Từng là một trong những gương mặt nổi bật của phim truyền hình giờ vàng VTV, Phương Oanh hiện không còn xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh như trước. Sau những biến động trong cuộc sống, nữ diễn viên sinh năm 1989 lựa chọn dành nhiều thời gian cho hai con, kinh doanh và phát triển nội dung trên mạng xã hội. Tuy nhiên, điều giúp Phương Oanh tiếp tục nhận được sự quan tâm của công chúng chính là gia tài vai diễn cùng sức hút được xây dựng suốt nhiều năm làm nghề.

Nhắc đến Phương Oanh, khán giả khó quên hình ảnh Quỳnh trong bộ phim Quỳnh búp bê phát sóng năm 2018. Đây được xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của nữ diễn viên, đưa tên tuổi cô đến gần hơn với đông đảo người xem. Nhân vật có số phận nhiều bất hạnh, liên tục phải đối mặt với những biến cố nghiệt ngã đã tạo cơ hội để Phương Oanh thể hiện khả năng diễn xuất nội tâm.

Vai Quỳnh trong Quỳnh búp bê là bước ngoặt lớn, giúp Phương Oanh khẳng định tên tuổi trên màn ảnh Việt. Ảnh: NSX.

Thành công của Quỳnh búp bê không chỉ mang đến sự nổi tiếng mà còn giúp Phương Oanh khẳng định vị trí trong dòng phim tâm lý xã hội. Khả năng thể hiện những nhân vật phụ nữ có cuộc đời phức tạp trở thành dấu ấn riêng của cô, tạo nền tảng cho những vai diễn đáng chú ý sau này.

Trước đó, Phương Oanh từng được khán giả biết đến qua Lặng yên dưới vực sâu và Ngược chiều nước mắt. Đặc biệt, vai Súa trong Lặng yên dưới vực sâu giúp cô nhận được sự ghi nhận về chuyên môn, đồng thời cho thấy tiềm năng của một diễn viên xuất thân từ nghề người mẫu.

Phương Oanh từng ghi dấu ấn qua loạt phim truyền hình nổi tiếng như Lặng yên dưới vực sâu, Ngược chiều nước mắt và Hương vị tình thân. Ảnh: NSX.

Đến Hương vị tình thân, Phương Oanh tiếp tục ghi dấu ấn với vai Phương Nam, cô gái có cá tính mạnh mẽ, thẳng thắn nhưng luôn khao khát tình cảm gia đình. Bộ phim thu hút sự quan tâm lớn trong thời gian phát sóng, giúp hình ảnh Phương Oanh trở nên quen thuộc với khán giả truyền hình.

Sự đa dạng trong lựa chọn nhân vật cũng thể hiện qua Cô gái nhà người ta và Lựa chọn số phận. Từ hình ảnh cô giáo làng đến nhân vật tiểu thư có cá tính, Phương Oanh cho thấy nỗ lực tránh lặp lại một kiểu vai diễn. Đây là lợi thế đáng kể đối với một diễn viên muốn duy trì sự nghiệp lâu dài.

Từ những vai diễn có số phận nhiều biến cố đến hình tượng phụ nữ hiện đại, Phương Oanh cho thấy sự đa dạng trong diễn xuất. Ảnh: NSX.

Sau thời gian tạm nghỉ để chăm sóc gia đình, Phương Oanh trở lại màn ảnh vào năm 2025 với Gió ngang khoảng trời xanh. Màn tái xuất đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên với thể loại tâm lý gia đình, khai thác những vấn đề hôn nhân và cuộc sống của phụ nữ hiện đại.

Dù chưa công bố dự án phim tiếp theo, Phương Oanh vẫn duy trì sự hiện diện trước công chúng bằng một hướng đi khác. Những video nấu ăn thuộc chuỗi nội dung Bếp nàng Ỉn trở thành điểm nhấn trên trang cá nhân, thường xuyên thu hút lượng lớn người xem nhờ hình ảnh gần gũi và khả năng nấu nướng khéo léo.

Phương Oanh trở lại màn ảnh vào năm 2025 với Gió ngang khoảng trời xanh. Ảnh: NSX.

Theo số liệu từng được truyền thông ghi nhận, một trang Facebook của Phương Oanh có khoảng 1,1 triệu người theo dõi, trong khi tài khoản TikTok đạt gần một triệu người theo dõi. Nhiều video của nữ diễn viên thu hút hàng triệu lượt xem, thậm chí có nội dung vượt mốc 10 triệu lượt. Những con số này cho thấy sức ảnh hưởng của Phương Oanh không còn phụ thuộc hoàn toàn vào việc xuất hiện trên truyền hình.

Đáng chú ý, Phương Oanh đã tận dụng nền tảng mạng xã hội để mở rộng công việc sang quảng cáo, hợp tác thương hiệu và tiếp thị liên kết. Nữ diễn viên giới thiệu các sản phẩm làm đẹp, thời trang, đồng thời tham gia chụp ảnh cho những bộ sưu tập mới. Dù chưa có thông tin công khai về thu nhập cụ thể, lượng khán giả theo dõi ổn định vẫn là lợi thế thương mại đáng kể.

Phương Oanh dành nhiều thời gian chăm sóc hai con, đồng thời duy trì công việc kinh doanh và hợp tác quảng cáo. Ảnh: FBNV.

Trong chia sẻ gần đây, Phương Oanh cho biết một ngày của cô thường bắt đầu từ 6 giờ 30 sáng. Sau khi đưa hai con đi học, nữ diễn viên giải quyết công việc trực tuyến, gặp gỡ đối tác và chuẩn bị nội dung quảng cáo. Buổi chiều, cô ưu tiên thời gian chăm sóc các con và tự tay nấu những bữa ăn gia đình.

Ở tuổi 37, Phương Oanh đang theo đuổi nhịp sống khác với thời kỳ liên tục tham gia các đoàn phim. Tuy nhiên, nữ diễn viên khẳng định bản thân vẫn yêu thích công việc, mong muốn khám phá những vai trò mới và không từ bỏ các mục tiêu cá nhân.

Ở tuổi 37, Phương Oanh lựa chọn cân bằng cuộc sống gia đình với công việc, đồng thời vẫn giữ niềm yêu thích dành cho nghệ thuật. Ảnh: FBNV.

Nhìn lại hành trình hơn một thập kỷ, tài sản lớn nhất của Phương Oanh trong lĩnh vực nghệ thuật không chỉ nằm ở lượng người theo dõi hay cơ hội hợp tác thương mại. Đó còn là những vai diễn đã tạo được chỗ đứng trong lòng khán giả, cùng độ nhận diện mà cô tích lũy qua nhiều năm. Dù tương lai điện ảnh và truyền hình vẫn chưa có kế hoạch cụ thể được công bố, những thành quả này tiếp tục là nền tảng để Phương Oanh có thể trở lại với diễn xuất khi lựa chọn thời điểm phù hợp.