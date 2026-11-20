NHNN đề xuất nâng ngưỡng tổng tài sản để phân loại ngân hàng quy mô lớn từ mức 300.000 tỷ hiện hành lên 500.000 tỷ vào năm 2027. Ảnh: Nam Khánh.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2025/TT-NHNN ngày 31/7/2025 quy định về xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất điều chỉnh tiêu chí phân loại ngân hàng thương mại theo quy mô tổng tài sản.

Theo quy định hiện hành, ngân hàng thương mại được xếp vào nhóm quy mô lớn nếu có tổng giá trị tài sản bình quân theo quý trong năm xếp hạng trên 300.000 tỷ đồng. Các ngân hàng có quy mô tổng tài sản bình quân bằng hoặc thấp hơn mức này thuộc nhóm quy mô nhỏ.

Tại dự thảo mới, NHNN đề xuất giữ nguyên ngưỡng 300.000 tỷ đồng trong năm xếp hạng 2026, sau đó nâng lên 500.000 tỷ đồng kể từ năm 2027.

Quy mô tài sản được xác định dựa trên tổng tài sản riêng lẻ của ngân hàng mẹ, tính bình quân theo quý trong năm xếp hạng. Theo cơ quan soạn thảo, việc điều chỉnh nhằm phù hợp hơn với tốc độ tăng trưởng tổng tài sản bình quân của các ngân hàng thương mại trong thời gian qua.

Khảo sát của Tri Thức - Znews với 29 báo cáo tài chính riêng lẻ quý I-II-III/2026 của 29 ngân hàng niêm yết trên sàn chứng khoán, cho thấy hiện có 14 ngân hàng mẹ đã sở hữu tổng tài sản bình quân 9 tháng đầu năm vượt 500.000 tỷ đồng, tương đương khoảng một nửa số ngân hàng trong danh sách khảo sát.

Đáng chú ý, có 9 ngân hàng đã vượt mốc 1 triệu tỷ đồng tổng tài sản. Nhóm ngân hàng quốc doanh gồm BIDV, VietinBank và Vietcombank tiếp tục dẫn đầu về quy mô. Ở khối ngân hàng tư nhân, MB là nhà băng có tổng tài sản lớn nhất. Tiếp theo là VPBank, HDBank, Techcombank, ACB.

Một số ngân hàng còn lại có quy mô tổng tài sản vượt 500.000 tỷ đồng gồm SHB, Sacombank, LPBank, VIB và TPBank.

Như vậy, nếu đề xuất nâng ngưỡng phân loại lên 500.000 tỷ đồng được thông qua và áp dụng từ năm xếp hạng 2027, nhóm ngân hàng thương mại quy mô lớn sẽ có tiêu chí phân loại cao hơn đáng kể so với hiện nay. Việc điều chỉnh ngưỡng này cũng phản ánh sự gia tăng quy mô tài sản của hệ thống ngân hàng sau nhiều năm mở rộng hoạt động.