Tại sao các nguyên đơn rút đơn kiện BTS 'đạo nhạc'?

Vụ kiện đạo nhạc liên quan đến ca khúc SWIM của BTS đã khép lại với việc chính các nguyên đơn quyết định rút đơn kiện. Theo Billboard, các luật sư đại diện cho các nhạc sĩ Steve Cooper, Jon Sandler và Greylyn Johnson đã đệ trình yêu cầu lên tòa án, đề nghị hủy bỏ toàn bộ vụ kiện, chỉ chưa đầy bốn tháng sau khi đơn kiện được nộp.

Ba nhạc sĩ này đã khởi kiện vào tháng 7/2026 tại Tòa án Quận Hoa Kỳ khu vực Trung tâm California. Họ cho rằng, SWIM, ca khúc chủ đề trong album dài thứ năm của BTS mang tên ARIRANG có sự tương đồng đáng kể với một bản demo chưa từng công bố cũng mang tên SWIM, vốn được họ hoàn thiện vào tháng 3/2025 và gửi cho nhiều bên khác nhau ngay trong tháng đó.

Trong đơn kiện, họ chỉ ra những điểm tương đồng về giai điệu, điệp khúc, hòa âm, nhịp điệu và lời bài hát, đồng thời đưa ra phân tích từ một chuyên gia âm nhạc học để củng cố lập luận, từ đó yêu cầu bồi thường thiệt hại cũng như chia sẻ lợi nhuận từ ca khúc này. Vụ kiện nhắm vào HYBE, HYBE America, Big Hit Music, cùng các nhạc sĩ tham gia sáng tác SWIM, trong đó có Ryan Tedder từ nhóm OneRepublic. Bản thân các thành viên BTS không bị liệt kê là bị đơn.

Vào thời điểm đó, Big Hit Music đã bác bỏ cáo buộc này. Công ty khẳng định rằng, vụ kiện chỉ dựa trên những khẳng định một chiều từ phía nguyên đơn, đồng thời khẳng định rõ ràng rằng, SWIM là một tác phẩm được sáng tạo độc lập. Hơn nữa, ca khúc này cũng chẳng cần đến sự "hỗ trợ" nào, được phát hành vào tháng 3/2026, với tư cách là ca khúc chủ đề cho màn trở lại của nhóm, bài hát đã ngay lập tức ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Hiện chưa rõ điều gì đã khiến các nguyên đơn thay đổi ý định. Theo Billboard, tài liệu nộp lên tòa án không đề cập đến việc liệu hai bên có đạt được thỏa thuận dàn xếp hay không. Cả hai phía cũng chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước các yêu cầu bình luận. Vụ kiện mới chỉ ở giai đoạn sơ khởi. Các luật sư của HYBE thậm chí còn chưa kịp nộp phản hồi chính thức đối với các cáo buộc thì yêu cầu hủy bỏ vụ kiện đã được gửi đến.

Đây không phải là vụ kiện bản quyền duy nhất liên quan đến kỷ nguyên ARIRANG, nhưng lại là vụ kiện nhắm trực tiếp vào ca khúc chủ đề của album này. Một vụ kiện khác tại Virginia, do một nguyên đơn khác khởi xướng liên quan đến các ca khúc chưa phát hành, đã bị tòa án bác bỏ vào tháng Mười, sau khi thẩm phán nhận thấy các cáo buộc này là vô căn cứ và đưa ra phán quyết có lợi cho BTS cùng các công ty thuộc HYBE. Tranh chấp liên quan đến SWIM cũng đi theo kịch bản tương tự, khép lại theo yêu cầu từ chính phía nguyên đơn, ngay cả trước khi vụ việc kịp tiến đến giai đoạn xét xử về nội dung âm nhạc.