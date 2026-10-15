Tài sản lớn của Steven Nguyễn ở tuổi 35

Steven Nguyễn đang có bước tiến đáng chú ý trong sự nghiệp khi Trại Buôn Người đạt doanh thu 426 tỷ đồng, nối tiếp thành công của Mưa Đỏ với hơn 700 tỷ đồng. Hai bộ phim liên tiếp đạt doanh thu lớn giúp nam diễn viên được chú ý rộng rãi hơn, đồng thời mở ra cơ hội góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh thuộc những thể loại khác nhau. Ở tuổi 35, anh đứng trước giai đoạn quan trọng để củng cố vị trí trong điện ảnh Việt.

Trong Trại Buôn Người, Steven Nguyễn đảm nhận vai Ny, người tìm kiếm em gái Út Đẹt giữa những đường dây lừa đảo việc làm và buôn người. Nhân vật phải đối mặt với nhiều tình huống nguy hiểm, đòi hỏi sự kết hợp giữa hành động và diễn biến tâm lý. Với doanh thu 426 tỷ đồng, bộ phim tiếp tục bổ sung một dấu mốc thương mại đáng kể vào sự nghiệp của nam diễn viên.

Steven Nguyễn sở hữu loạt phim trăm tỷ, tạo bước ngoặt đáng chú ý ở tuổi 35.

Trước đó, vai Quang trong Mưa Đỏ đã giúp Steven Nguyễn đến gần hơn với đông đảo khán giả. Nhân vật phản diện có những lớp tâm lý phức tạp, tạo cơ hội để anh thể hiện nhiều khía cạnh diễn xuất thay vì chỉ dựa vào ngoại hình và khả năng hành động. Bộ phim đạt doanh thu hơn 700 tỷ đồng, trở thành dấu mốc quan trọng trong hành trình chuyển từ gương mặt quen thuộc của phim chiếu mạng sang diễn viên được chú ý trên màn ảnh rộng.

Điểm đáng chú ý là Steven Nguyễn không chỉ xuất hiện trong những tác phẩm có thành tích phòng vé nổi bật mà còn có cơ hội thử sức với các dạng nhân vật khác nhau. Nếu Quang trong Mưa Đỏ mang màu sắc phản diện, Ny trong Trại Buôn Người lại được dẫn dắt bởi hành trình tìm kiếm người thân. Sự khác biệt giữa hai vai diễn tạo điều kiện để nam diễn viên mở rộng hình ảnh trong mắt khán giả.

Steven Nguyễn đang gây sốt với vai diễn trong Trại Buôn Người.

Tuy nhiên, doanh thu của một bộ phim là kết quả chung của toàn bộ ê-kíp, không thể quy hoàn toàn cho sức hút của một cá nhân. Thử thách đối với Steven Nguyễn trong giai đoạn tiếp theo là tiếp tục chứng minh năng lực diễn xuất qua những vai diễn có chiều sâu, tránh bị đóng khung trong hình tượng nam diễn viên chuyên trị các cảnh hành động.

Trước mắt, Steven Nguyễn sẽ xuất hiện trong Chị Chị Em Em 3, dự kiến ra rạp ngày 30/10/2026. Trong phim, anh đảm nhận vai Văn Cường, nhân vật có mối liên hệ với Thị Mầu do Kỳ Duyên thủ vai. Đây là cơ hội để nam diễn viên tiếp tục tiếp cận một câu chuyện mang màu sắc khác với hai tác phẩm vừa tạo dấu ấn phòng vé.

Một dự án khác có sự góp mặt của Steven Nguyễn là Người Mẹ Xấu, dự kiến ra mắt vào cuối năm 2026. Anh vào vai Lạc, con trai của nhân vật bà Hồng do Hồng Đào đảm nhận. Nhân vật được xây dựng theo hướng người con hiếu thảo, tìm cách bảo vệ mẹ và giúp bà thoát khỏi cuộc sống trộm cắp, cờ bạc. Vai diễn kết hợp yếu tố hành động với tình cảm gia đình, tạo thêm cơ hội để Steven Nguyễn thể hiện một sắc thái nhân vật khác.

Loạt dự án sắp tới của Steven Nguyễn khiến khán giả không khỏi mong chờ.

Sang năm 2027, nam diễn viên dự kiến tham gia Hoàng Hậu Cuối Cùng của bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân - Namcito, trong vai ký giả Hồ Đắc. Tác phẩm lấy cảm hứng từ cuộc đời Nam Phương Hoàng hậu, đưa anh đến với bối cảnh lịch sử khác biệt so với những dự án hành động quen thuộc.

Bên cạnh đó, Đặc Công Rừng Sác cũng là dự án đáng chú ý trong danh sách phim sắp tới của Steven Nguyễn. Phim do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn, có sự tham gia của Đỗ Nhật Hoàng và Đình Khang, những diễn viên từng góp mặt trong Mưa Đỏ. Tác phẩm khai thác câu chuyện về lực lượng Đặc công Rừng Sác trong kháng chiến, tiếp tục đưa Steven Nguyễn đến với dòng phim chiến tranh, lịch sử.

Ở tuổi 35, thành công của Mưa Đỏ và Trại Buôn Người là nền tảng đáng kể, nhưng chặng đường phía trước vẫn phụ thuộc vào khả năng lựa chọn kịch bản và tạo dấu ấn qua từng vai diễn. Loạt dự án sắp ra mắt sẽ là cơ hội để Steven Nguyễn chứng minh sức hút của mình không chỉ đến từ những bộ phim ăn khách, mà còn từ sự đa dạng trong diễn xuất.