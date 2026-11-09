Tại sao hầu hết ô tô điện không có lưới tản nhiệt truyền thống?

Ô tô điện ngày càng phổ biến nhưng thường không có lưới tản nhiệt truyền thống như xe động cơ đốt trong. Nguyên nhân chính là xe điện không cần lấy gió làm mát động cơ, tuy nhiên hệ thống làm mát vẫn rất quan trọng để duy trì hiệu suất và tuổi thọ pin.

Mẫu ô tô điện hiện đại không sử dụng lưới tản nhiệt truyền thống do không cần làm mát động cơ đốt trong. Ảnh: SlashGear

Lưới tản nhiệt truyền thống trên xe động cơ đốt trong (ICE) có chức năng chính là dẫn không khí vào làm mát két nước và cung cấp không khí cho động cơ đốt cháy nhiên liệu. Động cơ càng lớn thì nhu cầu lấy không khí càng cao, do đó những mẫu xe hiệu suất cao thường có lưới tản nhiệt cỡ lớn để đảm bảo làm mát hiệu quả.

Trong khi đó, ô tô điện không có động cơ đốt trong nên không cần lấy không khí để làm mát động cơ. Tuy nhiên, pin và bộ biến tần (inverter) của xe điện vẫn sinh nhiệt trong quá trình sạc và vận hành, đòi hỏi hệ thống làm mát riêng biệt để duy trì nhiệt độ hoạt động ổn định, tránh làm giảm tuổi thọ và hiệu suất của pin.

Hệ thống làm mát trên xe điện thường sử dụng hai phương pháp chính là làm mát bằng không khí hoặc làm mát bằng chất lỏng. Trong hệ thống làm mát bằng chất lỏng, dung dịch làm mát được tuần hoàn qua các kênh hoặc quanh các bộ phận sinh nhiệt để hấp thụ nhiệt và đưa đến bộ trao đổi nhiệt nhằm tản nhiệt ra ngoài.

Một số mẫu xe điện hiệu suất cao như Porsche Taycan hay Audi E-Tron GT kết hợp cả hai phương pháp làm mát bằng không khí và chất lỏng để đảm bảo hiệu quả tối ưu. Các cửa lấy gió trên lưới tản nhiệt của xe điện thường được thiết kế đóng kín nhằm giữ khí động học, chỉ mở ra khi nhiệt độ bên trong tăng cao cần làm mát.

Mặc dù lưới tản nhiệt truyền thống không còn cần thiết, nhiều nhà sản xuất vẫn giữ thiết kế tương tự để tạo cảm giác quen thuộc cho người dùng. Lưới tản nhiệt đã trở thành một yếu tố thẩm mỹ quan trọng, giúp phần đầu xe có diện mạo đặc trưng và dễ nhận diện thương hiệu.

Ngoài ra, nhiều mẫu xe điện được phát triển dựa trên nền tảng chung với phiên bản động cơ đốt trong, như BMW i4 và BMW 4 Series Gran Coupe, nên thiết kế lưới tản nhiệt tương tự giúp tiết kiệm chi phí phát triển và duy trì sự đồng bộ trong dòng sản phẩm.

Tóm lại, việc không có lưới tản nhiệt truyền thống trên ô tô điện không phải là lỗi thiết kế mà là đặc điểm kỹ thuật do khác biệt trong hệ thống làm mát và cấu tạo động cơ. Lưới tản nhiệt trên xe điện chủ yếu mang tính thẩm mỹ và giữ sự liên kết với các mẫu xe truyền thống.