Tài sản phình to áp sát 100 nghìn tỷ đồng, EVF cấp tập gọi vốn gia cố bộ đệm

Việc bổ sung 850 tỷ đồng vốn điều lệ sẽ giúp EVF gia cố bộ đệm tài chính, tạo dư địa mở rộng hoạt động tín dụng trong bối cảnh quy mô tài sản đang tiến sát mốc 100.000 tỷ đồng

Theo phương án vừa được công bố, EVF dự kiến chào bán 85 triệu cổ phiếu trong một đợt phát hành riêng lẻ. Tương ứng với mệnh giá, tổng giá trị đợt huy động này lên tới 850 tỷ đồng. Kế hoạch này dự kiến được triển khai trong năm 2026 và sẽ hoàn thành chậm nhất vào quý I/2027. Nếu thương vụ diễn ra suôn sẻ, số lượng cổ phiếu lưu hành của công ty sẽ tăng từ gần 760,6 triệu lên gần 845,6 triệu đơn vị, qua đó nâng vốn điều lệ từ mức gần 7.606 tỷ đồng lên 8.456 tỷ đồng.

Toàn bộ 100% nguồn vốn thu được từ đợt phát hành này dự kiến sẽ được phân bổ trực tiếp cho hoạt động cấp tín dụng khách hàng trong giai đoạn năm 2026 và 2027. Theo lý giải của EVF, việc bổ sung nguồn lực này không chỉ giúp công ty mở rộng hoạt động cấp tín dụng trong phạm vi cho phép, mà còn tăng cường khả năng tham gia vào các khoản tài trợ, đồng tài trợ quy mô lớn. Quan trọng hơn, dòng vốn tăng thêm dự kiến góp phần nâng vốn tự có, tạo ra dư địa cho tăng trưởng tài sản rủi ro, đồng thời duy trì tỷ lệ an toàn vốn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Ngân hàng Nhà nước. Đây được xem là bản lề cho kế hoạch tăng trưởng tổng tài sản và lợi nhuận trong giai đoạn 2026-028 của doanh nghiệp.

Sự cấp thiết của bài toán tăng vốn lộ rõ khi nhìn vào tốc độ phình to của bảng cân đối kế toán. Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của EVF đã tiến sát mốc 100.000 tỷ đồng, cụ thể đạt 91.756 tỷ đồng. Con số này ghi nhận mức tăng gần 8.700 tỷ đồng, tương đương 10,5% so với hồi cuối năm 2025. Động lực chính đến từ dư nợ cho vay khách hàng trước dự phòng với hơn 67.200 tỷ đồng, tăng 8,8% sau nửa năm. Sau khi trích lập dự phòng rủi ro khoảng 810,5 tỷ đồng, giá trị cho vay khách hàng ròng còn hơn 66.390 tỷ đồng. Xét theo kỳ hạn, dư nợ ngắn hạn và trung hạn đều tăng, lần lượt đạt 28.262 tỷ đồng và 28.347 tỷ đồng. Dù dư nợ dài hạn giảm nhẹ xuống 10.591 tỷ đồng, các khoản cho vay trung và dài hạn vẫn chiếm áp đảo với tỷ trọng khoảng 58%.

Bên cạnh tín dụng, danh mục chứng khoán kinh doanh sau dự phòng của EVF cũng tăng mạnh khoảng 40%, lên mức 8.456 tỷ đồng. Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác tăng tương ứng khoảng 29%, đạt 8.261 tỷ đồng.

Việc mở rộng tài sản ồ ạt kéo theo sự dịch chuyển lớn trong cơ cấu nguồn vốn. Tổng nợ phải trả của EVF tính đến cuối tháng 6/2026 đạt 81.342 tỷ đồng, tăng gần 8.160 tỷ đồng. Đáng chú ý, tiền gửi khách hàng sụt giảm 40,7% xuống còn 8.629 tỷ đồng. Để bù đắp, công ty đẩy mạnh vay mượn từ các tổ chức tín dụng khác với mức tăng hơn 110%, đạt 22.078 tỷ đồng. Tính chung tổng tiền gửi và tiền vay từ các tổ chức tín dụng đạt hơn 28.100 tỷ đồng, tăng 65,7% so với đầu năm. Giá trị giấy tờ có giá phát hành cũng tăng gần 2.000 tỷ đồng lên 32.833 tỷ đồng.

Dù quy mô phình to, nhưng vốn chủ sở hữu của EVF lại tăng khá chậm. Tính đến cuối quý II/2026, vốn chủ sở hữu đạt 10.415 tỷ đồng, chỉ tăng 5,4% so với đầu năm. Cơ cấu vốn này bao gồm gần 7.606 tỷ đồng vốn điều lệ, 350,56 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và khoảng 1.677 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối. Tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu (5,4%) không theo kịp tốc độ tăng tổng tài sản (10,5%) chính là sức ép trực tiếp buộc EVF phải nhanh chóng triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Về chất lượng tài sản, cơ cấu nợ của EVF đang có sự phân hóa mạnh. Dấu hiệu tích cực là nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) và nợ nghi ngờ (nhóm 4) đều giảm, lần lượt lùi về 198,6 tỷ đồng và 120,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) lại tăng vọt gấp 2,4 lần lên 342,9 tỷ đồng. Nợ cần chú ý (nhóm 2) cũng tăng 51% lên 710,1 tỷ đồng. Sự phình to của nhóm 3 đẩy tổng nợ xấu của EVF lên mức 662,3 tỷ đồng, kéo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ nhích từ 0,93% hồi cuối năm trước lên khoảng 0,99%.

Bất chấp những biến động về cơ cấu vốn và nợ xấu, bức tranh kinh doanh của EVF vẫn giữ được gam màu sáng. Thu nhập lãi thuần trong nửa đầu năm 2026 đạt 1.103 tỷ đồng, tăng 35,8%. Tổng thu nhập hoạt động đạt 1.115 tỷ đồng, tăng 10,7%. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng đạt 978,5 tỷ đồng. Nhờ trích lập dự phòng giảm nhẹ xuống mức 279 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế của EVF đạt 699 tỷ đồng, tăng 16,9%. Khép lại 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 556 tỷ đồng, tăng 15,3%, mang về mức EPS lũy kế 717 đồng/cổ phiếu. Riêng trong quý II/2026, lợi nhuận trước thuế và sau thuế tăng lần lượt 26% và gần 20% so với cùng kỳ.