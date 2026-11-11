Tài sản của Tổng thống Trump tăng 34 triệu USD trong một ngày

Theo thống kê của Forbes ngày 10/11, tài sản ròng của Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thêm 34 triệu USD so với một ngày trước đó, trong bối cảnh cổ phiếu của Trump Media & Technology Group, công ty sở hữu mạng xã hội Truth Social, tăng giá sau khi doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý 3/2026.

Tính đến 13h ngày 10/11 giờ miền Đông nước Mỹ, tức 1h ngày 11/11 giờ Việt Nam), cổ phiếu Trump Media tăng khoảng 9% so với phiên trước, đạt mức 4,43 USD/cổ phiếu. Trước đó, có thời điểm trong phiên, cổ phiếu này tăng hơn 14%, lên 4,64 USD.

Theo Forbes, đà tăng của cổ phiếu góp phần đưa tài sản ròng của ông Donald Trump tăng thêm khoảng 34 triệu USD, lên xấp xỉ 6,3 tỷ USD, giúp ông đứng thứ 623 trong bảng xếp hạng tỷ phú thế giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Cổ phiếu Trump Media phục hồi sau khi doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính quý 3/2026 vào tối 9/11.

Theo báo cáo Trump Media nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), công ty ghi nhận lợi nhuận ròng khoảng 409,7 triệu USD trong quý III/2026. Đây là quý đầu tiên Trump Media báo lãi kể từ khi trở thành công ty đại chúng vào ngày 25/3/2024.

Theo Reuters, doanh thu của Trump Media tăng chủ yếu nhờ các dịch vụ trả phí thuộc hệ sinh thái mạng xã hội Truth Social, bao gồm nền tảng phát trực tuyến Truth+ và dịch vụ Truth API.

Truth API cho phép khách hàng trả phí truy cập nhanh hơn vào các bài đăng của ông Donald Trump trên mạng xã hội Truth Social. Dịch vụ này hướng đến các tổ chức có nhu cầu tiếp nhận thông tin gần như tức thời, chẳng hạn các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính.

Đà tăng ngày 10/11 xuất hiện sau một tuần cổ phiếu Trump Media và tài sản ròng của Tổng thống Donald Trump biến động.

Trước đó, đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump thất bại trước đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ ngày 3/11 và mất quyền kiểm soát cả Hạ viện lẫn Thượng viện. Sau cuộc bầu cử, cổ phiếu Trump Media liên tục giảm.

Theo dữ liệu giao dịch của Yahoo Finance, cổ phiếu Trump Media đóng cửa phiên 4/11 ở mức 4,49 USD, giảm khoảng 24,5% so với phiên trước. Trong phiên 5/11, cổ phiếu tiếp tục giảm hơn 10%, xuống 4,02 USD.

Trong phiên 5/11, cổ phiếu Trump Media có lúc giảm xuống 3,8 USD, mức thấp nhất kể từ khi doanh nghiệp niêm yết.

Về phần mình, trong hai ngày sau cuộc bầu cử giữa kỳ, tài sản ròng của Tổng thống Donald Trump giảm khoảng 219 triệu USD, từ mức ước tính 6,5 tỷ USD xuống còn khoảng 6,3 tỷ USD.

Tùng Dương