Tài sản giới siêu giàu Nga 'bốc hơi' hàng chục tỷ USD

Tỷ phú sáng lập Telegram Pavel Durov phát biểu tại một hội nghị ở Barcelona, Tây Ban Nha. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN

Hãng TASS (Nga) cho biết chỉ số này được tính toán dựa trên nhiều yếu tố, trong đó có giá cổ phiếu của các doanh nghiệp.

Theo đó, tỷ phú Mikhail Prokhorov là người chịu thiệt hại nặng nề nhất trong kỳ báo cáo, với khối tài sản giảm 6,22 tỷ USD xuống mức 10,4 tỷ USD.

Chủ tịch công ty khai thác khoáng sản và kim loại lớn nhất của Nga Norilsk Nickel -ông Vladimir Potanin bị bốc hơi tới 4,28 tỷ USD, đưa tổng tài sản xuống mức 22,1 tỷ USD.

Tài sản của ông Alisher Usmanov vốn là cổ đông Metalloinvest - nhà sản xuất quặng sắt lớn nhất Nga - giảm 2,69 tỷ USD xuống còn 16,6 tỷ USD.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty thép NLMK - ông Vladimir Lisin, mất 2,62 tỷ USD, còn lại 21,1 tỷ USD.

Tài sản của đồng sáng lập Telegram - ông Pavel Durov giảm 2,56 tỷ USD, đưa tổng tài sản của tỷ phú này xuống mức 11,8 tỷ USD.

Đáng chú ý, trong cùng thời kỳ, nhiều tỷ phú Nga đã tăng đáng kể số tài sản cá nhân. Ông Alexey Mordashov, nhà sáng lập tập đoàn thép và khai mỏ Severstal, đã kiếm được 1,51 tỷ USD kể từ đầu năm nay, nâng tổng tài sản của mình lên mức 27,8 tỷ USD.

Tài sản của ông Iskandar Makhmudov – nhà sáng lập công ty khai thác và luyện kim Ural - tăng 151 triệu USD, đạt mức 8,03 tỷ USD. Trong khi đó, hai tỷ phú Dmitry Rybolovlev và Mikhail Fridman lần lượt kiếm thêm được 131 triệu USD và 119 triệu USD, đưa tổng tài sản của họ lên mức tương ứng là 9,9 tỷ USD và 10,2 tỷ USD.

Chỉ số Tỷ phú Bloomberg xuất hiện kể từ tháng 3/2012, cung cấp thông tin về tài sản của 500 người giàu nhất hành tinh.