Tại sao cổ phiếu công nghệ Âu - Mỹ đồng loạt giảm điểm mạnh?

Áp lực tháo chạy lan rộng trên toàn hệ thống tài chính khi giới đầu tư đồng loạt trút bỏ các tài sản rủi ro. Ảnh: AP

Áp lực tháo chạy lan rộng trên toàn hệ thống tài chính khi giới đầu tư đồng loạt trút bỏ các tài sản rủi ro. Chỉ số Nasdaq Composite trượt 1,7% xuống 26.247 điểm, trong khi S&P 500 lùi 0,9% và Dow Jones mất 146 điểm.

Sức ép nhanh chóng lan sang thị trường châu Âu khiến chỉ số STOXX 600 toàn khu vực giảm 1,1% xuống 637,49 điểm. Đây là mức giảm theo ngày mạnh nhất trong 3 tuần của chứng khoán châu Âu.

Tâm lý hoảng loạn xuất hiện gay gắt nhất tại khu vực Đồng tiền chung châu Âu, đẩy chỉ số EURO STOXX 50 rơi 2% xuống mức thấp nhất hơn 4 tháng. Các chỉ số chủ chốt tại các quốc gia đồng loạt chìm trong sắc đỏ. Chỉ số DAX 40 của Đức mất 1,1% xuống 25.372 điểm, FTSE MIB của Ý giảm 2,5%, IBEX 35 của Tây Ban Nha lùi 2%, trong khi FTSE 100 của Anh mất 0,7%.

Nguyên nhân cốt lõi xuất phát từ việc dòng tiền rút tháo khỏi các tập đoàn công nghệ quy mô lớn ngay cả khi báo cáo kết quả kinh doanh đạt dự báo. Cổ phiếu Meta Platforms giảm 5,5% sau khi doanh nghiệp công bố dòng tiền tự do rơi vào mức âm 12,12 tỷ USD .

Đây là lần đầu tiên Meta ghi nhận dòng tiền tự do âm kể từ năm 2012. Mức chi tiêu vốn dự kiến 135-145 tỷ USD cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo trong năm 2026 làm dấy lên sự hoài nghi về thời điểm thu hồi vốn.

Sự hoài nghi này ngay lập tức giáng đòn mạnh vào các tập đoàn công nghệ và bán dẫn châu Âu. Tại Đức, cổ phiếu nhà sản xuất chip Infineon mất 5,8%, Siemens Energy rơi 8,6%, kéo ngành công nghệ chung châu Âu giảm 2%.

Nhóm bán lẻ hàng xa xỉ châu Âu cũng chịu đòn đau khi cổ phiếu Hermès bốc hơi 6,6% do doanh thu tại thị trường Trung Quốc tăng trưởng bằng 0.

Sức ép càng tăng lên khi giá dầu thô Brent tăng 3,3% lên mức 112,38 USD/thùng do lo ngại rủi ro địa chính trị tại Trung Đông bùng phát sau các vụ tấn công vào cơ sở dầu mỏ tại Ả Rập Xê Út. Chi phí năng lượng leo thang đe dọa thổi bùng lại đợt sóng lạm phát, khiến các ngân hàng trung ương khó có dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ.

Tâm lý tiêu cực còn bị bồi thêm bởi chỉ số niềm tin người tiêu dùng Eurozone giảm xuống âm 17,9 điểm, trong khi chỉ số giá sản xuất tại Đức cán đỉnh 3,5 năm. Trả lời Reuters, bà Fiona Cincotta, Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại City Index, cho biết: "Áp lực chi phí đầu tư trí tuệ nhân tạo quá lớn kết hợp với đà tăng của giá dầu đang làm thay đổi căn bản định giá rủi ro của giới đầu tư. Dòng tiền đang có xu hướng rút khỏi nhóm cổ phiếu tăng trưởng để chuyển sang các tài sản an toàn hơn".

Khi chi phí vốn tăng và kỳ vọng thu lợi từ công nghệ bị kéo dài, các quỹ đầu tư toàn cầu bắt đầu tái cơ cấu danh mục mạnh mẽ. Sự sụt giảm đồng loạt từ cả Mỹ lẫn châu Âu sẽ trực tiếp tác động tới tâm lý giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam, làm gia tăng rủi ro bán ròng của khối ngoại và tạo áp lực điều chỉnh lên nhóm cổ phiếu công nghệ, ngân hàng trong ngắn hạn.