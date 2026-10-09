Tại sao doanh số xe điện trái chiều giữa Mỹ và châu Âu?

Thị trường xe điện tại Mỹ và châu Âu đang diễn biến trái chiều trong năm 2026. Người tiêu dùng Mỹ chuyển hướng sang xe hybrid và xe điện đã qua sử dụng, trong khi khách hàng châu Âu tích cực mua xe điện nhằm giảm chi phí nhiên liệu trong bối cảnh giá xăng dầu tăng cao do chiến sự tại Trung Đông.

Chính sách xe điện khác nhau tại Mỹ và châu Âu

Theo Motor Intelligence, doanh số xe điện tại Mỹ giảm 30,7% trong 9 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 6% tổng lượng xe bán ra. Ngược lại, theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô châu Âu (ACEA), xe điện chiếm 23,2% thị trường ôtô châu Âu trong cùng kỳ, tăng từ 17,7% năm trước.

Xe điện chiếm 23,2% thị trường ôtô châu Âu trong cùng kỳ, tăng từ 17,7% năm trước. Các hãng xe tiếp tục mở rộng danh mục xe điện để đáp ứng quy định khí thải nghiêm ngặt, bên cạnh sự xuất hiện của nhiều thương hiệu Trung Quốc.

Châu Âu có hơn 150 mẫu xe điện được bán trong nửa đầu năm 2026, tăng từ khoảng 100 mẫu năm 2024. Nhiều mẫu có giá dưới 25.000 euro (28.000 USD), bên cạnh các ưu đãi thuế tại nhiều quốc gia giúp giảm chi phí mua xe.

Các hãng xe tiếp tục mở rộng danh mục xe điện để đáp ứng quy định khí thải nghiêm ngặt. Các thương hiệu Trung Quốc cũng gia tăng hiện diện với nhiều mẫu xe nhập khẩu có giá cạnh tranh.

Việc nới lỏng tiêu chuẩn khí thải của Mỹ đã tăng sự lựa chọn của người tiêu dùng, cũng như giảm áp lực thay đổi công nghệ và chi phí lên các hãng xe. Tuy nhiên, điều này khiến xe điện không còn là lựa chọn chính tại nước này.

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump phối hợp với Quốc hội loại bỏ các chính sách hỗ trợ xe điện và nới lỏng quy định về hiệu suất nhiên liệu. Thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm phần mềm trên xe do Trung Quốc sản xuất cũng hạn chế sự gia nhập của các thương hiệu Trung Quốc vào Mỹ.

Sau khi khoản tín dụng thuế 7.500 USD hết hiệu lực khoảng 1 năm trước, nhiều hãng xe tại Mỹ đã ngừng bán một số mẫu xe điện, hủy kế hoạch sản phẩm mới hoặc chấm dứt các chương trình thuê xe giá rẻ.

Người tiêu dùng Mỹ quan tâm xe hybrid

Người tiêu dùng Mỹ đang ưu tiên xe hybrid và xe điện đã qua sử dụng. Doanh số xe hybrid tăng 23% trong 9 tháng đầu năm 2026, chiếm 15,6% tổng lượng ôtô bán ra.

Doanh số xe hybrid tăng 23% trong 9 tháng đầu năm 2026, chiếm 15,6% tổng lượng ôtô bán ra. Đồng thời, doanh số xe điện đã qua sử dụng cũng tăng 19% trong giai đoạn trên.

Nissan cũng đẩy sớm lịch ra mắt hệ truyền động hybrid mới trên mẫu SUV Rogue. Tiago Castro, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách tiếp thị và bán hàng của Nissan USA, cho rằng xe hybrid là lựa chọn an toàn hơn đối với khách hàng lo ngại về phạm vi hoạt động của xe điện.

Trong khi đó, thị trường xe điện đã qua sử dụng vẫn tăng trưởng. Theo CarGurus, doanh số phân khúc này tăng 19% trong 9 tháng đầu năm, cho thấy người mua có ngân sách hạn chế vẫn tìm kiếm cơ hội tiết kiệm chi phí nhiên liệu.

Các thương hiệu điều chỉnh chiến lược xe điện

Theo Motor Intelligence, doanh số Tesla tại Mỹ giảm 14% trong ba quý đầu năm 2026, thấp hơn mức suy giảm chung của thị trường BEV. Rivian ghi nhận kết quả tích cực hơn với mức tăng 29%, nhờ mẫu SUV thuần điện Rivian R2. Ngược lại, doanh số xe điện của Ford giảm 68%, còn General Motors (GM) giảm 43% trong 9 tháng đầu năm.

Diễn biến trái chiều giữa Mỹ và châu Âu cho thấy giá nhiên liệu cao không phải yếu tố duy nhất quyết định sức hút của xe điện. Giá bán, chính sách hỗ trợ, sự đa dạng sản phẩm và khả năng tiếp cận công nghệ cũng đóng vai trò quan trọng.

Honda đã quyết định chấm dứt sản xuất các mẫu xe điện sau năm 2026 và mở rộng hoạt động kinh doanh xe hybrid. Ông Lance Woelfer, Phó chủ tịch phụ trách bán hàng tại Mỹ của Honda, cho rằng việc cắt giảm ưu đãi 7.500 USD khiến triển vọng thị phần xe điện suy giảm.

Diễn biến trái chiều giữa Mỹ và châu Âu cho thấy giá nhiên liệu cao không phải yếu tố duy nhất quyết định sức hút của xe điện. Giá bán, chính sách hỗ trợ, sự đa dạng sản phẩm và khả năng tiếp cận công nghệ cũng đóng vai trò quan trọng. Trong khi châu Âu tiếp tục ưu ái cho xe điện, các hãng xe tại Mỹ có sự linh hoạt trong chiến lược sản phẩm trước nhu cầu thực tế của người tiêu dùng.