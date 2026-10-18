Tài sản nhân dân tệ thu hút nhà đầu tư toàn cầu giữa biến động tiền tệ

Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Pan Gongsheng. Ảnh: Reuters

Các kênh đầu tư phương Tây liên tục chao đảo dưới áp lực lạm phát và lãi suất kéo dài, buộc dòng tiền quốc tế phải ráo riết tìm kiếm những bến đỗ an toàn mới. Tuyên bố mới đây từ Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC - People's Bank of China) Pan Gongsheng về khả năng đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa danh mục của tài sản định giá bằng đồng nhân dân tệ (CNY - Chinese Yuan) đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ các định chế tài chính lớn.

Thống đốc PBoC Pan Gongsheng khẳng định tại Diễn đàn Lujiazui rằng cơ quan quản lý sẽ tiếp tục mở rộng quy mô kết nối thị trường tài chính nội địa với quốc tế, hãng tin Reuters cho biết.

Dữ liệu từ Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu (SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) cho thấy đồng NDT đã vươn lên vị trí thứ 4 trong số các đồng tiền thanh toán quốc tế phổ biến nhất thế giới, chiếm tỷ trọng khoảng 4,5% tổng lượng giao dịch toàn cầu.

Xu hướng gia tăng nắm giữ cổ phiếu, trái phiếu chính phủ Trung Quốc phản ánh nỗ lực tái cân bằng tài sản của các quỹ đầu tư trước rủi ro địa chính trị và biến động tỷ giá đồng USD. Việc PBoC cam kết hỗ trợ Trung tâm Tài chính Quốc tế Thượng Hải thúc đẩy các sản phẩm phái sinh và công cụ phòng ngừa rủi ro bằng NDT mở ra dư địa thu hút dòng vốn FII (Foreign Institutional Investor) quy mô lớn trong ngắn và trung hạn.

Dù vậy, giới phân tích nhận định tiến trình quốc tế hóa đồng NDT vẫn đối mặt với rào cản không nhỏ từ các chính sách kiểm soát dòng vốn xuyên biên giới của Bắc Kinh. Giám đốc Nghiên cứu Châu Á - Thái Bình Dương tại Natixis, bà Alicia Garcia-Herrero, chỉ ra rằng nhà đầu tư nước ngoài vẫn e ngại tính thanh khoản và tính minh bạch pháp lý khi muốn rút vốn nhanh chóng khỏi thị trường nội địa Trung Quốc.

Sự trỗi dậy của tài sản định giá bằng NDT mang lại tác động trực tiếp tới các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong bối cảnh Trung Quốc duy trì vị thế đối tác thương mại lớn nhất. Việc sử dụng đồng NDT trong thanh toán song phương giúp doanh nghiệp giảm bớt sự phụ thuộc vào đồng USD, từ đó tối ưu hóa chi phí chuyển đổi ngoại tệ và hạ thấp rủi ro tỷ giá chéo giữa VND và CNY.