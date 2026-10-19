Tại sao cửa vào khách sạn cao cấp có luôn có bậc tam cấp?

Những bậc thềm trải thảm đen dẫn vào khách sạn The Plaza ở New York, Mỹ, góp phần tạo nên vẻ sang trọng cho khu vực cửa chính. Ảnh: The Plaza.

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Bí quyết sử dụng khách sạn sành điệu: Từ chuyên gia quản lý khách sạn huyền thoại

Tác giảTetsuo Kuboyama

Nhà xuất bảnNXB Trẻ

Khách sạn - nơi không thể thiếu trong công việc lẫn vui chơi, du lịch. Một năm mỗi người có thể phải dùng đến khách sạn vài lần nhưng không mấy ai biết cách sử dụng sao cho trọn vẹn. Cũng như một nút bấm trên chiếc điều khiển từ xa mà bạn chưa từng sử dụng qua, khách sạn cũng có rất nhiều tính năng được ẩn giấu. Chuyên gia "huyền thoại" ngành khách sạn Tetsuo Kuboyama sẽ chỉ cho bạn biết bí quyết sử dụng khách sạn thật sành điệu cho mục đích công việc lẫn cá nhân. Ông là nguyên mẫu của nhân vật trong bộ phim truyền hình nhiều tập "Khách sạn" của Shotaro Ishinomori.

Người có thể đọc được ý đồ ẩn sau thiết kế hay sự trình diễn ở sảnh chờ của khách sạn có thể được gọi là "siêu nhân khách sạn".

Chẳng hạn, khách sạn cao cấp ở New York, có thể nói gần như chắc chắn là có bậc tam cấp. Có 2 lý do. Đầu tiên là nhằm giảm tốc độ bước chân của người New York vốn đi nhanh. Khách lui tới khách sạn đi đứng khoan thai, lịch thiệp thay vì hối hả, tất bật sẽ giúp duy trì phẩm chất của khách sạn. Lý do thứ hai là cách phòng tránh tình huống khách kéo lê những vali, túi xách hành lý to nặng. Số người kéo vali to nặng trong sảnh chờ tăng lên sẽ phá vỡ bầu không khí trang trọng của khách sạn, mất đi sự lôi cuốn.

Ngoài ra, việc xây bậc tam cấp còn có mục đích ngăn chặn việc xem sảnh chờ khách sạn là đường tắt. Tùy vị trí của khách sạn mà có khi không ít người tranh thủ đi băng qua sảnh chờ để ra phía đường cái đối diện. Cảnh khách kéo vali to đùng đi tắt thế này sẽ phá hỏng bầu không khí ở sảnh chờ. Vì vậy, xây bậc tam cấp ở cửa ra vào là thông lệ mang tính tâm lý và cả vật lý.

Cuốn Bí quyết sử dụng khách sạn sành điệu của tác giả Tetsuo Kuboyama, do Nguyễn Đỗ An Nhiên dịch, NXB Trẻ xuất bản năm 2019. Ảnh: NXB Trẻ.

Khi đến khách sạn cao cấp với tư cách khách lưu trú, hãy giao hành lý cho người gác cửa khách sạn ngay lối vào và làm thủ tục nhận phòng trong tư thế sang trọng, không tay xách nách mang.

Nhắc đến thiết kế sảnh chờ, tôi lại nghĩ đến lối vào khách sạn New Otani Tokyo, nơi tôi từng làm việc. Ở đây có một vấn để là từ quầy lễ tân nhìn ra lối vào thì bị ngược sáng nên hoàn toàn không thấy được mặt khách. Lẽ ra khi thiết kế, người ta đã phải nhận ra vấn đề này nhưng ngược lại, cũng nhờ sai lầm trong thiết kế này, mặt dịch vụ của khách sạn được nâng tầm. Do không thấy được khách vào khách sạn nên người gác cửa, người khiêng hành lý sẽ ra đón khách trước tiên, hoạt động đôi chân và con mắt quan sát, quan tâm đến xung quanh trở nên sắc bén hơn.

Thật sự, sảnh chờ là không gian rất quan trọng của khách sạn. Và bằng sự chăm chút của mình, đội ngũ nhân viên khách sạn tạo ra và gìn giữ phẩm cách cũng như thương hiệu của không gian này.