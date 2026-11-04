Tại sao Biển Đen trở thành tuyến hàng hải nguy hiểm nhất thế giới?

Một con tàu sau khi bị thiết bị bay không người lái tấn công trên Biển Đen ngày 13/10. Ảnh: Bộ Nội vụ Bulgaria

Theo các dịch vụ theo dõi hàng hải cũng như theo Romania và Bulgaria, trong vụ tấn công mới nhất, ba thiết bị bay không người lái đã tấn công trúng tàu container Contship Jet vào tuần trước khi tàu đang tiến gần cảng của Romania. Một máy bay giám sát của Pháp ghi lại được hình ảnh một thiết bị không người lái trên mặt nước đang áp sát tàu Contship Jet. Video sau đó cho thấy con tàu nghiêng mạnh trước khi chìm. Khi bị tấn công, tàu này chỉ cách bờ biển Bulgaria 25 km.

Làn sóng tấn công bắt đầu vào đầu tháng 10, khi tàu Alfa Watan thuộc sở hữu của Thổ Nhĩ Kỳ, trên đường từ Ai Cập đến cảng Sulina của Romania, bị thiết bị không người lái trên không và trên biển tấn công.

Sáu ngày sau, tàu HS Dignity bị tấn công ngoài khơi Bulgaria vào ban đêm. Ngày 15/10, thêm bốn tàu buôn bị tấn công.

Hai tàu chở hóa chất Wine Trader và Yara J bốc cháy sau khi bị tấn công gần kênh Sulina, tuyến đường nối Biển Đen với sông Danube.

Các nhà phân tích hàng hải thuộc Ambrey (một công ty tình báo vận tải biển) nhận định: “Lực lượng Nga đang tấn công các tàu có liên hệ với hoạt động thương mại của Ukraine”.

Mục tiêu của Nga là bóp nghẹt hoạt động thương mại qua các cảng của Ukraine, nơi xuất khẩu gần như toàn bộ ngũ cốc của nước này. Một số cuộc tấn công cũng xảy ra gần hoặc ngay trong lãnh hải của hai thành viên NATO là Romania và Bulgaria.

Chiến dịch của Nga diễn ra sau nhiều tháng Ukraine tấn công các tàu sử dụng cảng của Nga trên Biển Đen và vùng biển Azov liền kề. Cường độ đã tăng nhanh trong tháng qua.

Theo các nguồn tin trong ngành vận tải biển và an ninh, Nga đã nhiều lần phối hợp sử dụng thiết bị không người lái trên biển và trên không. Nước này bắt đầu triển khai các loại thiết bị bay không người lái chạy bằng động cơ phản lực mới phát triển, nhanh hơn và khó đánh chặn hơn, cùng các loại có khả năng tấn công mục tiêu đang di chuyển.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha bình luận các cuộc tấn công gia tăng đang biến Biển Đen thành vùng nguy hiểm đối với vận tải biển.

Hồi mùa hè, Nga tăng cường tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các cảng Biển Đen của Ukraine, đặc biệt là Odessa. Theo số liệu của chính phủ, Ukraine xuất khẩu 1,09 triệu tấn lúa mì trong tháng 9, bằng một nửa mức 2,05 triệu tấn cùng kỳ năm trước.

Ukraine tìm cách chuyển hướng hàng xuất khẩu sang các cảng nhỏ hơn trên sông Danube, đoạn sông giáp Romania, nhưng thiết bị bay không người lái của Nga cũng truy đuổi các tàu tới đó.

Nga chưa thừa nhận toàn bộ các vụ tấn công. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các tàu bị tấn công chở hàng hóa quân sự và hàng hóa lưỡng dụng cho lực lượng vũ trang Ukraine.

Tình hình ở Biển Đen khiến Ủy ban Chiến tranh Liên hợp (cơ quan đánh giá rủi ro cho thị trường bảo hiểm London) mở rộng các khu vực được xếp vào diện “rủi ro cao”, bao gồm toàn bộ vùng Biển Đen, ngoại trừ lãnh hải của Thổ Nhĩ Kỳ, Romania, Bulgaria và Georgia.

Phí bảo hiểm tăng là tin xấu đối với hoạt động xuất khẩu nông sản thiết yếu của Ukraine, 90% trong số đó được vận chuyển qua tuyến đường biển này. Ukraine cung cấp khoảng 15% lượng ngô và 10% lượng lúa mì xuất khẩu toàn cầu, đồng thời là nước xuất khẩu dầu hướng dương lớn nhất thế giới.

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul gọi Biển Đen là tuyến đường thiết yếu đối với an ninh lương thực toàn cầu.

Theo các chuyên gia, Ukraine và Nga đang trừng phạt lẫn nhau mà không bên nào đạt được lợi thế lâu dài. Điều đó khiến phần lớn Biển Đen trở nên vô cùng nguy hiểm đối với các tàu thương mại.