'Tài sản' đáng nể của Phương Mỹ Chi ở tuổi 23

Phương Mỹ Chi là nữ ca sĩ trưởng thành từ dòng nhạc dân ca, được khán giả biết đến rộng rãi từ khi còn nhỏ. Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, cô đang từng bước khẳng định hình ảnh một nghệ sĩ trẻ đa năng và chủ động với con đường riêng.

Mới đây, Phương Mỹ Chi hài hước chia sẻ theo một trend đang được nhiều người quan tâm trên mạng xã hội: "Mọi người thường hay gọi mình là 'cô bé dân ca' và đó là điều ít thú vị nhất về mình". Kèm theo dòng trạng thái, nữ ca sĩ 23 tuổi liệt kê hàng loạt thành tích cô đạt được trong hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, khiến nhiều khán giả chú ý.

Phương Mỹ Chi sở hữu loạt thành tích đáng nể sau 13 năm ca hát.

Thành tích mà Phương Mỹ Chi liệt kê: "Mình vừa làm ca sĩ vừa làm sinh viên truyền thông", "Mình có 13 năm tuổi nghề dù năm nay mình mới 23 tuổi", "2025 thi song song 2 cuộc thi và đều đạt thứ hạng cao", "Là chủ tịch của công ty giải trí từ năm 21 tuổi", "Mình đã phát hành 4 album phòng thu", "Mình đã tổ chức 3 show diễn cá nhân và đang chuẩn bị 1 show diễn vào ngày 3/10". "Mình cũng có bài hát đạt 100 triệu lượt xem", "Trong vòng 13 năm, mình đã có 2 lần diễn tại đại lễ và hơn 40 giải thưởng, danh hiệu lớn nhỏ"...

Phương Mỹ Chi có 13 năm ca hát trong khi cô hiện 23 tuổi.

Phương Mỹ Chi tự hào nhìn lại hành trình 13 năm ca hát của mình.

Nữ ca sĩ tổ chức 3 show diễn và sắp tới là thêm 1 show diễn, được khán giả ủng hộ.

Những con số được Phương Mỹ Chi liệt kê được khán giả ví như "tài sản" mà nữ ca sĩ nỗ lực tích góp trong suốt hành trình nghệ thuật. Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước thảnh tích mà Phương Mỹ Chi đạt được khi 23 tuổi. Không ít người dành lời khen cho sự chăm chỉ, năng lượng và tinh thần làm việc của nữ ca sĩ. Diễn viên Puka cũng để lại bình luận: "Mình giỏi quá mình ơi. Tôi mê mình lắm nha mình".

Ở tuổi 23, Phương Mỹ Chi đang có cuộc sống gắn liền với âm nhạc, học tập và các dự án cá nhân. Sau 13 năm bước vào showbiz, nữ ca sĩ không còn chỉ xuất hiện với hình ảnh một giọng ca nhí chuyên hát dân ca mà ngày càng thử sức ở nhiều lĩnh vực.

Trong âm nhạc, Phương Mỹ Chi theo đuổi hướng đi riêng, đồng thời đầu tư cho các sản phẩm và sân khấu cá nhân. Việc phát hành nhiều album, tổ chức concert và sở hữu ca khúc đạt thành tích lớn trên nền tảng trực tuyến cho thấy nữ ca sĩ chú trọng xây dựng sự nghiệp lâu dài thay vì chỉ dựa vào danh tiếng từ những năm đầu.

Bên cạnh nghệ thuật, Phương Mỹ Chi vẫn duy trì việc học và theo đuổi lĩnh vực truyền thông. Đây cũng là một trong những chi tiết được cô chủ động nhắc đến khi nói về bản thân. Việc vừa học vừa làm giúp hình ảnh của nữ ca sĩ 23 tuổi có thêm một khía cạnh khác bên cạnh sân khấu.

Phương Mỹ Chi cũng sớm tham gia vào hoạt động quản lý khi trở thành chủ tịch công ty giải trí từ năm 21 tuổi. Những trải nghiệm này giúp cô có thêm vai trò trong quá trình định hướng các dự án của chính mình.

Phương Mỹ Chi là một trong những nữ ca sĩ trẻ được nhiều khán giả yêu thích.

Hiện tại, nữ ca sĩ tiếp tục chuẩn bị cho show diễn dự kiến diễn ra ngày 3/10. Với những kế hoạch mới, Phương Mỹ Chi đang từng bước mở rộng hành trình nghệ thuật và tạo thêm những dấu mốc mới cho "tài sản" sự nghiệp mà cô đã tích lũy từ năm 10 tuổi.