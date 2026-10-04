Tài sản khủng của Ha Seok Jin

Ha Seok Jin là nam diễn viên quen mặt với khán giả Hàn Quốc qua nhiều bộ phim truyền hình. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, cuộc sống và khối tài sản của anh cũng nhận được sự quan tâm, đặc biệt là căn hộ tại khu Cheongdam-dong, Gangnam, Seoul mà nam diễn viên đã sinh sống hơn 10 năm.

Mới đây, một kênh YouTube đăng tải video giới thiệu về bất động sản của Ha Seok Jin. Video hé lộ quá trình nam diễn viên chuyển đến khu căn hộ này cũng như hành trình mua căn hộ có giá trị hàng chục tỷ won.

Ha Seok Jin được cho là sở hữu khối tài sản khủng. (Ảnh Sports Chosun)

Theo nội dung được chia sẻ, Ha Seok Jin lần đầu chuyển đến khu căn hộ tại Cheongdam-dong vào năm 2013. Thời điểm này cách khoảng một năm sau khi cha của anh đột ngột qua đời. Nam diễn viên bắt đầu cuộc sống tự lập bằng việc thuê một căn hộ có diện tích sử dụng khoảng 71 m2, gồm hai phòng ngủ và một phòng tắm.

So với căn hộ hiện tại, nơi ở đầu tiên của Ha Seok Jin có diện tích khiêm tốn hơn và tầm nhìn ra sông Hàn cũng bị hạn chế. Tuy nhiên, khu căn hộ vẫn có nhiều ưu điểm phù hợp với lối sống của nam diễn viên. Đặc biệt, Ha Seok Jin vốn yêu thích thể thao nên các tiện ích dành riêng cho cư dân trong khu nhà được cho là một trong những yếu tố khiến anh gắn bó lâu dài với nơi này.

Sau một thời gian sinh sống, Ha Seok Jin tiếp tục tìm hiểu những căn hộ khác trong cùng khu phức hợp. Cuối cùng, anh được cho là đã quyết định mua một căn hộ nằm ở tầng cao nhất, có diện tích sử dụng khoảng 119 m2.

Theo video, Ha Seok Jin mua căn hộ này với giá khoảng 2,3 tỷ won. Nam diễn viên được cho là đã sử dụng thêm một phần khoản vay để hoàn tất giao dịch. So với căn hộ 71 m2 từng thuê trước đó, không gian mới có diện tích lớn hơn đáng kể, đồng thời sở hữu tầm nhìn thoáng và được giới thiệu là có view sông Hàn.

Đáng chú ý, giá trị căn hộ này đã có sự thay đổi lớn theo thời gian. Giao dịch gần đây được video đề cập ở mức khoảng 5,6 tỷ won. Nếu chỉ đơn giản so sánh với mức giá mua ban đầu 2,3 tỷ won, giá trị căn hộ hiện cao hơn khoảng 3,3 tỷ won, tương đương hàng chục tỷ đồng Việt Nam.

Thông tin về căn hộ nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Không ít người bất ngờ trước mức tăng giá của bất động sản tại khu vực Cheongdam-dong, một trong những khu vực đắt đỏ của Seoul. Căn hộ cũng cho thấy Ha Seok Jin đã có sự thay đổi đáng kể về không gian sống sau hơn một thập kỷ gắn bó với cùng một khu dân cư.

Ha Seok Jin là nam diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Hàn Quốc.

Ha Seok Jin sinh năm 1982, là nam diễn viên Hàn Quốc hoạt động từ năm 2005 và được biết đến với hình tượng điển trai, trí thức. Anh từng góp mặt trong nhiều bộ phim như The Legendary Witch, Drinking Solo, 1% of Something, Radiant Office, Your House Helper, When I Was the Most Beautiful và Blind. Đặc biệt, anh từng gây chú ý khi xuất hiện trong Crash Landing on You (tựa Việt: Hạ Cánh Nơi Anh).