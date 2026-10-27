Tài sản tăng 30 tỷ USD/năm, Trương Nhất Minh trở lại ngôi người giàu nhất Trung Quốc 2026

Trương Nhất Minh, ông chủ ByteDance, người giàu nhất Trung Quốc, tài sản tăng 30 tỷ USD trong năm ngoái. Ảnh: Sohu.

Ngày 27/10, Viện nghiên cứu Hurun công bố “Hurun China Rich List 2026” (Bảng xếp hạng người giàu Trung Quốc Hurun năm 2026). Theo báo cáo, tổng cộng 1.529 doanh nhân có tài sản từ 5 tỷ NDT trở lên góp mặt trong danh sách, tăng 6,6% so với năm ngoái, tương đương thêm 95 người. Đây là số lượng cao nhất từ trước đến nay.

Tổng tài sản của các doanh nhân trong bảng xếp hạng đạt 32.000 tỷ NDT (gần 4.800 tỷ USD), tăng 7%, tương đương 2.100 tỷ NDT (315 tỷ USD) so với năm ngoái. Số người sở hữu tài sản từ 100 tỷ NDT (15 tỷ USD) trở lên tăng thêm 2, lên 43 người; nhóm có tài sản từ 10 tỷ NDT (1,5 tỷ USD) trở lên tăng 69 người, đạt 819 người.

Trương Nhất Minh lập kỷ lục tài sản, Chung Thiểm Thiểm tụt xuống thứ hai

Ở tuổi 43, Trương Nhất Minh, nhà sáng lập ByteDance, tăng tài sản thêm 200 tỷ NDT, lên 670 tỷ NDT (100,475 tỷ USD). Đây là lần thứ hai ông đứng đầu danh sách người giàu Trung Quốc. Khối tài sản này cũng lập kỷ lục mới đối với người giàu nhất Trung Quốc, theo Hurun.

Động lực tăng trưởng tài sản của Trương Nhất Minh chủ yếu đến từ những bước tiến trong hoạt động kinh doanh AI của ByteDance, góp phần nâng cao định giá công ty. ByteDance hiện là doanh nghiệp đứng sau các nền tảng nổi tiếng như TikTok và Douyin.

Vua nước đóng chai Chung Thiểm Thiểm, người giàu thứ hai Trung Quốc năm 2026. Ảnh: Sina.

Trong khi đó, Chung Thiểm Thiểm, nhà sáng lập hãng nước đóng chai Nongfu Spring, tụt xuống vị trí thứ hai. Tài sản của doanh nhân 72 tuổi này giảm mất 120 tỷ NDT (18 tỷ USD) so với năm ngoái, còn 410 tỷ tệ (61,5 tỷ USD).

Nguyên nhân chủ yếu do cổ phiếu của Wantai Biological, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái kinh doanh của ông sụt giảm, kéo theo giá trị tài sản tổng thể đi xuống. Dù tài sản giảm so với năm ngoái, ông Chung vẫn sở hữu tài sản nhiều hơn 70 tỷ tệ, tương đương 20%, so với hai năm trước.

Nhà sáng lập DeepSeek Lương Văn Phong lần đầu vào bảng xếp hạng, đứng thứ 7

Bảng xếp hạng năm nay ghi nhận 263 gương mặt mới. Dẫn đầu nhóm này là Lương Văn Phong, 41 tuổi, nhà sáng lập DeepSeek. Lần đầu góp mặt, ông đứng thứ bảy toàn bảng với tài sản ước tính 280 tỷ NDT (42 tỷ USD), nhờ làn sóng phát triển mạnh mẽ của các mô hình AI lớn.

Xếp tiếp theo trong nhóm doanh nhân mới là Vương Hưng Hưng, 36 tuổi, nhà sáng lập công ty robot Unitree Robotics, với tài sản 69,5 tỷ NDT (10,42 tỷ USD).

Vương Trí Dũng, 56 tuổi, chủ doanh nghiệp sản xuất tấm nền bán dẫn và màn hình HKC, đứng thứ ba trong nhóm gương mặt mới, với tài sản 64,5 tỷ NDT (9,67 tỷ USD).

Hai nhà sáng lập doanh nghiệp phát triển mô hình AI lớn Zhipu là Lưu Đức Binh và Đường Kiệt cũng lọt vào top 10 doanh nhân mới, với tài sản lần lượt 39,5 tỷ và 27,5 tỷ NDT.

Tăng Dục Quần ông chủ "Vua pin điện" CATL vững vàng vị trí thứ ba. Ảnh: Sohu.

AI, bán dẫn và robot tạo thêm nhiều tỷ phú

Xét về mức tăng tài sản trong năm qua, Trương Nhất Minh dẫn đầu với mức tăng 200 tỷ NDT. Vợ chồng Trần Kiến Hoa – Phạm Hồng Vệ thuộc tập đoàn Hengli tăng thêm 112 tỷ NDT, trong khi gia đình Lâm Thông Cát của công ty công nghệ King Slide tăng 104 tỷ NDT.

Theo Hurun, những doanh nhân hoạt động trong các lĩnh vực bán dẫn và năng lực tính toán AI ghi nhận mức tăng tài sản nổi bật.

Nhìn chung, các ngành có kết quả tích cực trong năm qua gồm bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, robot và năng lượng mới — những lĩnh vực được Trung Quốc xác định là động lực của lực lượng sản xuất chất lượng mới.

Sự thay đổi trên bảng xếp hạng cho thấy làn sóng AI đang tác động ngày càng rõ đến việc định giá doanh nghiệp và phân bổ tài sản trong giới kinh doanh Trung Quốc. Tuy nhiên, tài sản trong các bảng xếp hạng như Hurun chủ yếu là giá trị ước tính của cổ phần và những tài sản liên quan, không đồng nghĩa với lượng tiền mặt mà các tỷ phú đang nắm giữ.

Danh sách Top 10 người giàu nhất Trung Quốc năm 2026: 1.Trương Nhất Minh (ByteDance). Tài sản: 670 tỷ NDT (~100,5 tỷ USD); 2. Chung Thiểm Thiểm (Nongfu Spring). Tài sản: 410 tỷ NDT (~61,5 tỷ USD); 3. Tăng Dục Quần (CATL). Tài sản: 385 tỷ NDT (~57,7 tỷ USD); 4. Mã Hóa Đằng (Tencent); 5. Hà Hướng Kiện (Midea); 6. Jack Ma (Nhà sáng lập Alibaba);7. Lương Văn Phong (Nhà sáng lập DeepSeek): 280 tỷ NDT (~42 tỷ USD); 8. Đinh Lỗi (NetEase);9. Lý Gia Thành, Lý Trạch Cơ (Trường Giang); 10. Trần Thiên Thạch (Cambricon Technologies).

Theo 21jingji, Sina