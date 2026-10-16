Tài sản quan trọng của diễn viên Phương Oanh

Diễn viên Phương Oanh hiện không xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh như trước. Tuy nhiên, sức hút của nữ diễn viên vẫn được duy trì thông qua những video chia sẻ cuộc sống đời thường, nấu ăn và chăm sóc hai con. Thay vì liên tục góp mặt trong các dự án phim ảnh, cô có thể tiếp tục kết nối với khán giả thông qua những nội dung gần gũi trên mạng xã hội.

Theo thông tin trên các nền tảng mà Phương Oanh đang sở hữu, 1 trong 2 trang cá nhân Facebook của nữ diễn viên có khoảng 1,1 triệu người theo dõi, trong khi tài khoản TikTok đạt khoảng 960.700 người theo dõi. Đáng chú ý, nhiều video trên Facebook của cô thu hút hơn 2 triệu lượt xem, thậm chí có nội dung vượt mốc 10 triệu lượt xem. Đây là những con số cho thấy khả năng tiếp cận công chúng của nữ diễn viên ngay cả khi không thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động nghệ thuật.

Loạt video triệu view trên trang cá nhân của diễn viên Phương Oanh.

Nội dung được Phương Oanh chia sẻ chủ yếu xoay quanh cuộc sống thường ngày, những khoảnh khắc bên hai con và các video nấu ăn thuộc series Bếp nàng Ỉn. Không cần bối cảnh cầu kỳ hay kịch bản phức tạp, hình ảnh nữ diễn viên vào bếp, chuẩn bị nguyên liệu và chế biến những món ăn quen thuộc vẫn thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Trước đó, các video nấu ăn cũng từng trở thành một trong những nội dung nổi bật trên trang cá nhân của Phương Oanh. Nữ diễn viên khéo léo kết hợp sở thích nấu nướng với việc xây dựng nội dung trên mạng xã hội, qua đó mở ra cơ hội hợp tác quảng cáo với các nhãn hàng. Những sản phẩm liên quan đến ẩm thực, đồ gia dụng và phong cách sống có thể trở thành nhóm nội dung phù hợp với hình ảnh mà cô đang xây dựng.

Sau biến cố gia đình vào năm 2025, Phương Oanh có khoảng thời gian dài hạn chế xuất hiện trước công chúng và gần như ngừng cập nhật trên các tài khoản cá nhân. Đến tháng 3/2026, cô gây chú ý khi đăng tải trở lại một video nấu ăn sau nhiều tháng im ắng. Sự xuất hiện của nữ diễn viên nhanh chóng nhận được sự quan tâm, trong đó có những bình luận hỏi thăm và mong muốn cô sớm trở lại với các dự án phim truyền hình.

Diễn viên Phương Oanh đang tận hưởng cuộc sống bình dị hạnh phúc cùng hai con nhỏ.

Trước đó, Phương Oanh từng ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình như Quỳnh Búp Bê, Hương Vị Tình Thân và Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Những vai diễn này góp phần tạo nên độ nhận diện của nữ diễn viên, đồng thời giúp cô có sẵn một lượng khán giả quan tâm đến cuộc sống ngoài màn ảnh.

Trong bối cảnh Phương Oanh chưa thường xuyên trở lại với phim ảnh, lượng người theo dõi và khả năng tạo tương tác trên mạng xã hội có thể xem là một tài sản đáng kể. Đây không chỉ là kênh giúp nữ diễn viên duy trì kết nối với công chúng mà còn mở ra cơ hội phát triển công việc sáng tạo nội dung, hợp tác thương mại và tạo thu nhập từ các nền tảng số.

Dẫu vậy, lượng người theo dõi hay lượt xem không đồng nghĩa với một khoản thu nhập cố định. Giá trị thương mại thực tế còn phụ thuộc vào mức độ tương tác, tần suất đăng tải, hình thức hợp tác và hiệu quả của từng nội dung. Việc duy trì sức hút lâu dài cũng đòi hỏi người sáng tạo liên tục làm mới cách thể hiện, đồng thời giữ được sự tin tưởng của khán giả.

Với Phương Oanh, những video nấu ăn và khoảnh khắc đời thường đang cho thấy một hướng hoạt động khác bên cạnh diễn xuất. Trong thời đại mạng xã hội trở thành kênh truyền thông quan trọng, khả năng duy trì cộng đồng người theo dõi có thể giúp một nghệ sĩ giữ hình ảnh trước công chúng, ngay cả khi tạm thời không xuất hiện trên màn ảnh.