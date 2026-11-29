Tỷ phú người Mỹ Elon Musk.

Hôm 27/11, cổ phiếu SpaceX trên sàn giao dịch Nasdaq tăng 4,83% lên 133,59 USD, trong khi cổ phiếu Tesla đóng cửa tăng 5,22% lên 400 USD.

Trong ngày 27/11, giá trị tài sản ròng của tỷ phú Musk đã tăng 4,8% lên 859 tỷ USD, đưa ông trở thành doanh nhân hàng đầu trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg.

Vào ngày 12/6, doanh nhân Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới có giá trị tài sản ròng vượt quá 1 nghìn tỷ USD sau khi cổ phiếu của SpaceX, công ty do ông thành lập, bắt đầu giao dịch.

Đến ngày 24/6, tài sản của doanh nhân Musk giảm xuống còn 957 tỷ USD.

Tính đến thời điểm đó, ông Musk đã giữ vị thế tỷ phú nghìn tỷ USD trong gần hai tuần.

Vào tháng 10, giá trị tài sản ròng của tỷ phú người Mỹ này cũng đã vượt quá 1 nghìn tỷ USD.

Theo TASS