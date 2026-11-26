Ca sĩ Thủy Tiên từng là một trong những nàng WAG nổi tiếng nhất của bóng đá Việt Nam. Nhiều năm sau khi kết hôn với cựu tiền đạo Lê Công Vinh, cuộc sống của cô vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Và giữa những lời đồn đoán về chuyện tình cảm, tài sản quý giá nhất mà Thủy Tiên đang có có lẽ chính là tình yêu thương của khán giả.

Câu chuyện bắt đầu khi một tài khoản mạng xã hội bình luận rằng Công Vinh đã chia tay Thủy Tiên. Thay vì im lặng, cô trực tiếp đáp lại: “Ủa thiệt hả bạn? Lâu chưa bạn?”. Câu trả lời ngắn gọn, có phần hài hước nhanh chóng thu hút sự chú ý. Điều cần nhấn mạnh là cách phản hồi nhẹ nhàng của cô cho thấy người phụ nữ từng nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý vẫn có cách riêng để đối diện với lời bàn tán về đời tư.

Ca sĩ Thủy Tiên vẫn nhận được tình cảm của khán giả khi lên tiếng trước tin đồn chia tay Công Vinh, dù đã lâu vắng bóng truyền thông. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý hơn cả là phản ứng của khán giả. Dù đã lâu không xuất hiện thường xuyên trước công chúng, Thủy Tiên vẫn nhận được những lời nhắn nhớ nhung, hỏi thăm và động viên. Có người bày tỏ nhớ ca sĩ Thủy Tiên, có người dõi theo những hoạt động đời thường của cô.

Đó là điều không phải người nổi tiếng nào cũng dễ dàng có được. Bởi danh tiếng có thể thay đổi theo thời gian, sự xuất hiện trước truyền thông cũng có thể thưa dần, nhưng tình cảm của công chúng chỉ được giữ lại khi một người từng tạo ra sự kết nối đủ sâu sắc.

Thủy Tiên và Công Vinh kết hôn năm 2014, từng là cặp đôi nổi bật của làng thể thao và giải trí Việt Nam. Họ không chỉ thu hút sự chú ý bởi câu chuyện tình yêu mà còn bởi hình ảnh gia đình được nhiều người ngưỡng mộ. Sau nhiều năm, cả hai chọn cách sống kín tiếng hơn, hạn chế chia sẻ chuyện riêng tư.

Vì vậy, những lời hỏi thăm và sự yêu mến mà Thủy Tiên nhận được có giá trị đặc biệt. Với một WAG từng được công chúng dõi theo suốt nhiều năm, đó có lẽ là tài sản quý giá nhất dù ánh đèn truyền thông đã bớt hướng về mình.

Chuyện tình Công Vinh - Thủy Tiên bắt đầu từ năm 2008, khi cả hai gặp nhau trong một buổi chụp hình cho tạp chí. Tháng 8/2009, cặp đôi công khai tình cảm và nhanh chóng trở thành một trong những đôi trai tài gái sắc nổi tiếng nhất Việt Nam. Ngày 4/11/2011, họ tổ chức lễ ăn hỏi tại quê nhà Kiên Giang. Ngày 2/1/2013, cả hai đón con gái đầu lòng, bé Bánh Gạo. Đến ngày 27/12/2014, Công Vinh và Thủy Tiên chính thức tổ chức đám cưới sau sáu năm yêu nhau. Đến nay, cặp đôi đang hạnh phúc, cùng xây dựng tổ ấm và chăm sóc con gái.