Mỹ, nhà ở không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt mà còn là một trong những tài sản có giá trị lớn nhất của gia đình. Vì vậy, diện mạo chung của khu phố được xem là yếu tố có thể ảnh hưởng đến sức hấp dẫn và giá bán nhà đất.

Theo quan điểm của nhiều ban quản lý HOA, việc phơi quần áo, chăn ga hay đồ lót ngoài sân có thể khiến cảnh quan khu dân cư trở nên thiếu đồng bộ, làm giảm vẻ chỉn chu và sang trọng của toàn khu. Những sợi dây phơi với quần áo bay trước gió đôi khi bị xem là hình ảnh kém thẩm mỹ, không phù hợp với tiêu chuẩn cảnh quan mà cộng đồng đặt ra.

Một số người ủng hộ quy định này cho rằng chỉ cần một căn nhà có vẻ ngoài lộn xộn cũng có thể ảnh hưởng đến cảm nhận của người mua về cả khu phố, từ đó tác động đến giá trị các bất động sản xung quanh. Chính tâm lý muốn duy trì diện mạo đồng nhất và bảo vệ giá trị nhà đất đã trở thành một trong những lý do được các HOA viện dẫn để hạn chế việc phơi đồ ngoài trời.

Phơi đồ bị coi là dấu hiệu nghèo khó

Một nguyên nhân khác liên quan đến tâm lý xã hội và lịch sử phát triển của nước Mỹ trong thế kỷ 20. Vào thập niên 1950, khi máy sấy quần áo tự động bắt đầu phổ biến, thiết bị này nhanh chóng trở thành biểu tượng của lối sống hiện đại, được nhiều gia đình trung lưu ưa chuộng.

Việc phơi đồ bị đánh giá là gia đình nghèo, không có tiền mua máy sấy. (Ảnh: ShutterStock)

Ở thời điểm đó, việc sở hữu máy sấy không đơn thuần mang lại sự tiện lợi mà còn được xem là dấu hiệu cho thấy gia đình có điều kiện kinh tế và bắt kịp xu hướng tiêu dùng mới. Ngược lại, phơi quần áo nhờ ánh nắng tự nhiên đôi khi bị gắn với hình ảnh thiếu thốn, không đủ khả năng mua sắm thiết bị gia dụng hiện đại.

Quan niệm này dần tạo nên sự phân biệt về địa vị kinh tế trong một bộ phận cộng đồng. Theo thời gian, việc phơi quần áo ngoài trời bị một số người xem là hình ảnh lỗi thời, kém sang trọng. Tâm lý muốn thể hiện mức sống và duy trì chuẩn mực của khu dân cư cũng góp phần khiến các quy định hạn chế dây phơi tiếp tục được duy trì.

Nỗi lo về môi trường ô nhiễm

Nguyên nhân thứ ba liên quan đến vấn đề sức khỏe và đặc điểm khí hậu tại một số khu vực của Mỹ. Đây là quốc gia có nhiều người bị dị ứng phấn hoa, đặc biệt trong mùa xuân và mùa hè.

Khi quần áo được phơi ngoài trời, phấn hoa, bụi mịn, bào tử nấm mốc và các tác nhân gây dị ứng trong không khí có thể bám vào vải. Với những người có cơ địa nhạy cảm hoặc mắc bệnh hen suyễn, việc mặc những bộ quần áo này có thể khiến các triệu chứng như hắt hơi, ngứa mắt, sổ mũi hoặc khó thở xuất hiện nghiêm trọng hơn.

Ngoài ra, côn trùng, chim chóc và khói bụi từ phương tiện giao thông cũng có thể làm quần áo bị bẩn trong quá trình phơi. Vì những lý do này, một số gia đình ưu tiên sử dụng máy sấy trong nhà để hạn chế tiếp xúc với các tác nhân bên ngoài. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong những quan điểm được đưa ra để giải thích thói quen hạn chế phơi đồ, không phải lý do áp dụng chung cho mọi khu dân cư tại Mỹ.