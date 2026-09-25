Cà phê có vị đắng đặc trưng và đây cũng là một phần tạo nên sức hấp dẫn của thức uống này. Tuy nhiên, nếu cà phê được rang quá đậm hoặc pha quá đặc, vị đắng có thể trở nên gắt, lấn át mùi thơm và những hương vị tự nhiên khác. Vì vậy, nhiều người truyền nhau một mẹo khá đơn giản: cho thêm một chút muối khi pha cà phê.

Nghe có vẻ lạ nhưng nếu sử dụng đúng lượng, muối không khiến cà phê bị mặn mà chủ yếu giúp điều chỉnh cảm nhận vị giác, làm ly cà phê trở nên hài hòa và dễ uống hơn.

Tại sao nhiều người người pha cà phê thường cho thêm 1 chút muối? Ảnh minh họa.

Giúp giảm cảm nhận vị đắng

Một lượng muối rất nhỏ có thể làm dịu cảm giác đắng của cà phê trên vị giác. Nhờ đó, những ly cà phê có vị đậm hoặc hơi gắt sẽ trở nên mềm vị hơn.

Đây cũng là lý do một số người lựa chọn thêm vài hạt muối thay vì cho thật nhiều đường để át vị đắng. Cà phê vẫn giữ được đặc trưng vốn có nhưng cảm giác khi uống dễ chịu hơn.

Làm hương vị cà phê nổi bật hơn

Khi vị đắng được tiết chế, người uống có thể cảm nhận rõ hơn các tầng hương khác trong cà phê như vị ngọt nhẹ, hương rang, hương hạt hoặc vị chua đặc trưng của từng loại cà phê.

Muối vì thế được xem như một nguyên liệu giúp cân bằng hương vị. Tuy nhiên, hiệu quả phụ thuộc vào loại cà phê và khẩu vị của từng người, không phải ai uống cũng cảm nhận giống nhau.

Giúp cà phê đậm đà, tròn vị

Với cà phê nguyên chất, đặc biệt là những loại có vị đắng mạnh, thêm một chút muối có thể khiến tổng thể hương vị trở nên đậm đà hơn mà không cần tăng lượng đường.

Một số người cũng áp dụng mẹo này khi pha cà phê tại nhà để giảm cảm giác gắt của cà phê pha đậm. Chỉ một lượng rất nhỏ là đủ, bởi nếu cho quá tay, vị mặn sẽ nhanh chóng lấn át mùi thơm và vị đặc trưng của cà phê.

Cách cho muối vào cà phê

Khi thử mẹo này, chỉ nên bắt đầu bằng vài hạt muối hoặc một nhúm cực nhỏ cho một tách cà phê. Có thể cho muối trực tiếp vào bột cà phê trước khi pha hoặc thêm vào ly cà phê sau khi pha rồi khuấy đều.

Nên nếm thử trước khi cho thêm. Mục đích là làm dịu vị đắng chứ không tạo ra vị mặn, vì vậy không cần sử dụng nhiều.

Nên nếm thử trước khi cho thêm. Mục đích là làm dịu vị đắng chứ không tạo ra vị mặn, vì vậy không cần sử dụng nhiều. Ảnh minh họa.

Lưu ý khi sử dụng

Không nên xem việc thêm muối là cách làm tăng giá trị dinh dưỡng hay biến cà phê thành một thức uống có tác dụng đặc biệt đối với sức khỏe. Đây chủ yếu là mẹo điều chỉnh hương vị.

Nếu đang có chế độ ăn cần hạn chế muối, bạn cũng không nên tạo thói quen cho muối vào mọi tách cà phê. Ngoài ra, nếu cà phê vốn đã có vị dễ uống thì hoàn toàn có thể thưởng thức nguyên chất mà không cần thêm muối.

Uống cà phê thế nào để tốt cho sức khỏe?

Để thưởng thức cà phê hợp lý, nên ưu tiên ít đường, hạn chế sữa đặc, kem và siro, đồng thời uống với lượng vừa phải. Với phần lớn người trưởng thành khỏe mạnh, tổng lượng caffeine khoảng 400 mg mỗi ngày thường được xem là mức tối đa không gây lo ngại về an toàn.

Thời điểm uống cũng đáng lưu ý. Nếu dễ mất ngủ hoặc nhạy cảm với caffeine, nên uống vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều và tránh dùng quá sát giờ đi ngủ.

Ngoài ra, không nên dùng cà phê thay cho nước lọc hoặc bữa ăn. Nếu sau khi uống xuất hiện tình trạng bồn chồn, run tay, tim đập nhanh hay khó ngủ, nên giảm lượng caffeine.

Tóm lại, cho một chút muối vào cà phê là mẹo khá đơn giản để làm dịu vị đắng và giúp hương vị cân bằng hơn. Điều quan trọng là chỉ sử dụng một lượng rất nhỏ và lựa chọn cách uống phù hợp với cơ thể. Một ly cà phê ít đường, uống vừa phải và không ảnh hưởng đến giấc ngủ sẽ là lựa chọn hợp lý hơn cho thói quen sử dụng lâu dài.