Tại sao nhiều gia đình giàu có thích trồng một cây Hạnh Phúc trong nhà?

Cây Hạnh Phúc ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn để trang trí phòng khách, sảnh nhà, ban công hoặc những khoảng xanh trong không gian sống. Không chỉ có tán lá xanh đẹp mắt, cái tên “Hạnh Phúc” còn mang ý nghĩa đặc biệt trong quan niệm phong thủy, gắn với sự hòa thuận, may mắn và cuộc sống đủ đầy. Dưới đây là những lý do khiến loại cây này được nhiều gia đình yêu thích.

Mang ý nghĩa hạnh phúc, gia đình hòa thuận

Ngay từ tên gọi, cây Hạnh Phúc đã tạo cảm giác về sự bình an và viên mãn. Theo quan niệm phong thủy, cây được xem là biểu tượng cho tình cảm gia đình bền chặt, sự gắn kết giữa các thành viên và cuộc sống thuận hòa.

Vì vậy, nhiều gia đình đặt một chậu cây Hạnh Phúc ở phòng khách hoặc khu vực sinh hoạt chung với mong muốn tạo không khí ấm cúng, tích cực. Với những người coi trọng yếu tố phong thủy, đây cũng được xem là món cây cảnh vừa đẹp vừa mang thông điệp tốt lành.

Mang ý nghĩa hạnh phúc, gia đình hòa thuận. Ảnh minh họa.

Tán lá xanh tạo cảm giác sang trọng cho ngôi nhà

Cây Hạnh Phúc có những tán lá xanh, dáng cây khá thanh thoát. Khi được đặt trong một chậu đẹp và chăm sóc cẩn thận, cây có thể trở thành điểm nhấn nổi bật trong phòng khách hoặc sảnh nhà.

Đặc biệt, với những không gian nội thất theo phong cách hiện đại, sự xuất hiện của cây xanh giúp căn nhà bớt cảm giác lạnh và cứng. Một cây có dáng đẹp, tán cân đối còn góp phần tạo nên vẻ chỉn chu, sang trọng mà không cần sử dụng quá nhiều đồ trang trí.

Được xem là biểu tượng của tài lộc và may mắn

Theo quan niệm phong thủy, cây xanh sinh trưởng khỏe mạnh tượng trưng cho sức sống và sự phát triển. Cây Hạnh Phúc với màu lá xanh tươi thường được nhiều người liên tưởng đến sự sinh sôi, thuận lợi và nguồn năng lượng tích cực.

Một số gia đình đặt cây ở phòng khách, gần cửa sổ hoặc những vị trí có ánh sáng tự nhiên với mong muốn công việc thuận lợi, tài lộc hanh thông. Tuy nhiên, đây là quan niệm phong thủy mang tính tham khảo, không phải yếu tố quyết định tài chính hay vận mệnh của một gia đình.

Giúp không gian sống gần gũi với thiên nhiên

Một ngôi nhà dù rộng rãi và được thiết kế đẹp đến đâu cũng có thể trở nên đơn điệu nếu thiếu màu xanh. Cây Hạnh Phúc giúp bổ sung mảng xanh tự nhiên, tạo cảm giác mềm mại và dễ chịu hơn cho không gian.

Có thể đặt cây ở phòng khách, góc đọc sách, sảnh hoặc ban công tùy điều kiện. Nếu trồng trong nhà, nên chọn nơi có ánh sáng phù hợp và thông thoáng để cây duy trì màu lá đẹp.

Dễ tạo thành một góc trang trí có điểm nhấn

Không nhất thiết phải có nhiều cây cảnh mới tạo được không gian xanh đẹp. Một cây Hạnh Phúc khỏe mạnh, tán lá cân đối được đặt ở vị trí phù hợp đôi khi đã đủ để thu hút ánh nhìn.

Gia chủ có thể kết hợp cây với chậu có thiết kế trang nhã, đặt trên nền nội thất phù hợp để tạo thành một góc trang trí hài hòa. Quan trọng nhất là không nên để cây che chắn lối đi, cửa ra vào hoặc đặt ở nơi quá thiếu ánh sáng trong thời gian dài.

Dễ tạo thành một góc trang trí có điểm nhấn. Ảnh minh họa.

Cách chăm sóc cây Hạnh Phúc nhanh ra hoa

Đặt cây ở nơi có nhiều ánh sáng: Cây Hạnh Phúc cần ánh sáng để sinh trưởng và có đủ năng lượng cho quá trình hình thành nụ. Nên đặt cây gần cửa sổ, ban công hoặc nơi có ánh sáng tự nhiên; tránh để cây trong góc tối quá lâu.

Tưới nước vừa đủ: Chỉ tưới khi lớp đất mặt bắt đầu khô, tránh tưới liên tục khiến đất úng nước. Đất quá ẩm trong thời gian dài có thể làm rễ yếu, cây khó phát triển và ảnh hưởng đến khả năng ra hoa.

Dùng đất tơi xốp, thoát nước tốt: Giá thể nên có độ thông thoáng, giúp rễ nhận đủ oxy và hạn chế tình trạng đọng nước. Nếu trồng chậu, cần có lỗ thoát nước ở đáy.

Bón phân đúng thời điểm: Khi cây đang phát triển khỏe, có thể bổ sung phân hữu cơ hoặc phân có hàm lượng lân và kali phù hợp để hỗ trợ quá trình phân hóa mầm hoa. Không nên lạm dụng phân đạm vì cây có thể tập trung phát triển lá mà ít ra hoa.

Cắt tỉa cành lá hợp lý: Loại bỏ cành già, lá vàng và những nhánh mọc quá dày để cây tập trung dinh dưỡng cho các cành khỏe. Việc tỉa cũng giúp tán cây thông thoáng, nhận ánh sáng tốt hơn.

Giữ nhiệt độ và độ ẩm ổn định: Cây phát triển tốt trong môi trường thoáng mát, không quá nóng hoặc quá lạnh. Hạn chế đặt cây ngay dưới luồng gió điều hòa hoặc nơi nhiệt độ thay đổi đột ngột.

Không di chuyển cây liên tục: Khi cây đã thích nghi với một vị trí có ánh sáng phù hợp, nên hạn chế thay đổi chỗ quá thường xuyên. Cây cần thời gian ổn định để sinh trưởng và hình thành nụ.

Kiên nhẫn chờ cây trưởng thành: Cây Hạnh Phúc trồng trong nhà không phải lúc nào cũng ra hoa nhanh. Điều kiện ánh sáng, tuổi cây, giống cây và cách chăm sóc đều ảnh hưởng đến khả năng ra hoa, vì vậy không nên ép cây bằng cách tưới hoặc bón phân quá mức.