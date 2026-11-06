Tài sản của ông Elon Musk giảm hơn 92 tỷ USD sau một tuần

Theo Forbes, tính đến chiều 5/11 giờ địa phương, giá trị tài sản ròng ước tính của tỷ phú Elon Musk đã giảm hơn 9% so với ngày 4/11, tương đương khoảng 80 tỷ USD. Trong một tuần qua, tài sản ròng của ông Musk giảm tổng cộng 92,9 tỷ USD, xuống còn 789,5 tỷ USD.

Dù vậy, vị tỷ phú sinh năm 1971 vẫn là người giàu nhất thế giới, theo bảng xếp hạng thời gian thực của Forbes. Nhà sáng lập Amazon, ông Jeff Bezos, hiện xếp thứ hai với khối tài sản ròng 378,9 tỷ USD.

Đây là một trong những lần tài sản ròng của ông Musk sụt giảm mạnh nhất từ trước đến nay, diễn ra chưa đầy một tháng sau khi ông trở lại vị thế người sở hữu khối tài sản trên 1.000 tỷ USD. Trước đó, tài sản ròng của ông Musk từng giảm khoảng 80 tỷ USD trong tháng 8 và từng giảm tới 350 tỷ USD trong tháng 6, không lâu sau khi SpaceX thực hiện đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Nguyên nhân trực tiếp của lần giảm này đến từ đà lao dốc của cổ phiếu hai doanh nghiệp do ông điều hành là Tesla và SpaceX. Trong phiên giao dịch ngày 5/11, cổ phiếu hãng xe điện Tesla giảm 11,5%, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8. Trong khi đó, cổ phiếu tập đoàn công nghệ vũ trụ SpaceX giảm khoảng 8%.

Theo CNBC, tính từ ngày 3/11, tổng giá trị vốn hóa của Tesla và SpaceX đã sụt giảm khoảng 456 tỷ USD.

Tài sản của tỷ phú Elon Musk chủ yếu gắn liền với cổ phần trong các công ty do ông sở hữu hoặc điều hành. Vì vậy, khi giá cổ phiếu Tesla và SpaceX giảm, giá trị tài sản ròng ước tính của ông cũng giảm theo. Theo Reuters, ông Musk hiện nắm giữ gần 20% cổ phần Tesla và gần một nửa cổ phần SpaceX.

Tỷ phú Elon Musk được Tổng thống Donald Trump trao tặng chìa khóa vàng Nhà Trắng vào tháng 5/2025. Ảnh: Nhà Trắng

Forbes và CNBC cho biết đà giảm của hai doanh nghiệp diễn ra sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ ngày 3/11, trong bối cảnh đảng Dân chủ được cho là đã giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện.

Theo Reuters, giới đầu tư lo ngại chiến thắng của đảng Dân chủ có thể khiến các doanh nghiệp của ông Musk chịu sự giám sát chặt chẽ hơn từ Quốc hội Mỹ và phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt hơn.

Trước cuộc bầu cử, ông Musk đã chi những khoản tiền lớn để hỗ trợ các ứng viên đảng Cộng hòa. Financial Times cho biết tổng số tiền ông đóng góp cho các ứng viên và hoạt động của đảng Cộng hòa vượt 470 triệu USD, đưa ông trở thành nhà tài trợ lớn nhất cho đảng này trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Tuy nhiên, phần lớn các ứng viên được ông Musk hậu thuẫn đều thất bại.

Tại Texas, nơi Tesla và SpaceX đặt trụ sở chính, các ứng viên đảng Dân chủ đã giành chiến thắng trong các cuộc đua vào Thượng viện Mỹ, chức Thống đốc và Tổng chưởng lý bang. Theo CNBC, kết quả này làm gia tăng lo ngại về triển vọng mở rộng hoạt động của hai doanh nghiệp, đặc biệt là các dự án trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) bởi việc xây dựng những trung tâm dữ liệu này đòi hỏi nguồn điện, nước và diện tích đất đáng kể.

Không chỉ ông Elon Musk, nhiều tỷ phú công nghệ khác cũng chứng kiến tài sản giảm trong phiên giao dịch ngày 5/11 giờ địa phương. Theo Forbes, tài sản ròng của Michael Dell, người đứng đầu Dell Technologies, giảm khoảng 18,6 tỷ USD; tài sản ròng của CEO Nvidia Jensen Huang giảm khoảng 15 tỷ USD. Trong khi đó, tài sản ròng của nhà đồng sáng lập Oracle Larry Ellison và CEO Meta Mark Zuckerberg lần lượt giảm 11,3 tỷ USD và 9,4 tỷ USD.