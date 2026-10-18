Tại sao các hình phạt cho cùng một sự việc liên quan đến 'gian lận thi cử bằng kính AI' lại khác nhau?

Đối với kỳ thi Năng lực học tập đại học (CSAT) năm 2027 ở Hàn Quốc, bất kỳ thí sinh nào bị phát hiện đeo kính thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ không chỉ bị hủy kết quả bài thi hiện tại mà còn bị tước quyền tham dự kỳ thi CSAT vào năm kế tiếp. Tuy nhiên, trong bối cảnh các thiết bị gian lận ngày càng trở nên tinh vi, công tác phát hiện tại chỗ vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào việc giám thị quan sát bằng mắt thường. Thực trạng này đang làm dấy lên nhiều tranh cãi về nguy cơ xảy ra hỗn loạn tại các điểm thi, đồng thời tạo thêm gánh nặng cho đội ngũ giáo viên.

Viện Đánh giá và Chương trình giáo dục Hàn Quốc (KICE) đã công bố "Hướng dẫn dành cho thí sinh tham dự Kỳ thi Năng lực học tập đại học (CSAT) năm 2027" cùng một video hướng dẫn đi kèm trên trang web chính thức của mình.

Trong các hướng dẫn này, KICE đã bổ sung cụ thể "kính thông minh" vào danh mục các vật dụng bị cấm mang vào địa điểm thi. Theo quy định quản lý kỳ thi CSAT (Điều 19 trong Chỉ thị của Bộ Giáo dục Hàn Quốc), cụ thể là điều khoản về "Hành vi vi phạm loại 3", bất kỳ thí sinh nào bị phát hiện đeo các thiết bị không dây, chẳng hạn như kính thông minh hoặc đồng hồ thông minh, mà không nộp lại trước khi bắt đầu môn thi đầu tiên, sẽ bị hủy kết quả bài thi hiện tại và bị tước quyền tham dự kỳ thi CSAT vào năm kế tiếp. Hơn nữa, ngay cả khi thí sinh chỉ mang theo thiết bị đó bên mình, dù không đeo, thì hành vi này vẫn bị xếp vào "Hành vi vi phạm loại 9", cũng dẫn đến việc kết quả bài thi bị hủy bỏ.

Nếu giám thị yêu cầu kiểm tra xem thí sinh có đang đeo kính thông minh hay không, chẳng hạn như trong quá trình xác minh danh tính hoặc kiểm tra các thiết bị xem giờ, thí sinh phải tuân thủ bằng cách tháo kính ra và đặt lên bàn. Việc không hợp tác trong quá trình kiểm tra này sẽ bị coi là "hành vi vi phạm nghiêm trọng", dẫn đến một quy trình xem xét chính thức, có thể kéo theo hình thức kỷ luật là đình chỉ quyền tham gia kỳ thi trong thời hạn một năm.

Vấn đề nằm ở chỗ, tại các địa điểm tổ chức Kỳ thi Năng lực học tập đại học (CSAT), không có thiết bị khách quan nào để nhận diện những thiết bị công nghệ như vậy. Kính thông minh có vẻ ngoài rất giống kính mắt thông thường, khiến việc phân biệt bằng mắt thường trở nên vô cùng khó khăn. Việc sử dụng các thiết bị dò tần số vô tuyến cũng đã bị loại bỏ do sự khác biệt về môi trường tại mỗi điểm thi có thể dẫn đến sai sót trong quá trình phát hiện. Trong một phiên điều trần tại Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Choi Kyo Jin gần đây đã thừa nhận khả năng này, rằng các yếu tố môi trường tại điểm thi có thể gây ra sai sót khi sử dụng thiết bị dò.

Xét cho cùng, nhiệm vụ kiểm soát kính thông minh đang phụ thuộc quá nhiều vào khả năng quan sát và đánh giá của các giáo viên làm giám thị. Nếu một thí sinh phản đối gay gắt hoặc xảy ra xung đột trong quá trình kiểm tra, điều này không chỉ gây gián đoạn kỳ thi đối với các thí sinh khác mà còn có thể dẫn đến những tranh chấp pháp lý nghiêm trọng.

Trước tình hình đó, các tổ chức giáo viên đã lên tiếng phản đối, yêu cầu áp dụng các biện pháp bảo vệ ở cấp quốc gia. Vào ngày 15/10, Công đoàn Giáo viên Trung học Quốc gia đã phát động một chiến dịch kiến ​​nghị trên toàn quốc, kêu gọi cải thiện điều kiện làm việc cho giám thị và yêu cầu nhà nước phải chịu trách nhiệm cao hơn. Họ đề nghị bố trí đội ngũ hỗ trợ chuyên trách để giúp nhận diện các thiết bị tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời yêu cầu quy định rõ ràng về phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm của giám thị.

Các trường đại học cũng đang đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ. Khác với Kỳ thi Năng lực học tập đại học (CSAT), hiện không có một tiêu chuẩn thống nhất nào để xử lý các hành vi gian lận trong các kỳ thi riêng của từng trường đại học. Trong khi CSAT tuân theo các quy định của Bộ Giáo dục, đảm bảo tiêu chuẩn đồng nhất cho tất cả thí sinh trên toàn quốc thì các biện pháp kỷ luật đối với những kỳ thi do chính các trường đại học tổ chức (như thi viết luận hoặc phỏng vấn) lại phụ thuộc vào quy chế học thuật và hướng dẫn tuyển sinh riêng của từng trường.

Trên thực tế, khi ĐH Yonsei phát hiện một thí sinh đeo "kính thông minh" trong bài thi viết luận vào ngày 10/10 vừa qua, trường đã hủy kết quả thi của thí sinh này, nhưng vẫn chưa quyết định liệu có áp dụng thêm các hạn chế khác đối với quyền tham gia các kỳ thi trong tương lai của thí sinh đó hay không. Ngược lại, khi ĐH Seoul phát hiện một thí sinh sử dụng thiết bị thông minh trong bài thi viết luận vào ngày 3/10, nhà trường đã lập tức yêu cầu thí sinh rời khỏi phòng thi và đưa ra hình thức kỷ luật nghiêm khắc: Cấm tham gia các kỳ thi của trường trong vòng ba năm. Điều này cho thấy sự khác biệt đáng kể trong cách thức xử lý các hành vi gian lận giữa các trường đại học.