Tại sao bạn nên bỏ 2 quả bóng tennis vào máy giặt?

Những quả bóng tennis thường chỉ được biết đến với công dụng phục vụ thể thao. Tuy nhiên, trong công việc giặt giũ, chúng cũng có thể trở thành một vật dụng hỗ trợ khá hữu ích, đặc biệt khi xử lý các loại quần áo dày, chăn, gối hoặc áo phao. Chỉ với 2 quả bóng tennis sạch cho vào máy giặt hoặc máy sấy, bạn có thể giúp những món đồ này hạn chế bị dồn cục và dễ giữ được độ tơi xốp hơn.

Giúp quần áo dày bớt bị dồn thành cục

Trong quá trình giặt, những món đồ có nhiều lớp vải hoặc chứa bông bên trong thường dễ bị cuộn lại. Khi ngấm nhiều nước, áo phao, chăn bông hay một số loại áo khoác có thể trở nên nặng và phần ruột bên trong bị dồn về một vài vị trí.

Khi cho 2,3 quả bóng tennis vào lồng máy, chúng sẽ liên tục di chuyển cùng quần áo trong quá trình máy hoạt động. Những cú va chạm nhẹ giúp các lớp vải được tách ra phần nào, đồng thời hỗ trợ làm tơi phần ruột bên trong. Nhờ đó, đồ giặt có thể hạn chế tình trạng bị ép thành một khối lớn sau khi hoàn thành chu trình.

Giúp quần áo dày bớt bị dồn thành cục. Ảnh minh họa.

Hỗ trợ làm tơi phần bông bên trong

Áo phao, chăn bông hay gối thường có lớp ruột mềm để tạo độ ấm và độ phồng. Sau khi giặt, phần ruột này rất dễ bị dồn lại, khiến món đồ trông xẹp lép hoặc xuất hiện những vùng dày mỏng không đều.

Bóng tennis hoạt động giống như những vật tạo lực tác động nhẹ trong lồng máy. Khi chúng va vào áo hoặc chăn, phần ruột bên trong có cơ hội được phân tán lại. Điều này đặc biệt hữu ích với những món đồ cần giữ độ phồng sau khi giặt.

Tuy nhiên, bóng tennis không thể thay thế hoàn toàn thao tác giũ và làm tơi bằng tay. Với những món đồ có lớp bông dày, sau khi giặt vẫn nên kiểm tra và dùng tay nhẹ nhàng phân bổ lại phần ruột nếu phát hiện có chỗ bị dồn.

Hạn chế tình trạng chăn, áo phao bị ép chặt

Một vấn đề thường gặp khi giặt đồ cồng kềnh là chúng dễ quấn chặt vào nhau. Chăn có thể cuộn thành một khối, trong khi áo phao dễ bị ép xuống đáy hoặc bám thành lồng giặt. Điều này không chỉ khiến nước khó lưu thông đều mà còn làm quá trình vắt trở nên kém hiệu quả.

Hai quả bóng tennis tạo thêm chuyển động giữa các lớp vải. Chúng không có tác dụng “đánh sạch” quần áo theo nghĩa thông thường, nhưng có thể giúp đồ giặt không nằm yên thành một khối quá lâu. Nhờ vậy, nước và chất giặt tẩy có điều kiện tiếp xúc với các khu vực của món đồ tốt hơn.

Đặc biệt hữu ích khi sấy

Bóng tennis thường được nhắc đến nhiều hơn khi sử dụng với máy sấy. Trong quá trình sấy, đồ có ruột bông rất dễ bị dồn lại khi nhiệt độ và chuyển động trong máy làm các lớp vật liệu ép vào nhau.

Cho khoảng 2 quả bóng tennis sạch vào máy sấy cùng áo phao hoặc chăn có lớp bông có thể giúp tạo ra những tác động cơ học lặp lại. Mỗi lần bóng va vào món đồ, phần ruột có thể được tách và làm tơi hơn. Nhờ đó, đồ có khả năng giữ được độ phồng tốt hơn thay vì bị bẹp thành từng mảng.

Một số người thậm chí sử dụng nhiều bóng hơn, nhưng không phải cứ cho càng nhiều bóng thì hiệu quả càng cao. Với máy gia đình, 2 quả là mức đơn giản để thử nghiệm, đồng thời tránh làm tăng tiếng ồn và va đập không cần thiết.

Đặc biệt hữu ích khi sấy. Ảnh minh họa.

Không nên áp dụng cho mọi loại quần áo

Dù có thể hữu ích với đồ dày, bóng tennis không phải là lựa chọn phù hợp cho tất cả quần áo. Những món đồ mỏng, vải dễ xước, chất liệu nhạy cảm hoặc trang phục có chi tiết trang trí đặc biệt nên được xử lý theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Ngoài ra, cần kiểm tra tình trạng của bóng trước khi cho vào máy. Bóng quá cũ, bị bong lớp ngoài, bám bẩn hoặc có mùi mạnh có thể làm ảnh hưởng đến quần áo. Tốt nhất nên sử dụng bóng sạch và dành riêng cho việc giặt, sấy.

Một số lưu ý để sử dụng an toàn

Trước khi thử mẹo này, hãy xem kỹ nhãn chăm sóc trên quần áo và hướng dẫn của máy giặt, máy sấy. Không nên tự ý cho bóng tennis vào những món đồ có yêu cầu giặt đặc biệt hoặc chỉ được xử lý bằng phương pháp riêng.

Nếu dùng bóng trong máy giặt, nên đặt chúng cùng đồ ngay từ đầu thay vì cho vào giữa chu trình. Với máy sấy, cần bảo đảm loại quần áo đó được phép sấy bằng máy. Sau mỗi lần sử dụng, nên kiểm tra bóng và vệ sinh nếu cần.

Nhìn chung, 2 quả bóng tennis có thể là một mẹo đơn giản để hỗ trợ xử lý những món đồ dày và có lớp ruột mềm. Chúng giúp tạo thêm chuyển động trong lồng máy, hỗ trợ làm tơi phần bông và hạn chế tình trạng quần áo, chăn hoặc áo phao bị dồn thành từng cục.

Tuy nhiên, đây chỉ là phương pháp hỗ trợ, không phải quy tắc bắt buộc. Điều quan trọng nhất vẫn là chọn đúng chế độ giặt, vắt và sấy phù hợp với từng loại chất liệu.