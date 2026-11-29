Cổ phiếu Tesla và SpaceX đồng loạt tăng giá giúp tài sản Elon Musk tăng 92,1% sau một năm

Dữ liệu từ Chỉ số Tỷ phú Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index) cho thấy khối tài sản ròng của tỷ phú Elon Musk đã tăng thêm 39,7 tỷ USD trong vòng một ngày, tương đương mức tăng 4,8%, nâng tổng tài sản lên 859 tỷ USD. Đây là mức tăng tài sản tính theo giá trị tuyệt đối trong một phiên lớn nhất của ông kể từ ngày 23/11/2026.

Động lực chính tạo nên mức tăng tài sản này đến từ diễn biến tích cực trên thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch rút ngắn ngày thứ sáu 27/11/2026 sau kỳ nghỉ lễ Tạ ơn. Chốt phiên, cổ phiếu của hãng xe điện Tesla (mã chứng khoán: TSLA, sàn Nasdaq) tăng 19,86 USD, tương đương 5,22%, lên mức 400 USD mỗi cổ phiếu. Cùng phiên giao dịch, cổ phiếu của công ty công nghệ hàng không vũ trụ SpaceX (mã chứng khoán: SPCX, sàn Nasdaq) tăng 6,15 USD, tương ứng 4,83%, đóng cửa tại mức 133,59 USD mỗi cổ phiếu.

Xét về cơ cấu tài sản, lượng cổ phần tại SpaceX hiện giữ vai trò trụ cột lớn nhất trong danh mục của vị tỷ phú người Mỹ. Thống kê của Bloomberg ghi nhận giá trị cổ phần của ông Musk tại doanh nghiệp hàng không vũ trụ này đạt 636,7 tỷ USD, cao hơn đáng kể so với khoản nắm giữ trị giá 165,3 tỷ USD tại Tesla. Bên cạnh hai doanh nghiệp niêm yết chủ chốt, danh mục đầu tư tư nhân của ông Musk còn bao gồm công ty hạ tầng The Boring Company với mức định giá 13,1 tỷ USD và công ty công nghệ thần kinh Neuralink được định giá 3,42 tỷ USD.

Tính trong vòng một năm qua, tài sản ròng của ông Elon Musk ghi nhận tốc độ mở rộng rất nhanh. Dữ liệu từ Bloomberg chỉ ra khối tài sản của ông đã tăng thêm 412 tỷ USD, tương đương mức tăng trưởng 92,1% so với mốc 447,2 tỷ USD ghi nhận vào ngày 27/11/2025.

Trước cột mốc hiện tại, tỷ phú Elon Musk từng lập kỷ lục vào ngày 12/6/2026 khi trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản ròng vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD, ngay sau thời điểm SpaceX bắt đầu giao dịch với mức định giá 1.800 tỷ USD. Dù giá trị tài sản có nhịp điều chỉnh về mức 957 tỷ USD vào cuối tháng 6 theo biến động thị trường, ông Musk đã lấy lại mốc 1.000 tỷ USD vào tháng 10 trước khi lùi về vùng 859 tỷ USD hiện nay.

Bloomberg áp dụng phương pháp định giá thận trọng khi loại trừ hàng trăm tỷ USD cổ phiếu hạn chế

Theo giải thích về phương pháp tính toán, mức tài sản ròng 859 tỷ USD do Bloomberg công bố được xác lập trên cơ sở thận trọng. Tổ chức này đã chủ động loại trừ nhiều khoản thưởng cổ phiếu quy mô lớn chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện chuyển nhượng để phản ánh sát giá trị thực tế.

Trường hợp đáng chú ý nhất là gói thù lao năm 2018 gồm 286 triệu cổ phiếu Tesla. Dù ông Elon Musk đã thực hiện quyền chọn mua lượng cổ phiếu này vào tháng 6/2026, Bloomberg vẫn tiến hành khấu trừ khỏi bảng thống kê tài sản, làm giảm giá trị ghi nhận tới 111 tỷ USD, do các ràng buộc yêu cầu ông phải cam kết làm việc liên tục tại hãng xe điện đến tháng 1/2028.

Bên cạnh gói thưởng tại Tesla, khoảng 1,3 tỷ cổ phiếu SpaceX thuộc diện bị hạn chế chuyển nhượng cũng được tách riêng khỏi phần tài sản tính toán. Đồng thời, khoản nợ cá nhân trị giá 3,5 tỷ USD được bảo đảm bằng cổ phiếu Tesla của vị tỷ phú này cũng được Bloomberg khấu trừ trực tiếp vào giá trị tài sản ròng.

Do phần lớn tài sản của ông Elon Musk tập trung tại hai doanh nghiệp niêm yết quy mô lớn trên sàn Nasdaq, biến động giá trị tài sản ròng hằng ngày của ông tiếp tục gắn chặt với diễn biến thị giá cổ phiếu và kỳ vọng của giới đầu tư vào hệ sinh thái xe điện, trí tuệ nhân tạo và công nghệ không gian.