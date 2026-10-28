Tại sao người dân Anh đột nhiên đổ xô mua giấy vệ sinh?

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Theo truyền thông Anh ngày 27/10, các nhà sản xuất ghi nhận đơn đặt hàng tăng mạnh chỉ vài ngày sau lời kêu gọi chuẩn bị nguồn dự trữ để ứng phó với các cuộc tấn công mạng hoặc bão nghiêm trọng.

Nhiều mặt hàng thiết yếu như đậu nướng đóng hộp, radio và pin đã cháy hàng.

Theo số liệu của Cheeky Panda (công ty chuyên bán giấy vệ sinh làm từ tre), doanh số của hãng đã tăng 43% so với cùng thời điểm năm ngoái. Bà Julie Chen, đồng sáng lập Cheeky Panda, bình luận: “Dự trữ thêm một ít giấy vệ sinh trong tủ là cách chuẩn bị hợp lý, nhưng không cần thiết phải tích trữ đủ dùng trong nhiều tháng”. Bà Chen cảnh báo không nên để tình trạng mua sắm tích trữ kiểu thời đại dịch tái diễn, khiến các kệ hàng trống trơn dù nguồn cung không hề thiếu.

Serious Tissues (nhà sản xuất giấy vệ sinh tái chế) cho biết doanh số của công ty đã tăng 36% trong 5 ngày qua. Ông Chris Baker, người sáng lập Serious Tissues, nói rằng mức tăng đơn đặt hàng là đáng kể. Lượng mua tăng đến từ cả khách hàng mới lẫn khách hàng hiện tại, trong đó nhiều người đặt hàng sớm hơn dự kiến. Ông khuyên người tiêu dùng: “Chuẩn bị sẵn những thứ cần thiết là điều hợp lý, nhưng không cần chất hàng trăm cuộn giấy lên gác mái”.

Công ty Bumboo chuyên sản xuất giấy vệ sinh thân thiện với môi trường cũng ghi nhận doanh số tăng 29% trong giai đoạn từ ngày 22-26/10 so với một tháng trước đó. Người phát ngôn công ty Bumboo cho biết, nhiều khách hàng thường mua lượng giấy đủ dùng trong khoảng 3 tháng theo thói quen thông thường, đồng thời khuyến nghị người mua chỉ nên dự trữ lượng hàng phù hợp với nhu cầu thực tế của gia đình.

Trên trang sản phẩm bán chạy nhất của Amazon, giấy vệ sinh chiếm 3 trong số 20 mặt hàng tạp hóa được ưa chuộng nhất vào chiều 27/10.

Theo chuỗi bán lẻ giảm giá B&M, doanh số giấy vệ sinh của hãng đã tăng 19% kể từ khi hướng dẫn được công bố. Nhà bán lẻ này cũng ghi nhận nhu cầu gia tăng đối với các mặt hàng như pin sạc dự phòng và đèn pin.

Chuỗi bán lẻ Argos cho biết nhu cầu đối với các sản phẩm trong danh sách khuyến nghị đã tăng đáng kể, trong đó doanh số đèn pin tăng 400% theo tuần trong giai đoạn từ ngày 22-24/10.

Toolstation (nhà bán lẻ dụng cụ sửa chữa và thiết bị dành cho ngành xây dựng) ghi nhận doanh số máy phát điện tăng đột biến 172%. Các sản phẩm được mua nhiều gồm máy phát điện biến tần chạy điện và máy phát điện chạy xăng, được thiết kế để sử dụng dự phòng khi xảy ra mất điện.

Theo tổ chức St John Ambulance, số bộ dụng cụ sơ cứu bán ra trong giai đoạn từ ngày 23-26/10 đã tăng hơn 4 lần.

Tuy nhiên, một số nhà bán lẻ khác nói rằng phản ứng của người tiêu dùng sau thông báo trên khá dè dặt. Hiệp hội Bán lẻ Anh cũng lưu ý rằng nguồn cung thực phẩm vẫn dồi dào và các cửa hàng vẫn có đủ hàng thiết yếu.

Trước đó, ngày 22/10, Bộ trưởng Quốc phòng Wes Streeting kêu gọi người dân Anh chuẩn bị bộ đồ dùng ứng phó khẩn cấp, bao gồm nước đóng chai và thực phẩm không dễ hư hỏng đủ dùng trong 3 ngày. Lời khuyên của ông Streeting là một phần trong sáng kiến khởi động cuộc đối thoại toàn quốc về khả năng chống chịu của nước Anh, kêu gọi người dân chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với những gián đoạn do thiên tai hoặc các cuộc tấn công mạng của những quốc gia thù địch gây ra.

Bộ trưởng Nhà ở Angela Rayner nói đùa rằng bà sẽ mang theo rượu vang trắng Sauvignon Blanc và mascara trong bộ đồ dùng ứng phó khẩn cấp. Trong khi đó, Thủ tướng Andy Burnham kêu gọi người dân không uống rượu trong trường hợp xảy ra thảm họa trên toàn quốc.