Bà Tatyana Kim là chủ sở hữu kiêm CEO của Nhà bán lẻ trực tuyến Wildberries, hiện là người phụ nữ giàu nhất nước Nga. (Nguồn: Getty Images)

Wildberries, nhà bán lẻ thương mại điện tử lớn nhất nước Nga, đã trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công từ phía Ukraine do vai trò của công ty này trong việc cung cấp hàng hóa cho quân đội Nga. Liên minh châu Âu (EU) hiện đã phong tỏa tài sản của chủ sở hữu công ty, đồng thời cấm bà Tatyana Kim thực hiện các giao dịch tài chính hoặc di chuyển đến các quốc gia thuộc khối này.

CEO Tatyana Kim của Wildberries là người phụ nữ giàu nhất nước Nga.

Bà Kim, sinh ra tại Grozny (Chechnya) trong một gia đình gốc Hàn, sở hữu khối tài sản ròng ước tính khoảng 8,1 tỷ USD (tương đương 7,4 tỷ Euro).

Tại sao EU lại nhắm vào một nhà bán lẻ trực tuyến?

Các biện pháp trừng phạt này nằm trong một gói trừng phạt lớn hơn nhắm vào khoảng 50 ngân hàng, các đơn vị hỗ trợ xuất khẩu dầu mỏ, cùng gần 100 nhà lãnh đạo doanh nghiệp, những người làm công tác tuyên truyền và một nhóm chuyên gia công nghệ lớn ủng hộ Nga.

Giới chức EU cho biết, họ nhắm vào bà Kim vì Wildberries là “một trong những đơn vị nộp thuế lớn nhất” tại Nga, đồng thời “hoạt động như một mạng lưới cung ứng cho quân đội thông qua việc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động mua bán các loại hàng hóa quân sự và hàng hóa lưỡng dụng”.

Trong một tuyên bố, EU cáo buộc rằng, “bà Kim đang hỗ trợ về mặt vật chất hoặc tài chính cho tổ hợp công nghiệp - quân sự của Nga, đồng thời hưởng lợi từ chính tổ hợp này”.

Trong cuộc xung đột với các lực lượng Nga trong mùa Hè năm nay, Ukraine đã mở rộng danh sách mục tiêu quân sự, trong đó bao gồm cả các nhà kho của Wildberries nằm trên lãnh thổ Nga.

Ukraine cho rằng, danh mục sản phẩm của công ty này, bao gồm cả kính nhìn đêm, túi đựng đạn và mũ bảo hiểm, bên cạnh các mặt hàng thông thường như quần áo, mỹ phẩm và đồ điện tử đang góp phần hỗ trợ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Vào thời điểm đó, bà Kim đã lên tiếng bảo vệ công ty của mình, khẳng định các mặt hàng mà họ cung cấp cũng không khác gì những gì các nhà bán lẻ trực tuyến khác như Amazon (Mỹ) hay Alibaba (Trung Quốc) đang kinh doanh.

Phía Điện Kremlin cũng bác bỏ thông tin cho rằng công ty này và các nhà kho của họ có liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine.

Trong một tuyên bố, Wildberries cho biết các biện pháp trừng phạt từ Brussels sẽ không gây ảnh hưởng gì đến công ty, vì họ không sở hữu tài sản nào trong khối này cũng như không tiến hành hoạt động kinh doanh tại đây.

Còn ai nằm trong danh sách trừng phạt mới nhất của EU?

Trong gói trừng phạt do EU công bố mới nhất, các thực thể có tên trong danh sách bao gồm những công ty tại Trung Quốc, Oman, Seychelles và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất, vốn có liên quan đến việc bán dầu từ “đội tàu bóng tối”, là các tàu chở dầu của Nga bị cho là hoạt động bất hợp pháp.

Theo lập luận từ phía EU, việc bán số dầu này cũng bị cáo buộc là tiếp tay cho chiến dịch quân sự của Nga tại Ukreine. Cuộc xung đột đã kéo dài sang năm thứ năm và EU vẫn đang không ngừng tìm cách ngăn chặn thông qua các biện pháp trừng phạt, cũng như hỗ trợ trực tiếp về tài chính và quân sự cho Kiev.

Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự vào ngày 24/2/2022, Brussels đã áp đặt hơn 20 gói trừng phạt, nhắm vào hàng nghìn cá nhân và doanh nghiệp với mục tiêu gây áp lực buộc Tổng thống Nga Putin phải đàm phán để chấm dứt cuộc xung đột với Kiev.

Khối gồm 27 quốc gia thành viên này còn dự định sẽ tung ra thêm một gói trừng phạt quy mô lớn khác trước khi năm nay kết thúc