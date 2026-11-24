Tàu chở dầu cập cảng Thanh Đảo, Trung Quốc. (Ảnh: APF)

Bất chấp các thỏa thuận đạt được giữa các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Mỹ và Nga tại hội nghị thượng đỉnh ở Thâm Quyến, chính quyền Trung Quốc có thể sẽ tập trung trước tiên vào việc bổ sung nguồn dự trữ của chính mình, theo Bloomberg.

Vấn đề không nằm ở việc thiếu dầu mỏ mà là ở năng lực lọc dầu. Nguồn cung dầu thô đang dần phục hồi khi xuất khẩu từ vùng vịnh Ba Tư được nối lại và giá dầu đang giảm. Nhưng dầu diesel vẫn đắt đỏ do thiếu năng lực lọc dầu.

Các nhà máy lọc dầu của Mỹ đang hoạt động gần hết công suất, và một số cơ sở của Nga đã bị hư hại. Mặt khác, Trung Quốc có công suất dự phòng đáng kể, có thể giúp tăng nguồn cung nhiên liệu.

Chính quyền Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ việc xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ thông qua hạn ngạch và ưu tiên an ninh năng lượng quốc gia hơn lợi ích của người mua nước ngoài. Sau sự sụt giảm dự trữ vào đầu cuộc chiến ở Trung Đông, Bắc Kinh có thể sẽ ưu tiên bổ sung dự trữ trong nước trước tiên.

Hơn nữa, việc Trung Quốc mua thêm dầu có thể hỗ trợ giá cả hàng hóa toàn cầu ngay cả trước khi lượng dầu tinh chế vận chuyển tăng lên.

Theo ước tính của công ty tư vấn Energy Aspects, xuất khẩu ròng các sản phẩm dầu mỏ của Trung Quốc sẽ đạt khoảng 4,2 triệu tấn trong tháng 11 và gần 5 triệu tấn trong tháng 12. Cả năm, xuất khẩu dự kiến ​​đạt khoảng 35 triệu tấn - giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, lượng tồn kho dầu diesel tại Trung Quốc đã bắt đầu tăng lên. Bắc Kinh có khả năng tăng nguồn cung, nhưng để làm được điều đó, họ sẽ phải chuyển hướng nhiên liệu xuất khẩu mà nền kinh tế trong nước có thể cần.

Nh.Thạch