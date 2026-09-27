Tại sao lại chảy nước mắt khi ngáp ngủ?

Không ít người từng rơi vào tình huống vừa ngáp một cái, mắt đã lập tức ươn ướt, thậm chí nước mắt chảy xuống má. Điều này có thể khiến nhiều người thắc mắc vì sao cơ thể lại phản ứng như vậy dù bản thân không hề buồn hay xúc động.

Thực tế, chảy nước mắt khi ngáp là phản ứng khá tự nhiên của cơ thể và thường không đáng lo ngại.

Ngáp có thể tác động đến tuyến lệ

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Khi ngáp, các cơ quanh mặt, đặc biệt là vùng mắt, cũng tham gia vào chuyển động. Miệng mở rộng, cơ mặt căng ra và mắt thường nheo hoặc nhắm lại.

Những thay đổi này có thể tạo áp lực lên các tuyến và túi lệ nằm quanh mắt. Khi tuyến lệ tiết nước mắt hoặc nước mắt vốn có trên bề mặt mắt bị dồn lại, chúng có thể tràn ra ngoài.

Đây là một trong những lý do khiến mắt có thể trở nên long lanh hoặc chảy nước ngay sau một cái ngáp.

Vì sao có người chảy nhiều, người lại không?

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Mức độ chảy nước mắt khi ngáp không giống nhau ở tất cả mọi người. Lượng nước mắt tiết ra, cấu tạo vùng mắt và khả năng dẫn lưu nước mắt đều có thể ảnh hưởng đến hiện tượng này.

Bên cạnh đó, nếu mắt đang bị khô, kích ứng hoặc phải làm việc nhiều trong thời gian dài, phản ứng tiết nước mắt cũng có thể rõ rệt hơn.

Đặc biệt, khi buồn ngủ, con người thường ngáp liên tục và mắt có xu hướng nhắm hoặc nheo lại. Những chuyển động lặp lại này có thể khiến nước mắt tích tụ rồi tràn ra ngoài dễ nhận thấy hơn.

Chảy nước mắt khi ngáp thường không phải dấu hiệu bệnh

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Nếu hiện tượng chỉ xuất hiện khi ngáp, xảy ra thỉnh thoảng và không đi kèm các triệu chứng bất thường khác, người gặp phải thường không cần quá lo lắng.

Tuy nhiên, nếu mắt thường xuyên chảy nước dù không ngáp, kèm theo đỏ mắt, đau, ngứa, sưng, nhìn mờ hoặc cảm giác có dị vật trong mắt, đây có thể là biểu hiện liên quan đến kích ứng, khô mắt hoặc vấn đề ở hệ thống dẫn lưu nước mắt.

Trong trường hợp này, việc theo dõi triệu chứng và thăm khám chuyên khoa mắt khi cần thiết sẽ giúp xác định nguyên nhân.

Như vậy, lần tới nếu vừa ngáp vừa thấy nước mắt trào ra, không nhất thiết là cơ thể đang có vấn đề. Đây có thể đơn giản là kết quả của chuyển động cơ quanh mắt và sự tiết, dồn nước mắt trong lúc ngáp.