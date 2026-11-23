Thưa ông, nhìn từ góc độ văn hóa, ông đánh giá như thế nào về vai trò của văn hóa trong hoạt động kinh tế, đặc biệt là mối quan hệ giữa văn hóa doanh nhân, văn hóa doanh nghiệp và văn hóa kinh doanh đối với năng lực quản trị, sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay?

- Muốn đánh giá đầy đủ vai trò của văn hóa trong hoạt động kinh tế, trước hết cần nhìn nhận mối quan hệ giữa văn hóa doanh nhân, văn hóa doanh nghiệp và văn hóa kinh doanh. Đây là ba phương diện gắn bó chặt chẽ, cùng tạo nên nền tảng văn hóa của một chủ thể kinh tế. Trong đó, văn hóa doanh nhân giữ vai trò gốc rễ, thể hiện phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, phong cách ứng xử và tư duy của người đứng đầu. Một doanh nhân có tâm, có tầm, có tài và có đức sẽ định hình những giá trị mà doanh nghiệp theo đuổi, từ đó tạo nền tảng cho văn hóa doanh nghiệp.

Văn hóa doanh nghiệp là tổng hòa những giá trị, niềm tin, chuẩn mực hành vi, triết lý kinh doanh và quy tắc ứng xử được các thành viên thừa nhận, thực hiện, qua đó tạo nên bản sắc riêng và chi phối hoạt động quản trị. Trên nền tảng đó, văn hóa kinh doanh được thể hiện rộng hơn qua hệ thống giá trị, chuẩn mực đạo đức, triết lý và hành vi trong sản xuất, lưu thông, phân phối hàng hóa, cung ứng dịch vụ cũng như quan hệ với khách hàng, đối tác.

Văn hóa kinh doanh được cấu thành từ nhiều yếu tố, trong đó có tri thức khoa học và chuyên môn, triết lý kinh doanh, đạo đức kinh doanh và văn hóa ứng xử. Tri thức giúp doanh nghiệp nắm bắt quy luật thị trường, tổ chức hoạt động hiệu quả; triết lý định hướng mục tiêu phát triển; đạo đức thể hiện ở sự trung thực, minh bạch, tôn trọng cam kết và thượng tôn pháp luật. Văn hóa ứng xử được thể hiện trong giao tiếp, đàm phán, giải quyết xung đột và trách nhiệm với khách hàng, đối tác, người lao động.

Xét từ góc độ quản trị, văn hóa tạo sự đồng thuận, gắn kết nội bộ, giúp các thành viên cùng hướng đến mục tiêu chung. Khi mỗi người hiểu rõ trách nhiệm và tự giác tuân thủ nguyên tắc liêm chính, kỷ luật, hoạt động quản trị sẽ thống nhất, hiệu quả hơn, giảm phụ thuộc vào giám sát hành chính và tiết kiệm chi phí quản lý. Môi trường cởi mở, khuyến khích học hỏi cũng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giúp doanh nghiệp thích ứng với biến động thị trường.

Văn hóa còn hỗ trợ doanh nghiệp chuyển từ mô hình quản trị gia đình sang quản trị chuyên nghiệp thông qua chuẩn hóa quy trình, phân định quyền hạn và trách nhiệm. Đây là cơ sở để thu hút nhân lực chất lượng cao, mở rộng quy mô, nâng cao năng lực điều hành. Như vậy, văn hóa được chuyển hóa thành giá trị thiết thực, từ hiệu quả sử dụng nguồn lực đến chất lượng quản trị và khả năng phát triển của doanh nghiệp.

Trên thị trường, văn hóa tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững. Đối thủ có thể sao chép sản phẩm, công nghệ hoặc điều chỉnh giá bán, nhưng khó sao chép bản sắc được hình thành qua nhiều năm. Doanh nghiệp giữ chữ “Tín”, thực hiện đúng cam kết và có trách nhiệm với cộng đồng sẽ tạo dựng niềm tin của khách hàng, đối tác. Niềm tin ấy chính là tài sản vô hình có giá trị lâu dài, giúp doanh nghiệp củng cố uy tín, duy trì quan hệ hợp tác và tạo dựng vị thế trên thị trường.

Văn hóa trở thành nguồn lực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế. (Ảnh: VnEconomy.vn)

Trong bối cảnh kinh tế số và hội nhập quốc tế, những xu hướng nào đang định hình văn hóa kinh doanh tại Việt Nam, thưa ông?

- Văn hóa kinh doanh luôn vận động cùng sự phát triển của kinh tế, xã hội và khoa học công nghệ. Những thay đổi về phương thức sản xuất, mô hình quản trị và hành vi tiêu dùng đang đặt ra yêu cầu mới đối với chuẩn mực văn hóa trong hoạt động doanh nghiệp. Tôi cho rằng có ba xu hướng đáng chú ý.

Thứ nhất, văn hóa kinh doanh đang mở rộng sang lĩnh vực đạo đức công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI). Công nghệ số, dữ liệu lớn và AI giúp nâng cao năng suất, tối ưu quản trị, cải thiện sản phẩm, dịch vụ, nhưng cũng đặt ra những vấn đề về quyền riêng tư, bảo mật dữ liệu, sở hữu trí tuệ và trách nhiệm của con người. Vì vậy, doanh nghiệp cần xây dựng chuẩn mực sử dụng AI có trách nhiệm, bảo đảm minh bạch, tôn trọng quyền con người và quyền sở hữu trí tuệ.

Thứ hai, văn hóa kinh doanh ngày càng gắn với phát triển xanh và bao trùm. Trước thách thức môi trường, biến đổi khí hậu và yêu cầu sử dụng hiệu quả tài nguyên, doanh nghiệp cần chuyển từ tư duy khai thác tối đa nguồn lực sang phát triển có trách nhiệm. Điều này thể hiện qua tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và sản xuất bền vững. Tính bao trùm còn thể hiện ở trách nhiệm với cộng đồng, các thế hệ tương lai, sự tôn trọng người lao động và bảo đảm cơ hội phát triển công bằng.

Thứ ba, văn hóa kinh doanh đang trở thành một thành tố quan trọng của “sức mạnh mềm” quốc gia. Trong điều kiện hội nhập, thương hiệu doanh nghiệp còn phản ánh hình ảnh, uy tín và năng lực của quốc gia. Đưa bản sắc văn hóa dân tộc vào sản phẩm, dịch vụ và phương thức kinh doanh sẽ tạo giá trị khác biệt, góp phần nâng cao vị thế thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.

Để các giá trị văn hóa thực sự trở thành nền tảng trong hoạt động kinh tế, theo ông, doanh nghiệp cần khắc phục những hạn chế gì và cần có giải pháp đồng bộ ra sao từ phía Nhà nước, hiệp hội và bản thân doanh nghiệp?

- Để các giá trị văn hóa thực sự trở thành nền tảng trong hoạt động kinh tế, trước hết cần khắc phục những hạn chế trong nhận thức và thực tiễn triển khai. Hiện vẫn có doanh nghiệp xem văn hóa như những khẩu hiệu, phong trào hoặc sự kiện mang tính thời điểm, chưa gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản trị hằng ngày. Trong khi đó, các giá trị văn hóa cần được thể hiện xuyên suốt hoạt động kinh tế, từ tổ chức sản xuất, phân phối, tiêu dùng đến cách doanh nghiệp ứng xử với người lao động, khách hàng, đối tác và cộng đồng.

Áp lực doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền ngắn hạn cũng có thể khiến doanh nghiệp thỏa hiệp với những giá trị đã đặt ra. Việc đánh đổi chất lượng sản phẩm, tính minh bạch, quyền lợi người lao động hay uy tín với đối tác để theo đuổi lợi ích trước mắt có thể dẫn đến những tổn thất lớn hơn trong dài hạn.

Về phía doanh nghiệp, cần coi văn hóa là nguồn lực nội sinh, gắn với chiến lược phát triển và chất lượng quản trị. Các giá trị văn hóa phải được thể hiện trong tư duy điều hành, tổ chức sản xuất, sử dụng nguồn lực, quản trị nhân sự và ứng xử với các chủ thể liên quan. Trong đó, vai trò nêu gương của người đứng đầu có ý nghĩa quyết định. Người lãnh đạo phải thực hành những giá trị mình đề cao, bảo đảm lời nói đi đôi với việc làm; nếu thiếu minh bạch trong điều hành hoặc không chịu trách nhiệm khi xảy ra sai sót thì khó tạo được niềm tin và sự đồng thuận trong đội ngũ.

Doanh nghiệp cũng cần xây dựng môi trường làm việc nhân văn, công bằng, tôn trọng quyền lợi và tạo điều kiện để người lao động phát huy năng lực. Trong quan hệ thị trường, cần đề cao chất lượng sản phẩm, sự trung thực với khách hàng, tôn trọng cam kết với đối tác và trách nhiệm đối với cộng đồng. Đây là những yếu tố góp phần tạo dựng uy tín, nâng cao hiệu quả hoạt động và củng cố năng lực cạnh tranh lâu dài.

Về phía Nhà nước, nhiệm vụ quan trọng là hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo môi trường kinh tế minh bạch, công bằng, khuyến khích các hoạt động sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm. Quyết định số 1157/QĐ-TTg ngày 26/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về Khung chuẩn mực đạo đức, văn hóa kinh doanh gắn với bản sắc dân tộc và tiếp cận được tinh hoa văn hóa kinh doanh thế giới đã xác định sáu giá trị cốt lõi: Nhân văn, Liêm chính, Minh bạch, Trách nhiệm, Sáng tạo và Hội nhập. Đây là cơ sở định hướng để doanh nghiệp vận dụng các giá trị văn hóa vào hoạt động thực tiễn.

Cùng với đó, Nhà nước cần kiên quyết xử lý gian lận thương mại, cạnh tranh không lành mạnh và các hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời có cơ chế khuyến khích, tôn vinh những doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, bảo vệ quyền lợi người lao động và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Đối với các hiệp hội doanh nghiệp, cần phát huy vai trò kết nối, hỗ trợ hội viên nâng cao năng lực quản trị, tiếp cận tri thức mới và chia sẻ kinh nghiệm phát triển. Thông qua hoạt động tư vấn, tập huấn và trao đổi thực tiễn, hiệp hội góp phần giúp doanh nghiệp vận dụng các giá trị văn hóa vào tổ chức sản xuất, quản trị nhân lực, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Trân trọng cảm ơn ông!