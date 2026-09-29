Tại sao nhiều người đổ giấm vào bồn cầu? Điều xảy ra sau 30 phút khiến bạn ngạc nhiên

Giấm trắng không chỉ được sử dụng trong nấu ăn mà còn xuất hiện trong nhiều mẹo vệ sinh nhà cửa. Một trong số đó là đổ một lượng giấm nhất định vào bồn cầu rồi chờ khoảng 30 phút trước khi cọ rửa. Cách làm này được nhiều người áp dụng vì giấm có tính axit nhẹ, có thể hỗ trợ xử lý một số loại cặn bám và mùi khó chịu.

Giấm có thể tác động lên cặn bám trong bồn cầu

Sau một thời gian sử dụng, bên trong bồn cầu thường xuất hiện các mảng bám màu vàng, nâu hoặc trắng. Đây có thể là cặn khoáng từ nguồn nước, chất bẩn và các thành phần tích tụ lâu ngày. Nếu chỉ dùng nước thông thường, những lớp cặn này rất khó bong hoàn toàn.

Giấm chứa axit axetic ở nồng độ tương đối thấp. Khi tiếp xúc với một số loại cặn khoáng, axit này có thể giúp làm mềm hoặc hòa tan một phần cặn. Vì vậy, sau khi để giấm lưu lại trong bồn cầu khoảng 30 phút, những mảng bám nhẹ có thể trở nên dễ chà sạch hơn.

Giấm có thể tác động lên cặn bám trong bồn cầu. Ảnh minh họa.

Vì sao phải chờ khoảng 30 phút?

Không ít người nghĩ rằng chỉ cần đổ giấm xuống rồi xả nước ngay là đủ. Tuy nhiên, khi vệ sinh bằng giấm, thời gian tiếp xúc khá quan trọng.

Nếu xả nước ngay, giấm chưa có nhiều thời gian tiếp xúc với lớp cặn nên hiệu quả hỗ trợ làm sạch sẽ hạn chế. Ngược lại, để dung dịch lưu lại một khoảng thời gian giúp axit axetic có thêm cơ hội tác động lên các chất bám trên bề mặt.

Khoảng 30 phút thường được sử dụng như một khoảng thời gian thực tế cho mẹo vệ sinh tại nhà. Với những vết bẩn lâu ngày, chỉ riêng giấm có thể không đủ để loại bỏ hoàn toàn mà vẫn cần đến bàn chải hoặc sản phẩm tẩy rửa chuyên dụng.

Điều khiến nhiều người bất ngờ sau 30 phút

Sau khoảng nửa giờ, một số người nhận thấy các vết cặn không còn bám chắc như trước. Khi dùng bàn chải toilet chà nhẹ, chúng có thể bong ra dễ dàng hơn, đặc biệt với những lớp cặn mỏng.

Bên cạnh đó, giấm còn có mùi đặc trưng và có thể giúp giảm một số mùi khó chịu trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng giấm có khả năng khử khuẩn toàn diện hoặc thay thế sản phẩm khử trùng chuyên dụng.

Điểm đáng chú ý là hiệu quả phụ thuộc rất nhiều vào loại cặn và mức độ bẩn của bồn cầu. Cặn khoáng nhẹ có thể đáp ứng tốt hơn, trong khi vết ố lâu ngày hoặc mảng bám dày có thể cần phương pháp khác.

Cách thực hiện đơn giản

Nếu muốn thử, trước tiên có thể xả nước để loại bỏ bớt chất bẩn trong bồn cầu. Sau đó đổ giấm trắng vào những khu vực có nhiều cặn, cố gắng để dung dịch tiếp xúc trực tiếp với bề mặt cần làm sạch.

Đóng nắp bồn cầu và để khoảng 30 phút. Sau đó dùng bàn chải chuyên dụng chà kỹ thành và đáy bồn cầu rồi xả nước.

Với các vị trí có cặn bám cao trên thành bồn cầu, có thể thấm giấm vào giấy vệ sinh hoặc khăn giấy sạch rồi đặt lên khu vực cần xử lý để dung dịch có thời gian tiếp xúc lâu hơn.

Giấm có thể làm sạch bồn cầu hiệu quả. Ảnh minh họa.

Không nên trộn giấm với chất tẩy rửa khác

Đây là lưu ý đặc biệt quan trọng. Không được trộn giấm với thuốc tẩy chứa clo hoặc các chất tẩy rửa khác nếu không biết rõ thành phần. Giấm có tính axit, trong khi một số chất tẩy rửa có thể phản ứng với axit và tạo ra khí gây kích ứng hoặc nguy hiểm.

Nếu trước đó vừa sử dụng chất tẩy rửa cho bồn cầu, nên xả sạch nhiều lần và làm theo hướng dẫn trên nhãn sản phẩm trước khi sử dụng bất kỳ dung dịch khác.

Giấm không phải giải pháp cho mọi vấn đề

Mẹo dùng giấm phù hợp hơn với việc hỗ trợ xử lý cặn nhẹ và mùi khó chịu. Nếu bồn cầu bị tắc, nước thoát rất chậm hoặc có mảng cặn dày lâu năm, đổ giấm không phải cách giải quyết triệt để.

Đặc biệt, với tình trạng tắc nghẽn, cần xác định nguyên nhân và sử dụng phương pháp thông tắc phù hợp thay vì liên tục đổ thêm các loại hóa chất vào đường ống.

Nhìn chung, điều xảy ra sau khoảng 30 phút không phải là bồn cầu tự nhiên trở nên sạch bóng, mà là giấm có thời gian tác động lên một số loại cặn, giúp chúng mềm hoặc dễ bong hơn trước khi chà rửa. Đây là một mẹo vệ sinh đơn giản, nhưng hiệu quả đến đâu còn phụ thuộc vào chất liệu bề mặt, loại cặn và mức độ tích tụ.