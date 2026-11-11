Tại sao lời nói nhẹ nhàng của bố mẹ thường không có tác dụng với trẻ?

Trong quá trình nuôi dạy con, không phải lúc nào cha mẹ cũng giữ được sự bình tĩnh trước những hành vi không như mong đợi của trẻ. Dù hiểu rằng quát mắng không phải phương pháp giáo dục tích cực, nhiều phụ huynh vẫn khó tránh khỏi việc lớn tiếng khi đã nhiều lần nhắc nhở mà con không thực hiện. Đáng chú ý, không ít trẻ dường như chỉ thực sự chú ý và làm theo yêu cầu khi nhận thấy cha mẹ bắt đầu tức giận.

Một phân tích tổng hợp được công bố trên tạp chí PLOS ONE năm 2018, dựa trên 19 nghiên cứu với 75 kết quả đánh giá, đã chỉ ra mối liên hệ giữa cách cha mẹ phản ứng và mức độ tuân thủ của trẻ.

Theo đó, việc sử dụng lời trách mắng có thể khiến trẻ nhanh chóng làm theo yêu cầu trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra câu hỏi: Liệu sự nghe lời xuất phát từ nhận thức và mong muốn hợp tác, hay chỉ đơn thuần là phản ứng trước áp lực từ người lớn?

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Vì sao trẻ thường phớt lờ lời nhắc nhở của cha mẹ?

Khả năng tập trung của trẻ còn hạn chế

Không phải lúc nào việc trẻ không phản hồi cũng xuất phát từ thái độ chống đối. Trong nhiều trường hợp, nguyên nhân đơn giản là trẻ đang quá chú tâm vào một hoạt động nào đó và chưa thể chuyển sự chú ý sang yêu cầu của người khác.

Khác với người trưởng thành, trẻ nhỏ chưa có khả năng phân chia sự tập trung một cách linh hoạt. Khi đang say mê chơi đồ chơi, xem hoạt hình hoặc thực hiện một nhiệm vụ yêu thích, trẻ có thể gần như không để ý đến những âm thanh xung quanh, kể cả khi cha mẹ đang gọi mình.

Đây là điều có liên quan đến quá trình hoàn thiện các chức năng nhận thức của não bộ. Khả năng kiểm soát sự chú ý, xử lý thông tin và chuyển đổi giữa các hoạt động cần thời gian để phát triển. Bởi vậy, việc trẻ chưa đáp lại ngay khi được gọi không đồng nghĩa với việc cố tình phớt lờ người lớn.

Trẻ chưa hiểu hết ý nghĩa đằng sau những lời khuyên

Một trở ngại khác trong giao tiếp giữa cha mẹ và con cái là sự khác biệt về khả năng nhận thức. Người lớn thường đưa ra yêu cầu dựa trên những lợi ích lâu dài, trong khi trẻ nhỏ lại có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến những gì diễn ra trước mắt.

Chẳng hạn, khi cha mẹ yêu cầu con chăm chỉ học tập để có tương lai tốt đẹp, đi ngủ đúng giờ nhằm bảo vệ sức khỏe hay không chạy nhảy để tránh gặp nguy hiểm, những lý do này có thể rất thuyết phục đối với người trưởng thành. Tuy nhiên, trẻ chưa chắc đã hình dung được mối liên hệ giữa hành động hiện tại và những hệ quả xảy ra trong tương lai.

Với trẻ nhỏ, các khái niệm như thành công, trách nhiệm hay ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe vẫn còn khá xa vời. Vì thế, dù cha mẹ dành nhiều thời gian giải thích, trẻ vẫn có thể không hiểu tại sao mình phải từ bỏ một trò chơi yêu thích để làm theo yêu cầu của người lớn.

Nếu liên tục tiếp nhận những lời khuyên vượt quá khả năng hiểu biết của mình, trẻ dễ nảy sinh tâm lý nhàm chán, thiếu hứng thú và không còn chú tâm lắng nghe. Điều này đôi khi khiến phụ huynh lầm tưởng con ngang bướng hoặc cố tình làm trái ý.

Sự thiếu nhất quán khiến trẻ hình thành thói quen trì hoãn

Một lý do đáng chú ý khác nằm ở cách cha mẹ duy trì các nguyên tắc trong gia đình. Nếu những lời nhắc nhở thường xuyên được đưa ra nhưng không đi kèm hành động cụ thể, trẻ có thể dần hình thành tâm lý chờ đợi thay vì thực hiện ngay.

Ví dụ, khi được yêu cầu dọn đồ chơi, làm bài tập hoặc ngừng sử dụng điện thoại, trẻ vẫn tiếp tục công việc đang dang dở. Trong khi đó, cha mẹ có thể chỉ nhắc lại vài lần rồi bỏ qua vì bận rộn hoặc không muốn xảy ra tranh cãi.

Khi tình trạng này lặp lại, trẻ dần nhận ra rằng không phải yêu cầu nào của cha mẹ cũng cần được đáp ứng ngay lập tức. Trẻ có thể tiếp tục chơi thêm một lúc, trì hoãn việc học hoặc chờ đến khi người lớn nhắc nhở lần nữa.

Đáng nói, phản ứng của cha mẹ đôi khi không đồng nhất. Có ngày phụ huynh dễ dàng bỏ qua, nhưng cũng có lúc lại nổi nóng trước chính hành vi từng được chấp nhận. Sự thay đổi thất thường này khiến trẻ khó nhận biết giới hạn và không hiểu rõ mức độ nghiêm túc của những quy định trong gia đình.

Theo thời gian, trẻ có thể hình thành một thói quen không mong muốn: chỉ bắt đầu thực hiện khi nhận thấy cha mẹ thực sự mất kiên nhẫn. Khi tiếng quát xuất hiện, trẻ lập tức làm theo không hẳn vì đã nhận thức được trách nhiệm, mà có thể do lo sợ phản ứng tiếp theo của người lớn.

Đây cũng là lý do việc trẻ nhanh chóng nghe lời sau khi bị mắng chưa thể được xem là dấu hiệu của sự tự giác. Nếu chỉ hành động để tránh cơn giận của cha mẹ, trẻ khó hình thành khả năng chủ động và ý thức tuân thủ các quy tắc.

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Làm thế nào để trẻ hợp tác mà cha mẹ không cần quát mắng?

Chủ động tiếp cận thay vì liên tục gọi vọng từ xa

Khi muốn trẻ chú ý, cha mẹ nên thu hẹp khoảng cách và tạo sự kết nối trực tiếp thay vì liên tục nhắc nhở từ phòng khác. Việc tiến đến gần, gọi tên con, chờ trẻ tạm dừng hoạt động và nhìn về phía mình sẽ giúp thông điệp được truyền đạt rõ ràng hơn.

Cha mẹ cũng có thể ngồi xuống ngang tầm mắt để trò chuyện, sử dụng giọng nói bình tĩnh và ngắn gọn. Cách giao tiếp này giúp trẻ cảm nhận được sự quan tâm, đồng thời hạn chế tình trạng nghe không rõ hoặc bỏ sót yêu cầu.

Đặc biệt, phụ huynh nên cho trẻ một khoảng thời gian để chuyển từ hoạt động đang thực hiện sang nhiệm vụ mới. Chẳng hạn, nếu con đang chơi, thay vì yêu cầu dừng lại ngay lập tức, cha mẹ có thể báo trước rằng đã đến lúc chuẩn bị thu dọn đồ đạc.

Đưa ra yêu cầu rõ ràng, phù hợp với độ tuổi

Những câu nhắc nhở mang tính chung chung như “Con nhanh lên”, “Đừng có bừa bộn nữa” đôi khi không giúp trẻ xác định được hành động cần thực hiện. Thay vào đó, phụ huynh nên chia nhiệm vụ thành những bước đơn giản, cụ thể.

Chẳng hạn, thay vì yêu cầu con dọn dẹp toàn bộ căn phòng, cha mẹ có thể hướng dẫn trẻ cất sách lên giá trước, sau đó thu gom đồ chơi vào đúng vị trí. Với những công việc thường ngày như đánh răng, tắm rửa hay chuẩn bị đi ngủ, phụ huynh có thể biến chúng thành hoạt động có tính tương tác để trẻ cảm thấy hào hứng hơn.

Việc sử dụng ngôn ngữ gần gũi, phù hợp với khả năng nhận thức cũng giúp trẻ hiểu rõ mong muốn của người lớn. Khi yêu cầu không còn quá phức tạp, trẻ sẽ dễ bắt đầu và hoàn thành công việc mà không cần cha mẹ liên tục thúc giục.

Kiên định với nguyên tắc nhưng không áp đặt bằng sự tức giận

Sự nhất quán trong cách giáo dục đóng vai trò quan trọng giúp trẻ hiểu và tôn trọng những giới hạn trong gia đình. Nếu đã thống nhất thời gian xem tivi, sử dụng điện thoại hoặc đi ngủ, cha mẹ cần thực hiện đúng thỏa thuận thay vì thay đổi tùy theo tâm trạng.

Ví dụ, trước giờ đi ngủ khoảng 10 phút, phụ huynh có thể thông báo để trẻ chủ động kết thúc hoạt động đang làm. Khi thời gian đã hết, cha mẹ cần nhẹ nhàng nhắc lại quy định và hướng dẫn con chuyển sang các bước chuẩn bị đi ngủ.

Nếu trẻ phản ứng bằng cách khóc lóc hoặc không đồng ý, người lớn không nên lập tức nổi nóng hay nhượng bộ chỉ để chấm dứt tình huống. Thay vào đó, hãy cho con thời gian ổn định cảm xúc, đồng thời duy trì giới hạn đã đặt ra. Khi trẻ bình tĩnh hơn, cha mẹ có thể giải thích rằng cảm xúc của con được tôn trọng nhưng những thỏa thuận chung vẫn cần được thực hiện.

Điều quan trọng là phân biệt giữa việc thấu hiểu cảm xúc và chiều theo mọi mong muốn của trẻ. Cha mẹ hoàn toàn có thể an ủi, lắng nghe con mà không cần từ bỏ những nguyên tắc cần thiết.

Trẻ học cách hợp tác không chỉ từ những lời dạy bảo mà còn thông qua cách người lớn giao tiếp và xử lý tình huống mỗi ngày. Thay vì chờ đến khi mất bình tĩnh mới yêu cầu con thực hiện, cha mẹ cần kiên trì xây dựng những quy tắc rõ ràng, hướng dẫn phù hợp và duy trì sự nhất quán. Đây mới là nền tảng giúp trẻ dần hình thành tính tự giác, biết tôn trọng giới hạn và chủ động chịu trách nhiệm với hành động của mình.