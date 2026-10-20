Tại sao bạn nên đặt 1 bát muối trắng vào ngăn mát tủ lạnh?

Tủ lạnh thường chứa nhiều loại thực phẩm khác nhau nên sau một thời gian sử dụng, bên trong rất dễ tích tụ mùi khó chịu, nhất là khi bảo quản thịt cá, hải sản hoặc các món lên men.

Ngoài việc vệ sinh định kỳ, nhiều gia đình còn truyền tai nhau mẹo đặt một bát muối nhỏ trong ngăn mát để hạn chế mùi thức ăn. Muối được lựa chọn nhờ khả năng hút ẩm nhất định, có thể hỗ trợ giảm độ ẩm ở phạm vi nhỏ.

Tuy nhiên, hiệu quả khử mùi của muối trong tủ lạnh chưa có nhiều bằng chứng rõ ràng, vì vậy cách này không thể thay thế việc làm sạch tủ và bảo quản thực phẩm đúng cách.

Đặt bát muối vào tủ lạnh mang lại nhiều hiệu quả. Ảnh minh họa.

Hỗ trợ hút bớt hơi ẩm trong tủ lạnh

Muối có đặc tính hút ẩm nhất định, vì vậy khi được cho vào bát nhỏ và đặt ở nơi khô ráo, thoáng khí, muối có thể hấp thụ một phần hơi nước trong môi trường xung quanh. Tuy nhiên, khả năng này còn phụ thuộc vào điều kiện nhiệt độ, độ ẩm và loại muối được sử dụng.

Trong tủ lạnh, một bát muối nhỏ khó có thể làm giảm đáng kể độ ẩm của toàn bộ không gian hoặc ngăn thực phẩm đọng nước. Để hạn chế tình trạng này, bạn nên bảo quản thức ăn trong hộp kín, tránh đưa thực phẩm còn nóng vào tủ và thường xuyên kiểm tra, vệ sinh các ngăn chứa.

Hỗ trợ giảm mùi khó chịu

Một lý do khiến nhiều gia đình thử đặt bát muối trong tủ lạnh là mong muốn hạn chế mùi thức ăn tích tụ. Tuy nhiên, dù muối có khả năng hút ẩm trong những điều kiện nhất định, hiệu quả hấp thụ các chất gây mùi của muối khô trong tủ lạnh chưa được chứng minh rõ ràng. Vì vậy, không nên coi đây là giải pháp khử mùi toàn diện.

Nếu tủ lạnh có mùi khó chịu, bạn nên kiểm tra thực phẩm quá hạn, thức ăn bị đổ hoặc những vị trí dễ bám cặn như khay chứa, khe tủ và gioăng cửa. Làm sạch đúng cách, đựng thức ăn trong hộp kín và loại bỏ thực phẩm hỏng mới là những biện pháp thiết thực giúp hạn chế mùi lâu dài.

Hỗ trợ giảm mùi hiệu quả. Ảnh minh họa.

Cách đặt một bát muối trong tủ lạnh

Để thử mẹo này, bạn có thể cho khoảng 2–3 muỗng canh muối vào một chiếc bát nhỏ, để mở nắp rồi đặt ở góc ổn định trong ngăn mát tủ lạnh. Cần chọn vị trí bằng phẳng, tránh để bát dễ đổ hoặc muối tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Nếu muối xuất hiện tình trạng ẩm, vón cục hay tan chảy, bạn nên thay mới và vệ sinh sạch khu vực xung quanh.

Không có khoảng thời gian thay muối cố định phù hợp với mọi gia đình, bởi tình trạng của muối còn phụ thuộc vào độ ẩm và điều kiện bảo quản. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mẹo này chưa được chứng minh có hiệu quả đáng kể trong việc khử mùi tủ lạnh, nên vẫn cần vệ sinh tủ thường xuyên và bảo quản thực phẩm đúng cách.

Muối không thay thế việc vệ sinh tủ lạnh

Điều quan trọng cần nhớ là một bát muối nhỏ không thể thay thế việc vệ sinh tủ lạnh hay ngăn chặn thực phẩm bị hư hỏng. Mẹo này chỉ được nhiều người áp dụng với mong muốn hỗ trợ hút ẩm, hạn chế mùi, nhưng hiệu quả thực tế còn hạn chế và chưa có đủ bằng chứng xác nhận.

Muốn tủ lạnh luôn sạch sẽ, gia đình nên thường xuyên kiểm tra thực phẩm, loại bỏ những món đã hỏng hoặc hết hạn sử dụng, đồng thời đựng thức ăn nặng mùi trong hộp kín. Khi thức ăn hoặc nước bị đổ ra tủ, cần lau sạch ngay để tránh phát sinh mùi khó chịu. Các khay đựng, ngăn kéo và gioăng cao su ở cửa tủ cũng cần được vệ sinh định kỳ.

Trong trường hợp mùi thức ăn vẫn còn, bạn có thể cân nhắc sử dụng baking soda hoặc than hoạt tính chuyên dùng để hấp thụ mùi. Dù lựa chọn phương pháp nào, việc giữ tủ lạnh sạch sẽ, duy trì nhiệt độ bảo quản phù hợp và sắp xếp thực phẩm đúng cách vẫn là những yếu tố quan trọng nhất để hạn chế mùi hôi, đồng thời giúp thực phẩm được bảo quản an toàn hơn.