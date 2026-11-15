Tại sao người dùng không nên mua smartphone 2026?

Năm nay, giá điện thoại tăng nhanh ở tất cả các phân khúc trong khi những cải tiến về phần cứng lại gần như dậm chân tại chỗ. Nói cách khác, người tiêu dùng đang chịu thiệt thòi — họ phải trả nhiều tiền hơn cho những linh kiện bên trong về cơ bản vẫn y hệt như trước.

OnePlus 13, Pixel 10 Pro và Galaxy S25.

Trong bối cảnh giá cả leo thang khắp mọi nơi, các mẫu điện thoại thế hệ trước đang trở thành lựa chọn sáng suốt và kinh tế hơn. Theo nhiều chuyên gia của Android Authority, người tiêu dùng không nên mua một chiếc điện thoại ra mắt trong năm nay, đơn giản vì các phiên bản tiền nhiệm của chúng mang lại giá trị hợp lý hơn nhiều.

Hàng loạt smartphone bị tăng giá

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) trong vài năm qua có thể mang đến cho bạn một trợ lý ảo trò chuyện linh hoạt hơn. Tuy nhiên, nhu cầu khổng lồ về RAM và bộ nhớ NAND để vận hành AI tại các trung tâm dữ liệu lớn đã trực tiếp dẫn đến tình trạng khan hiếm các linh kiện quan trọng này đối với thị trường chung.

Năm nay, chúng ta đã thấy dòng Pixel 11 và Galaxy Z Fold8 tăng giá so với các thế hệ trước. Điều tương tự cũng xảy ra với nhiều thiết bị khác như các mẫu MacBook và iPad mới ra mắt. Dòng iPhone 18 Pro năm nay đã đẩy giá phiên bản 1TB tăng thêm hàng chục triệu đồng — tiệm cận với giá của các dòng điện thoại màn hình gập.

OnePlus 15R và Galaxy A57.

Không chỉ dừng lại ở việc tăng giá bán, chi phí linh kiện leo thang còn gây ra những hệ quả khác. Dòng Pixel 11 Pro đã phải cắt giảm dung lượng RAM cơ bản xuống còn 12GB (thay vì RAM 16GB như trên các dòng Pixel 10 Pro và Pixel 9 Pro). Dù có thể không ảnh hưởng ngay đến trải nghiệm hàng ngày, nhưng việc mất đi 4GB RAM trong khi Google đang đẩy mạnh xử lý AI ngay trên thiết bị — chắc chắn sẽ sớm dẫn đến sự sụt giảm về hiệu năng trong tương lai gần.

Như vậy, người tiêu dùng không chỉ phải trả nhiều tiền hơn mà còn nhận được phần cứng hạn chế hơn, tất cả là vì các trung tâm dữ liệu AI đã chiếm dụng gần như toàn bộ nguồn cung linh kiện. Điều này hoàn toàn trái ngược với xu hướng trước đây — khi công nghệ trên điện thoại thông minh ngày càng trở nên dễ tiếp cận hơn qua từng năm. Thế nhưng, năm 2026 lại cho thấy một sự đảo chiều đáng kể.

Phân khúc tầm trung cũng đang chịu áp lực lớn

Người dùng ở phân khúc giá rẻ thường rất nhạy cảm với giá cả vì vậy những đợt tăng giá này càng gây khó chịu hơn. Chẳng hạn, với chiếc Moto G Power ra mắt năm nay, hãng đã phải loại bỏ tính năng sạc không dây để giữ nguyên mức giá. Dù Motorola vẫn duy trì được mức giá cũ nhưng giá trị tổng thể mà chiếc điện thoại mang lại đã thay đổi hoàn toàn theo hướng tiêu cực. Tương tự, Galaxy A17 5G đã tăng giá tới 35% so với bản tiền nhiệm, khiến sản phẩm này trở nên rất khó bán.

Các dòng máy như Pixel 10a và iPhone 17e — vốn được định vị ở phân khúc tầm trung cũng chứng kiến ​​giá bán tăng thêm. Galaxy A57 của Samsung khi ra mắt cũng đắt hơn phiên bản tiền nhiệm.

Pixel 10 Pro và Galaxy S25.

Do đó, giải pháp kinh tế cho nhiều người tiêu dùng là lựa chọn một chiếc điện thoại cao cấp của năm ngoái để nhận được trải nghiệm tốt hơn với giá phải chăng hơn.

Các mẫu điện thoại cũ tỏa sáng

Lợi thế lớn nhất của các dòng flagship cũ chính là thời gian hỗ trợ phần mềm kéo dài. Với cam kết cập nhật ít nhất 7 năm, những chiếc điện thoại này trở thành lựa chọn cực kỳ sáng giá — vì chúng vẫn còn tới 6 năm nhận các bản cập nhật, đồng nghĩa với việc bạn có thể yên tâm sử dụng cho đến tận năm 2032!

Galaxy S25 và Pixel 10 là những ví dụ điển hình cho điều này. Ngay cả OnePlus 15 cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc; dù số lần nâng cấp phiên bản Android ít hơn.

Hơn nữa, người dùng cũng không hề bị thiệt thòi về mặt phần cứng. Hầu hết các tính năng mới được giới thiệu trên các dòng điện thoại gần đây thường chỉ là những cải tiến nhỏ. Ngay cả các mẫu flagship từ năm ngoái, vốn được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon cao cấp vẫn sở hữu hiệu năng dư dả để đáp ứng nhu cầu sử dụng trong khoảng nửa thập kỷ tới.

Trên Galaxy S25, hệ thống camera gần như không thay đổi và những cải tiến nhỏ trên phiên bản mới hơn không còn đủ sức thuyết phục để biện minh cho khoảng cách giá ngày càng lớn.

Điều này cũng đúng với phân khúc tầm trung.

Triển vọng về năm 2027

Đáng tiếc là các chuyên gia cho rằng tình hình sẽ chưa thể cải thiện trong tương lai gần. Chúng ta đã thấy giá các thiết bị phần cứng mới tăng cao sau những đợt điều chỉnh giá gần đây. Giá linh kiện bộ nhớ được dự báo sẽ không giảm trong năm tới, kéo theo đó, giá điện thoại thông minh cũng sẽ không hạ nhiệt.

Galaxy Z Fold8.

Vì vậy, thay vì trì hoãn việc mua sắm với hy vọng giá sẽ giảm vào năm sau, người dùng hãy quyết định ngay bây giờ. Người dùng có thể tham khảo chọn mua các mẫu điện thoại thế hệ trước hiện vẫn còn trên thị trường; giá của chúng vẫn chưa bị đẩy lên mức vô lý như một số dòng flagship năm 2026, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.