Tại sao bạn không nên đặt điện thoại trực tiếp vào khay soi chiếu sân bay?

Khi chuẩn bị lên máy bay, hành khách cần đưa hành lý qua khu vực soi chiếu an ninh để kiểm tra các vật dụng trước khi vào phòng chờ.

Trong quá trình kiểm tra, nhiều người thường đặt điện thoại trực tiếp vào khay cùng những đồ dùng cá nhân khác. Tuy nhiên, cách làm tưởng như bình thường này lại tiềm ẩn nguy cơ khiến thiết bị bị thất lạc.

Trong quá trình kiểm tra, nhiều người thường đặt điện thoại trực tiếp vào khay cùng những đồ dùng cá nhân khác. Ảnh minh họa.

Một video được đăng trên TikTok bởi tài khoản @travel.by.the.books đã thu hút sự quan tâm khi chia sẻ lời khuyên không nên để điện thoại riêng lẻ trong khay soi chiếu. Theo người đăng tải, một nhân viên an ninh sân bay từng nhắc nhở rằng việc đặt điện thoại riêng trong khay có thể làm tăng nguy cơ thiết bị bị lấy cắp.

Kênh YouTube Portable Professional cũng đưa ra cảnh báo tương tự về nguy cơ thất lạc tài sản tại khu vực soi chiếu an ninh, nơi hành khách thường phải chú ý đến nhiều việc cùng lúc. Khi mải sắp xếp hành lý và đi qua cửa kiểm soát, những vật dụng nhỏ như điện thoại có thể bị bỏ quên hoặc bị người khác lấy mất mà chủ nhân không hay biết.

Để giảm thiểu rủi ro, hành khách nên cất điện thoại cùng các món đồ giá trị vào ngăn túi có khóa kéo, thay vì để riêng trong khay soi chiếu. Bên cạnh đó, việc sắp xếp hành lý ngăn nắp, luôn để mắt đến đồ dùng cá nhân và kiểm tra kỹ tài sản sau khi hoàn tất quá trình kiểm tra an ninh sẽ giúp hạn chế nguy cơ thất lạc.

Nhiều người cho rằng điện thoại bắt buộc phải được lấy ra khỏi túi khi đi qua khu vực kiểm tra an ninh. Tuy nhiên, quy định thực tế có thể thay đổi tùy theo sân bay và công nghệ soi chiếu được sử dụng. Vì vậy, hành khách nên tuân thủ hướng dẫn của nhân viên an ninh và chỉ lấy điện thoại ra khi có yêu cầu.

Để giảm thiểu rủi ro, hành khách nên cất điện thoại cùng các món đồ giá trị vào ngăn túi có khóa kéo, thay vì để riêng trong khay soi chiếu. Ảnh minh họa.

Theo Cục An ninh Vận tải Mỹ (TSA), mỗi tháng có khoảng 90.000-100.000 vật dụng bị bỏ quên tại các khu vực kiểm tra an ninh. Số liệu này bao gồm nhiều loại tài sản khác nhau chứ không riêng điện thoại, qua đó cho thấy nguy cơ thất lạc đồ dùng cá nhân tại những nơi đông người qua lại.

Bên cạnh việc giữ điện thoại an toàn khi qua khu vực soi chiếu, hành khách cũng nên quan tâm đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân sau khi hoàn tất kiểm tra an ninh. TSA khuyến nghị người dùng cảnh giác khi sử dụng các cổng sạc USB công cộng vì nguy cơ dữ liệu bị xâm phạm, đồng thời tránh truy cập thông tin nhạy cảm hoặc thực hiện giao dịch quan trọng qua mạng Wi-Fi công cộng thiếu bảo mật.

Những biện pháp đơn giản như để điện thoại trong ngăn túi có khóa, theo dõi hành lý khi đi qua cửa kiểm soát và rà soát lại đồ dùng trước khi rời khu vực soi chiếu sẽ giúp giảm nguy cơ thất lạc tài sản, đồng thời giúp hành khách an tâm hơn trong mỗi chuyến bay.