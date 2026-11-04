Tại sao Ấn Độ chọn lối đi riêng trong cuộc đua bán dẫn toàn cầu?

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Theo truyền thông Nga ngày 2/11, Ấn Độ đã có chỗ đứng đáng kể trong lĩnh vực thiết kế bán dẫn. Giờ đây, nước này muốn xây dựng ngành sản xuất trong nước và trở thành nhà cung ứng toàn cầu đáng tin cậy.

Tham vọng ấy được thể hiện tại sự kiện Semicon India ở New Delhi hồi tháng 9, khi Thủ tướng Narendra Modi quảng bá Ấn Độ là điểm đến sản xuất thay thế, trong bối cảnh nhu cầu tăng cao và ngày càng có nhiều lo ngại về tình trạng nghẽn sản xuất chip toàn cầu cũng như những bất ổn trong nguồn cung.

Ông Modi phát biểu tại hội nghị: “Thế giới cần những địa điểm sản xuất chip mới và đáng tin cậy. Ấn Độ đang chuẩn bị cho điều đó”.

Một tháng trước đó, trong bài phát biểu nhân Ngày Độc lập, Thủ tướng Modi đã xem phát triển bán dẫn là phần quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy sản xuất mang tên “Make in India”. Ông nhận định: “Chip là thứ không thể thiếu. Nếu không có chúng, thế giới sẽ đình trệ”.

Sáng kiến này được triển khai trong lúc trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, xe điện và sản xuất điện tử ngày càng mở rộng thúc đẩy nhu cầu bán dẫn. Tuy nhiên, chiến lược của Ấn Độ không phải là lập tức thách thức các quốc gia dẫn đầu về công nghệ ngay trên sân chơi của họ.

Ông Jinal Shah, đồng sáng lập kiêm giám đốc tiếp thị của công ty khởi nghiệp chip Indiesemic, bình luận: “Tôi cho rằng đây là một trong những lựa chọn sáng suốt và có tầm nhìn xa nhất mà Ấn Độ từng đưa ra”.

Tại sao Ấn Độ đặt cược vào chip đời cũ?

Trong khi các nhà sản xuất như TSMC của Đài Loan (Trung Quốc) và Samsung của Hàn Quốc cạnh tranh để chế tạo những bộ xử lý ngày càng nhỏ hơn, trong đó có chip 2 nanomet dùng cho điện toán hiệu năng cao và AI, Ấn Độ trước mắt tập trung vào các công nghệ đã được khẳng định, được gọi là quy trình nút trưởng thành.

Các loại chip này có kích thước từ 28 đến 180 nanomet. Dù không thuộc nhóm công nghệ tiên tiến nhất, nhưng vẫn thiết yếu đối với ô tô, máy móc công nghiệp, viễn thông, thiết bị gia dụng và mạng lưới điện.

Ngay cả làn sóng AI cũng cần đến các chip này, bởi các trung tâm dữ liệu không thể hoạt động nếu thiếu chip quản lý nguồn điện, linh kiện mạng và những loại chip tương tự.

Ông Neil Shah, đồng sáng lập kiêm phó chủ tịch nghiên cứu tại tổ chức nghiên cứu Counterpoint Research, cho biết các công nghệ nút trưởng thành chiếm gần 70% sản lượng chip toàn cầu tính theo số lượng. Ông nói rằng bắt đầu từ sản xuất chip theo quy trình nút trưởng thành, bán dẫn chuyên dụng và các khâu lắp ráp, kiểm thử chip thông thường là điểm khởi đầu duy nhất hợp lý về mặt thương mại đối với Ấn Độ.

Theo tổ chức nghiên cứu chính sách của chính phủ Ấn Độ NITI Aayog, cần hơn 15 tỷ USD để xây một nhà máy sản xuất chip 3 nanomet tiên tiến. Chế tạo chip này còn đòi hỏi thiết bị chuyên dụng và kiến thức chuyên môn tích lũy qua nhiều thập kỷ. Chính yếu tố thứ hai khiến Mỹ khó nhanh chóng đi theo con đường thành công của TSMC.

Mới đây, ông S. Krishnan, Thư ký Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin Ấn Độ, thừa nhận rằng theo đuổi sản xuất chip 2 nanomet là quá tốn kém.

Dù bị các dòng chip AI làm lu mờ, nhưng chip nút trưởng thành vẫn là thị trường tăng trưởng mạnh. Tháng 6, công ty nghiên cứu ngành TrendForce cho biết, nhu cầu tăng đối với các loại bán dẫn liên quan đến nguồn điện, trong đó có chip dùng cho hạ tầng AI, đang khiến năng lực sản xuất trở nên khan hiếm và có thể duy trì đà tăng giá đến năm 2027.

Vì sao Ấn Độ chưa sản xuất chip?

Ấn Độ không phải là người mới trong ngành bán dẫn. Nước này có gần 1/5 lực lượng lao động thiết kế chip toàn cầu, đồng thời là nơi đặt các trung tâm nghiên cứu và phát triển lớn của những công ty như Intel, Qualcomm và Texas Instruments.

Các kỹ sư Ấn Độ góp phần phát triển những loại chip tinh vi được sử dụng trên khắp thế giới. Tuy nhiên, phần lớn công đoạn sản xuất thực tế lại diễn ra ở nước ngoài.

Theo ước tính của NITI Aayog, hàng nhập khẩu hiện đáp ứng 90% - 95% nhu cầu bán dẫn của Ấn Độ. Tổ chức này dự báo thị trường chip của nước này sẽ vượt 200 tỷ USD vào năm 2035, nhờ nhu cầu từ điện tử, ô tô, viễn thông và hạ tầng số.

Tham gia sản xuất chip mang lại cho Ấn Độ hai cơ hội: giảm phụ thuộc vào chip nhập khẩu để phục vụ các ngành công nghiệp trong nước đang mở rộng, đồng thời cung ứng cho những thị trường nước ngoài đang tìm kiếm địa điểm sản xuất thay thế.

Thu hẹp khoảng cách: Từ thiết kế chip đến sản xuất

Sứ mệnh bán dẫn đầu tiên của Ấn Độ đã dẫn đến phê duyệt 12 dự án sản xuất, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 17 tỷ USD. Các dự án gồm một nhà máy chế tạo chip silicon, hai cơ sở sản xuất bán dẫn chuyên dụng và chín cơ sở lắp ráp, kiểm thử, đóng gói.

Năm trong số chín cơ sở đã bắt đầu sản xuất thương mại. Trong đó có các cơ sở do hãng sản xuất chip nhớ Mỹ Micron và các công ty Ấn Độ Kaynes Semicon, CG Semi, CDIL Semiconductor và Suchi Semicon vận hành. Tại sự kiện ngành hồi tháng 9, Thủ tướng Modi dự lễ khai trương các dây chuyền sản xuất thương mại của CDIL ở Punjab và Suchi Semicon ở Gujarat.

Tuy nhiên, các cơ sở này chủ yếu tập trung vào lắp ráp, đóng gói và kiểm thử, thay vì trực tiếp chế tạo mạch tích hợp trên tấm nền silicon. Xây dựng được năng lực đó là bước tiến lớn tiếp theo.

Chương trình Semicon 2.0, được hỗ trợ 13,5 tỷ USD, nhằm xây dựng hệ sinh thái xoay quanh các nhà máy này, mở rộng hỗ trợ sang các nhà sản xuất thiết bị, hóa chất chuyên dụng, nguyên liệu thô, thiết kế chip, nghiên cứu và phát triển lực lượng lao động.

Ông Raghava Srinivasan Balakrishnan, Giám đốc Sudeet Foundation, nhận định: “Hiện nay, Ấn Độ gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nước ngoài về những nguyên liệu nền tảng và máy móc này”.

Tập đoàn Tata của Ấn Độ đang xây dựng nhà máy chế tạo chip trị giá 11 tỷ USD tại Dholera, bang Gujarat, cùng với Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation của Đài Loan. Nhà máy đặt mục tiêu bắt đầu sản xuất thương mại vào giữa năm 2028, ban đầu sử dụng công nghệ 55 nanomet và 90 nanomet, trước khi chuyển sang 28 nanomet.

Tại hội nghị hồi tháng 9, công ty Applied Materials của Mỹ công bố kế hoạch đầu tư 5 tỷ USD vào Ấn Độ trong thập kỷ tới, bao gồm nghiên cứu, chuỗi cung ứng trong nước và phát triển lực lượng lao động.

Chính phủ cũng đang tìm cách hỗ trợ doanh nghiệp Ấn Độ chuyển từ thiết kế chip sang phát triển các sản phẩm có khả năng thương mại hóa.

Theo nhà nghiên cứu chính sách công nghệ Pranay Kotasthane, tập trung hóa quyền tiếp cận các công cụ và hạ tầng thiết kế chuyên nghiệp giúp giảm đáng kể rào cản về vốn đầu tư ban đầu. Ông hoan nghênh sự hỗ trợ dành cho các công ty khởi nghiệp thiết kế chip.

Ấn Độ liệu có thể sản xuất chip tiên tiến?

Tham vọng của New Delhi không chỉ dừng ở sản xuất chip theo quy trình nút trưởng thành.

Trong lộ trình công bố hồi tháng 5, NITI Aayog đề xuất xây dựng chuỗi giá trị bán dẫn trị giá 120 - 150 tỷ USD vào năm 2035, đưa Ấn Độ trở thành một trong ba điểm đến hàng đầu thế giới về dịch vụ lắp ráp, kiểm thử và đóng gói tiên tiến theo hợp đồng.

Lộ trình xác định đóng gói tiên tiến là một cơ hội. Việc kết hợp nhiều chip vào những gói linh kiện ngày càng tinh vi có thể cải thiện hiệu năng mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào cuộc đua thu nhỏ bóng bán dẫn.

“Thay vì tụt lại phía sau trong cuộc đua wafer toàn cầu, Ấn Độ nên tự xác định con đường của mình”, báo cáo trên viết.

Nhìn chung, Ấn Độ không từ bỏ tham vọng sản xuất các bộ xử lý tiên tiến nhất mà nước này chỉ đang thực tế hơn khi ưu tiên những cơ hội dễ nắm bắt trước.