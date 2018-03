Tài sản đổ dốc không dừng, Năm Bảy Bảy phủ nhận chủ Carina

Trong một thông báo, Năm Bảy Bảy cho rằng đơn vị này không phải là chủ đầu tư dự án Carina Plaza, nơi xảy ra hỏa hoạn làm chết 14 người và hàng chục người bị thương.

Chủ chung cư Carina cháy chết 13 người: Xây cả loạt dự án mới

Theo thông tin công bố, CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy khẳng định đơn vị này chỉ sở hữu vốn góp vào Công ty Hùng Thanh. Công ty Hùng Thanh có pháp nhân độc lập và là chủ đầu tư duy nhất của dự án chung cư Carina theo Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 59/QĐ-SXD-PTN ngày 25/5/2009.

Công ty Hùng Thanh đã chào thầu và chọn CTCP dịch vụ địa ốc Sài Gòn để ký vận hành tòa nhà vào ngày 15/12/2016. Công ty Hùng Thanh là công ty TNHH với vốn điều lệ 41,2 tỷ đồng. Để xử lý khắc phục sự cố vừa qua thì Hùng Thanh có khả năng dẫn đến phá sản.

Cũng theo thông báo này, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của các bên liên quan trong sự cố trên sẽ được các cơ quan bảo vệ pháp luật phán xử và phân định, Ban giám đốc công ty sẽ tiếp tục trình hội đồng quản trị để hỗ trợ cho Công ty Hùng Thanh hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ (nếu có).

Thực tế, NBB đang giữ tới 95% vốn ở Hùng Thanh. Theo công bố trên trang web của NBB, Hùng Thanh là công ty thành viên. Hiện trên website chính thức của Công ty Năm Bảy Bảy vẫn giới thiệu Carina Plaza là một trong các dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư 577, được xây dựng trên diện tích hơn 19.318 m2 tại phường 16, quận 8, TP.HCM.

NBB thông tin mình không là chủ đầu tư Carina thực chất nhằm trấn an cổ đông bởi giá cổ phiếu của công ty này liên tục lao dốc ngay sau vụ cháy làm chết 14 người. Ngày 23/3 (thứ 6), đúng hôm xảy ra vụ cháy, cổ phiếu NBB giảm sàn từ mức giá 25.500 đồng/CP về 23.750 đồng/CP và giảm sàn tiếp xuống 22.100 đồng/CP vào ngày 26/3 (Thứ 2).

Hàng loạt cổ đông lớn, trong đó có CII của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM, cũng thiệt hại lớn sau khi vụ việc xảy ra. Nhiều nhà đầu tư lo ngại, cổ phiếu NBB có thể còn giảm giá tiếp do thiệt hại là rất lớn, nhất là về uy tín.

NBB là doanh nghiệp bất động sản có quy mô lớn, được thành lập năm 2005 với vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng và bất động sản được chọn là ngành mũi nhọn. Năm 2017, công ty đạt doanh số 1.058 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 73,4 tỷ đồng.

Hiện công ty này đang đầu tư loạt dự án bất động sản trải dọc cả nước như khu căn hộ cao tầng Garden 2, Garden 3, khu căn hộ cao tầng City Gate, Diamond Riverside, Khu phức hợp Tân Kiên - Bình Chánh, dự án biệt thự đồi Thủy sản - Quảng Ninh, dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, Dự án khu dân cư phường 2 (TP.HCM), dự án khu sinh thái đồn điền Hạ Long, dự án đảo Hồng Ngọc - Quảng Ngãi,... Tổng mức đầu tư của các dự án dở dang này lên tới 3.247 tỷ đồng.

Ngoài CII, một số cổ đông lớn khác của NBB là Kallang Ltd với gần 12%, Deutsche Assest Management (asia) Ltd, Beira Ltd và quỹ Vietnam Equity Holding với khoảng 8% vốn điều lệ NBB.

D.Anh